A profikat is tönkreveri ez a robot – videó

A mesterséges inetelligenciával működő robot akár még a profi pingpongjátékosokkal is felveheti a versenyt – írja a Live Science alapján a 24.hu. Az önálló, Ace névre keresztelt robotot a Sony mutatta be.

2025 áprilisában a tudósok Ace-t öt élvonalbeli játékossal és két profi asztaliteniszezővel mérkőztették meg. Ace az öt mérkőzésből hármat megnyert az élvonalbeli játékosok ellen, és átlagosan 75 százalékos adogatási arányt ért el. Az autonóm rendszerének köszönhetően szokatlan, akár a hálóról visszapattanó labdákat is visszatudta ütni.

A profik ellen azonban mindkét mérkőzést elveszítette.

Ezt követően, 2025 decemberében a Sony AI különálló mérkőzéseket rendezett Ace számára, amelyeken két profi és két élvonalbeli játékos ellen lépett pályára. Ace ezúttal legyőzte mindkét élvonalbeli játékost, valamint az egyik profi játékost is. A vállalat képviselői szerint a robot közelebb került az asztal széléhez, nagyobb ütési sebességgel játszott, és gyorsabb labdameneteket indított ellenfelei ellen.

Peter Stone, a Sony AI vezető kutatója szerint először sikerült bebizonyítani, hogy egy mesterségesintelligencia-rendszer képes érzékelni, gondolkodni és hatékonyan cselekedni egy összetett, gyorasn változó, valós környezetben, amely pontosságot és gyorsaságot igényelt.

Ace fejlett érzékelők és nagy sebességű szoftverek segítségével érzékeli a környezetét. Ezek között az érzékelők között, kilenc aktív pixelérzékelős kamera található, amelyek segítségével pontosan meghatározhatja a labda helyzetét 3D térben. Három nyomonkövető rendszerrel is rendelkezik, amelyek tükrök és kamerák segítségével mérik a labda forgását, illetve szögsebességét, miközben a levegőben halad.