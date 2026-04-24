ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
367.6
usd:
314.59
bux:
133930.07
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Sign a house sale agreement
Nyitókép: xijian/Getty Images

Változtat a kormány az egymilliós otthontámogatás szabályain

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Rendelettel módosítja a leköszönő kormány az otthontámogatás visszafizetésének szabályait, „munkavállaló-barátabbá” téve azokat.

Egy rendeletmódosítással „munkavállaló-barátabbá” tette a távozó kormány az otthontámogatás visszafizetésének a szabályait. A változtatás lazít a legszigorúbb szankciókon, és kiszélesíti a kedvezőbb elszámolás körét – írja a Portfolio.

Eredetileg úgy szólt a rendelet, hogy ha a dolgozó kezdeményezésére, közös megegyezéssel szűnt meg a munkaviszony, az szankciót vont maga után: a teljes felvett összeget jegybanki alapkamattal növelten kellett visszafizetni, a módosítás ezt a „közös megegyezéses” fordulatot törölte a szövegből, így egy békés munkahelyváltás ezentúl nem von maga után kamatos büntetést, hanem egy lényegesen méltányosabb, részleges mentesítést adó arányos elszámolás alá esik.

A rendelet korábban csak akkor tette lehetővé, hogy a munkáltató részben eltekintsen a visszafizetéstől, ha a jogosult elhalálozott, ilyenkor a tárgyévre eső arányos részt nem követelik vissza. A rendeletmódosításnak köszönhetően mostantól a közös megegyezéssel távozók is ebbe a kedvezményes körbe kerülnek át.

A mostani módosítás alapján az új, kedvezőbb szabályokat azokra is alkalmazni kell, akik a rendeletmódosítás hatálybalépése (2026. április 24.) előtt nyújtották be a kérelmüket, illetve akiknek már korábban folyósították az otthontámogatást.

Azt egyelőre nem tudni, hogy a hivatalba lépő Tisza-kormány is tervezi-e megtartani a támogatást, vagy sem.

Kezdőlap    Belföld    Változtat a kormány az egymilliós otthontámogatás szabályain

visszafizetés

módosítás

kormányrendelet

állami alkalmazott

otthontámogatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A leendő kormányfő 14 órakor tart videós sajtótájékoztatót, ahol megnevezi az oktatási minisztert is.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Az elemzők szerint az év közepére sokkal erősebb lehet a forint, mint most

Az euró–forint árfolyam az elmúlt napokban a 360–365 közötti sávban mozgott, pénteken azonban az euró jegyzése már 366 forint fölé emelkedett, miközben a dollár 313–314 forint között ingadozik. A piaci hangulatot a választások utáni bizalom és a bizonytalan közel-keleti helyzet egyaránt befolyásolja. A nap elején a forint enyhén erősödni tudott a vezető devizákkal szemben. Az ING elemzői szerint az év közepén 350 forint is lehet egy euró.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas bajban van az ország gazdasága: elkerülhetetlen a totális csőd?

Görögország idén elveszíti régóta viselt, kétes dicsőségét: az euróövezet legeladósodottabb tagállamának címét Olaszország veszi át

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 11:03
Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte
2026. április 24. 09:58
Három helyettes államtitkár is önként távozott a posztjáról
×
×