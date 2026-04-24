Az áprilishoz képest máskor érekzik a májusi nyugdíj

Az áprilisi, korábbi utalás után helyreáll a világ rendje, májusban a megszokott időpontban érkezik a nyugdíj a bankszámlákra – írja a haon.hu.

Egy egyszerű, ám annál fontosabb szabály áll a dolog hátterében, ami az évben többször is befolyásolja a járandóság kifizetésének időpontját. A Magyar Államkincstár még tavaly decemberben közzétette a 2026-os nyugdíjfolyósítási dátumokat, amelyekből kiderül: májusban a megszokott 12-én érkezik a nyugdíj a bankszámlákra.

Ha az utalás dátuma eltér ettől, annak oka a naptárban keresendő: ha ugyanis a megszokott utalási nap hétvégére vagy munkaszüneti napra esik, a kifizetés mindig korábban érkezik.

A kincstár tájékoztatása alapján az év hátralévő részében az alábbi napokon várhatóak a nyugdíjkifizetések a bankszámlákra:

június 12. (péntek)

július 10. (péntek)

augusztus 12. (szerda)

szeptember 11. (péntek)

október 12. (hétfő)

november 12. (csütörtök)

december 2. (szerda)

A kifizetés módjában is fontos különbség rejlik: bankszámlára utalás esetén a nyugdíj a megjelölt napon megérkezik, és azonnal hozzáférhető, míg postai kézbesítésnél a Magyar Posta a megadott időszakban viszi ki az összeget, így az néhány napos eltéréssel érkezhet meg a címzettekhez.

Az áprilisi előrehozott utalás így nem rendkívüli intézkedés, hanem egy kiszámítható rendszer része, bár sokak számára mégis jó hír, elvégre a szokásosnál két nappal hamarabb juthattak hozzá az ellátásukhoz.