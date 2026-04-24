2026. április 24. péntek György
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Using the ATM
Nyitókép: Eva-Katalin/Getty Images

Az áprilishoz képest máskor érekzik a májusi nyugdíj

Infostart

Olykor előfordul, hogy a naptár beleszól a dolgokba, és ilyenkor a Magyar Államkincstár a nyugdíjasok javára hoz döntést a folyósítás dátumával kapcsolatban.

Az áprilisi, korábbi utalás után helyreáll a világ rendje, májusban a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj a bankszámlákra – írja a haon.hu.

Egy egyszerű, ám annál fontosabb szabály áll a dolog hátterében, ami az évben többször is befolyásolja a járandóság kifizetésének időpontját. A Magyar Államkincstár még tavaly decemberben közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási dátumokat, amelyekből kiderül: májusban a megszokott 12-én érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.

A MÁK még decemberben tette közzé a folyósítási dátumokat 2026-ra, ebből kiderül, hogy májusban már a megszokott 12-én folyósítják a bankszámlákra. Ha az utalás dátuma eltér ettől, annak oka a naptárban keresendő: ha ugyanis a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés mindig korábban érkezik.

A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatóak a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:

  • június 12. (péntek)
  • július 10. (péntek)
  • augusztus 12. (szerda)
  • szeptember 11. (péntek)
  • október 12. (hétfő)
  • november 12. (csütörtök)
  • december 2. (szerda)

A kifizetés módjában is fontos különbség rejlik: bankszámlára utalás esetén a nyugdíj a megjelölt napon megérkezik, és azonnal hozzáférhető, míg postai kézbesítésnél a Magyar Posta a megadott időszakban viszi ki az összeget, így az néhány napos eltéréssel érkezhet meg a címzettekhez.

Az áprilisi előrehozott utalás így nem rendkívüli intézkedés, hanem egy kiszámítható rendszer része, bár sokak számára mégis jó hír, elvégre a szokásosnál két nappal hamarabb juthattak hozzá az ellátásukhoz.

Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez

Tálas Péter az Arénában: Ukrajna az Öböl-államokkal üzletelve juthat fontos új partnerekhez
Szíria és Venezuela után harmadik szövetségesét, Iránt is elveszítette a háború miatt Oroszország – erről beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője. Tálas Péter szerint szerint az ukránoknak sem kedvez az iráni háború, mert olyan mennyiségű lőszer fogyott, aminek a pótlása hosszú időt vesz igénybe.
 

Tálas Péter az Arénában: ezért lesz Lengyelország a legfontosabb partnere Magyarországnak

A Tisza-kormány megnyitja az ügynökaktákat

Gálik Zoltán az uniós pénzek megszerzéséről: vannak komoly kockázatok, és az EU rugalmasságára is szükség lesz

Frakcióvezető-helyettes lesz az Országgyűlésben Magyar Péter eddigi kabinetfőnöke

Orbán Viktor hetedik a listán

VIDEÓ
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
Orbán Viktor döntött: mégsem lesz idén reklámadó

Orbán Viktor döntött: mégsem lesz idén reklámadó

Érdekes veszélyhelyzeti rendeletet hirdetett ki az Orbán-kormány, talán az egyik utolsó döntésével.

Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál

Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál

A Sagrada Famíliától a Louvreig mindenhol hónapokra előre elfogyó idősávokkal és hosszú sorokkal, és ahol ekkora a tömeg, ott megjelenik a tömeglehúzás is.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after Trump's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

