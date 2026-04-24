Villanyvezetékbe akadt és lezuhant egy kisrepülő – videó

Videó is készült arról a hétfői balesetről, melynek során egy kisrepülőgép az amerikai Pacoima városrészben leszállás közben villanyvezetékeknek ütközött, és hatalmas szikrákat szórva fejjel lefelé csapódott egy parkolóba – írja a hvg.hu.

A szemtanúk azonnal a becsapódott repülőgéphez siettek és kiszedték belőle a 72 éves pilótát, aki túlélte ugyan a balesetet, de a mentők kritikus állapotban szállították kórházba. A beszámolók szerint a 2007-es gyártású Cessna egy helyi repülőiskolához volt bejegyezve.

A környéken élők hosszú ideje követelik a Whiteman repülőtér bezárását több korábbi incidens miatt: 2022-ben például egy gép vasúti sínekre zuhant, és csak hajszálon múlt, hogy a közeledő vonat nem okozott még nagyobb tragédiát, míg más esetekben lakóövezetben csapódtak be repülők. A hatóság vizsgálja a mostani eset pontos körülményeit.