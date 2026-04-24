Szirti sassal vadászott macskákra, és levideózta a haláltusájukat

A közlemény szerint a Bács-Kiskun vármegyei férfi 2021 januárja és 2022 októbere között befogott két vörös vércsét, továbbá egy ismeretlen embertől két szalagos álölyvet, míg szintén megvádolt társától egy veszélyesnek minősülő afrikai uhut vásárolt.

A vádlott a madarak befogásához, megvásárlásához és tartásához nem rendelkezett a természetvédelmi hatóság engedélyével.

Mint írták, 2021 augusztusában a férfi egy csapdával befogott egy házi macskát, majd annak nyakát egy erővágóval elvágta úgy, hogy minderről videófelvételt készített.

Hozzátették, hogy 2021 augusztusa és 2022 októbere között a férfi az engedéllyel tartott madarával, egy szirti sassal négy házi macskát fogatott el, amelyek a madár által okozta sérülések miatt elpusztultak; a macskák haláltusájáról a vádlott videófelvételeket készített.

A vádlott társa szintén a természetvédelmi hatóság engedélye nélkül szerzett be és tartott több madarat, amelyeket Békés vármegyei ingatlanán foglaltak le.

A Gödöllői Járási Ügyészség a két férfit természetkárosítás bűntettével és veszélyes állat tartásával kapcsolatos kötelezettség megszegésének vétségével, továbbá a macskákat elpusztító férfit állatkínzás bűntettével és orvvadászat bűntettének kísérletével is vádolja.

Az ügyben a Gödöllői Járásbíróság dönt majd – áll a közleményben.