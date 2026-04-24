macska udvar cica kert gaz
Nyitókép: Pixabay

Szirti sassal vadászott macskákra, és levideózta a haláltusájukat

Infostart / MTI

Természetkárosítás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat a Gödöllői Járási Ügyészség azzal a férfival szemben, aki több macska pusztulását okozta, továbbá ő és társa engedély nélkül szereztek meg védett és veszélyes állatokat – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség az MTI-vel.

A közlemény szerint a Bács-Kiskun vármegyei férfi 2021 januárja és 2022 októbere között befogott két vörös vércsét, továbbá egy ismeretlen embertől két szalagos álölyvet, míg szintén megvádolt társától egy veszélyesnek minősülő afrikai uhut vásárolt.

A vádlott a madarak befogásához, megvásárlásához és tartásához nem rendelkezett a természetvédelmi hatóság engedélyével.

Mint írták, 2021 augusztusában a férfi egy csapdával befogott egy házi macskát, majd annak nyakát egy erővágóval elvágta úgy, hogy minderről videófelvételt készített.

Hozzátették, hogy 2021 augusztusa és 2022 októbere között a férfi az engedéllyel tartott madarával, egy szirti sassal négy házi macskát fogatott el, amelyek a madár által okozta sérülések miatt elpusztultak; a macskák haláltusájáról a vádlott videófelvételeket készített.

A vádlott társa szintén a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül szerzett be és tartott több madarat, amelyeket Békés vármegyei ingatlanán foglaltak le.

A Gödöllői Járási Ügyészség a két férfit természetkárosítás bűntettével és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének vétségével, továbbá a macskákat elpusztító férfit állatkínzás bűntettével és orvvadászat bűntettének kísérletével is vádolja.

Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt majd – áll a közleményben.

Megdőlt a készpénz uralma, győzött a bankkártya, hódít a mobilfizetés a fiatalok körében

A bankkártyás fizetés átvette a vezetést, és a legnépszerűbb fizetési móddá vált Magyarországon – derül ki az Impetus Research 2025 decemberében készült, a 18–69 éves magyar lakosságra reprezentatív online kutatásából. A felmérés szerint a lakosság 66%-a szokott bankkártyával fizetni, 42% pedig ezzel egyenlíti ki leggyakrabban a vásárlásait. A készpénz szerepe ugyanakkor továbbra is jelentős: a magyarok 55%-a használja, 36% számára pedig még mindig ez a leggyakoribb fizetési mód.

Április 24-én tipikus tavaszi idő várható Magyarországon, többórás napsütéssel és mérsékelt felhőzettel.

Április 24-én tipikus tavaszi idő várható Magyarországon, többórás napsütéssel és mérsékelt felhőzettel.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

2026. április 23. 20:00
Pincétől a padlásig állt a csempészcigaretta egy szabolcsi házban
2026. április 23. 19:47
„Venezuelai” euróval trükközött a bolgár férfi
