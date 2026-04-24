ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.08
usd:
311.92
bux:
133872.25
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Bódis Kriszta író, pszichológus, dokumentumfilmes, a Van Helyed Alapítvány vezetõje beszédet mond a Tisza Párt kongresszusán a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. július 12-én.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Bódis Kriszta is pozíciót kap az új kormányban, az is kiderült, hogy mit

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az egészségügy, oktatás, szociálpolitika és egyéb területek összehangolása lesz majd a feladata Bódis Krisztának a Tisza-kormányban. Feladatait a Ruff Bálint vezetésével működő Miniszterelnökségen belül fogja ellátni.

Nem lesz miniszter Bódis Kriszta a Tisza-kormányban. A Ruff Bálinthoz tartozó Miniszterelnökségen belül fog az egészségügy, oktatás, szociálpolitika és egyéb területek összehangolásával foglalkozni majd –jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök a Lannert Judit leendő gyermek- és oktatásügyi miniszterrel közös beszélgetésében, írja az Index összefoglalója.

A Tisza Párt elnöke pontosan nem tért ki arra, hogy Bódis pontosan milyen pozíciót fog kapni. A Bódis Krisztához legközelebb álló Szociális- és Családügyi Minisztériumot Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni.

Bódis Kriszta író, pszichológus és dokumentumfilmes, aki három évtizede dolgozik a szegénységben élő közösségekért. Az ELTE-n végzett, majd közel száz dokumentumriportot és több egész estés filmet készített. A Van Helyed Alapítvány és komplex oktatási modellje az ő munkájának eredménye, amely hátrányos helyzetű, főként roma gyerekek százainak adott valódi esélyt a továbbtanulásra. Művészi és társadalmi tevékenységét számos rangos díjjal ismerték el.

Fontos számára az oktatáshoz és alapvető szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés megteremtése: minőségi közoktatás, gyermekvédelem, integrált szociális-egészségügyi ellátás és olyan helyi programok, amelyek megszakítják a nyomor és a szegregáció ördögi körét.

Kezdőlap    Belföld    Bódis Kriszta is pozíciót kap az új kormányban, az is kiderült, hogy mit

magyar péter

bódis kriszta

ruff bálint

tisza-kormány

lannert judit

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a román kormányválságról: róka fogta csuka helyzet, fogy a levegő a miniszterelnök körül

A szociáldemokrata miniszterek lemondása után elveszítette a többséget a román parlamentben Ilie Bolojan. Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa az InfoRádióban azt mondta, lehetett rá számítani, hogy a nézetkülönbségek miatt nem marad sokáig egységes a koalíció, mostantól pedig többféle forgatókönyv is érvényesülhet, és akár Nicusor Dan államfő szerepe is még inkább felértékelődhet.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Figyelem, fontos változás az M1-esen: mostantól intelligens rendszer mutatja az utat

Figyelem, fontos változás az M1-esen: mostantól intelligens rendszer mutatja az utat

Új, intelligens forgalomirányító rendszert telepített a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) az M1-es autópályára. A radarokból és digitális táblákból álló, valós időben működő hálózat automatikusan reagál az aktuális forgalmi helyzetre, a megoldás hatékonyan segíti a torlódások elkerülését, valamint biztosítja a folyamatos haladást a bővítés alatt álló szakaszokon, írja az MKIF Facebook-bejegyzésében.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Erre mi szükség volt? Színészkedésért büntették a veterán hokis sztárt, még a sajátjai is lehúzták róla a bőrt

Sidney Crosby pályafutása során először kapott színészkedésért büntetést az NHL rájátszásában: az eset élénk vitát váltott ki a szurkolók körében a közösségi médiában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
×
×