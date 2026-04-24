Változtat a kormány az egymilliós otthontámogatás szabályain

Egy rendeletmódosítással „munkavállaló-barátabbá” tette a távozó kormány az otthontámogatás visszafizetésének a szabályait. A változtatás lazít a legszigorúbb szankciókon, és kiszélesíti a kedvezőbb elszámolás körét – írja a Portfolio.

Eredetileg úgy szólt a rendelet, hogy ha a dolgozó kezdeményezésére, közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszony, az szankciót vont maga után: a teljes felvett összeget jegybanki alapkamattal növelten kellett visszafizetni, a módosítás ezt a „közös megegyezéses” fordulatot törölte a szövegből, így egy békés munkahelyváltás ezentúl nem von maga után kamatos büntetést, hanem egy lényegesen méltányosabb, részleges mentesítést adó arányos elszámolás alá esik.

A rendelet korábban csak akkor tette lehetővé, hogy a munkáltató részben eltekintsen a visszafizetéstől, ha a jogosult elhalálozott, ilyenkor a tárgyévre eső arányos részt nem követelik vissza. A rendeletmódosításnak köszönhetően mostantól a közös megegyezéssel távozók is ebbe a kedvezményes körbe kerülnek át.

A mostani módosítás alapján az új, kedvezőbb szabályokat azokra is alkalmazni kell, akik a rendeletmódosítás hatálybalépése (2026. április 24.) előtt nyújtották be a kérelmüket, illetve akiknek már korábban folyósították az otthontámogatást.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a hivatalba lépő Tisza-kormány is tervezi-e megtartani a támogatást, vagy sem.