ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kínai Ma Long felveszi a saját arcképével ellátott ütőjét a honfitársa, Fan Csen-tung ellen játszott mérkőzésen a világméretű koronavírus-járvány miatt 2021-re halasztott 2020-as tokiói nyári olimpia asztalitenisz-bajnoksága férfi egyesének döntőjében, a Tokiói Fővárosi Sportcsarnokban 2021. július 30-án.
Nyitókép: MTI/AP/Kin Cseung

A profikat is tönkreveri ez a robot – videó

Infostart

Egyre jobb eredményeket ér el a pingpongrobot, már egy profi sportolót is legyőzött.

A mesterséges inetelligenciával működő robot akár még a profi pingpongjátékosokkal is felveheti a versenyt – írja a Live Science alapján a 24.hu. Az önálló, Ace névre keresztelt robotot a Sony mutatta be.

2025 áprilisában a tudósok Ace-t öt élvonalbeli játékossal és két profi asztaliteniszezővel mérkőztették meg. Ace az öt mérkőzésből hármat megnyert az élvonalbeli játékosok ellen, és átlagosan 75 százalékos adogatási arányt ért el. Az autonóm rendszerének köszönhetően szokatlan, akár a hálóról visszapattanó labdákat is visszatudta ütni.

A profik ellen azonban mindkét mérkőzést elveszítette.

Ezt követően, 2025 decemberében a Sony AI különálló mérkőzéseket rendezett Ace számára, amelyeken két profi és két élvonalbeli játékos ellen lépett pályára. Ace ezúttal legyőzte mindkét élvonalbeli játékost, valamint az egyik profi játékost is. A vállalat képviselői szerint a robot közelebb került az asztal széléhez, nagyobb ütési sebességgel játszott, és gyorsabb labdameneteket indított ellenfelei ellen.

Peter Stone, a Sony AI vezető kutatója szerint először sikerült bebizonyítani, hogy egy mesterségesintelligencia-rendszer képes érzékelni, gondolkodni és hatékonyan cselekedni egy összetett, gyorasn változó, valós környezetben, amely pontosságot és gyorsaságot igényelt.

Ace fejlett érzékelők és nagy sebességű szoftverek segítségével érzékeli a környezetét. Ezek között az érzékelők között, kilenc aktív pixelérzékelős kamera található, amelyek segítségével pontosan meghatározhatja a labda helyzetét 3D térben. Három nyomonkövető rendszerrel is rendelkezik, amelyek tükrök és kamerák segítségével mérik a labda forgását, illetve szögsebességét, miközben a levegőben halad.

Kezdőlap    Külföld    A profikat is tönkreveri ez a robot – videó

asztalitenisz

robot

robotika

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A Fehér Ház bejelentette a Pakisztánba utazó delegáltjait

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nem pihen a focidömping: komoly meccsek jönnek ma

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US envoys to go to Pakistan for peace talks as Iran says no direct meeting planned

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 25. 07:20
2026. április 24. 21:54
×
×