Bódis Kriszta is pozíciót kap az új kormányban, az is kiderült, hogy mit

Nem lesz miniszter Bódis Kriszta a Tisza-kormányban. A Ruff Bálinthoz tartozó Miniszterelnökségen belül fog az egészségügy, oktatás, szociálpolitika és egyéb területek összehangolásával foglalkozni majd –jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök a Lannert Judit leendő gyermek- és oktatásügyi miniszterrel közös beszélgetésében, írja az Index összefoglalója.

A Tisza Párt elnöke pontosan nem tért ki arra, hogy Bódis pontosan milyen pozíciót fog kapni. A Bódis Krisztához legközelebb álló Szociális- és Családügyi Minisztériumot Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Bódis Kriszta író, pszichológus és dokumentumfilmes, aki három évtizede dolgozik a szegénységben élő közösségekért. Az ELTE-n végzett, majd közel száz dokumentumriportot és több egész estés filmet készített. A Van Helyed Alapítvány és komplex oktatási modellje az ő munkájának eredménye, amely hátrányos helyzetű, főként roma gyerekek százainak adott valódi esélyt a továbbtanulásra. Művészi és társadalmi tevékenységét számos rangos díjjal ismerték el.

Fontos számára az oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés megteremtése: minőségi közoktatás, gyermekvédelem, integrált szociális-egészségügyi ellátás és olyan helyi programok, amelyek megszakítják a nyomor és a szegregáció ördögi körét.