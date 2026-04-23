Megvannak az év legjobb magyar sajtófotói

A MÚOSZ Fotóriporterek Szakosztálya 44. alkalommal írta ki a Magyar Sajtófotó Pályázatot, amelyre elsősorban a hazai és határon túli magyar sajtó munkatársainak 2025-ben készített képeit várták. Idén 258 szerző 2355 művel, összesen 6196 fotóval pályázott érvényesen.

A díjátadón Szarka Klára szerkesztő, kurátor, fotótörténész a fotóriporterek helyzetéről szólva hangsúlyozta: művelői nem kis áldozatokat hoznak, hogy maradjon a világunkról hiteles, valóságos, vizuális lenyomat.

Bánkuti András fotóriporter, a pályázat egyik szervezője elmondta, hogy a sajtófotókból rendezett kiállítás májusban vándortárlatként indul országjáró körútra, Pécstől Győrig több nagyvárosba ellátogatva.

Kőrösi Orsolya, a Capa Központ ügyvezető igazgatója hozzátette, hogy a sajtófotó-kiállítás csak szeptember 15-től lesz látható Budapesten, mivel a Capa Központ májusban bezár az állandó tárlat felújítása és a berendezések tisztítása idejére.

A csütörtöki eseményen átadták a Fotóriporteri Életműdíjat is, amellyel idén Kiss-Kuntler Árpád fotóriporter, képszerkesztő munkásságát ismerték el.

Kőrösi Orsolya a díjazottat méltatva kiemelte: a magyar fotográfia és a hazai sajtófotó egyik meghatározó alakja, akinek pályafutása a hírügynökségi munkától a napi- és hetilapos fotóriporterkedésen át a szerkesztői és alkotóművészeti tevékenységig ível. Olyan sokrétű érdeklődéssel rendelkező alkotó, aki évtizedek óta formálja a hazai vizuális kultúrát - tette hozzá.

A zsűri február 15-én meghozott döntése alapján a Magyar Újságírók Országos Szövetsége (MÚOSZ) Nagydíját és a közönségdíjat Nemeh Diana szabadfoglalkozású fotográfus nyerte Nimród című sorozatával, az André Kertész Nagydíjat Melegh Noémi Napsugár, a Telex.hu fotósa kapta Tizennyolc év az örökkévalóság című sorozatáért.

A közmédia fotósai közül Balogh Zoltán (MTI/MTVA) a művészet (sorozat) kategória első és harmadik díját vehette át a Budapest Ballet Grand Prix és a Budapest Central European Fashion Week című sorozataiért, a sport (egyedi) kategória harmadik díját pedig Czeglédi Zsolt (MTI/MTVA) érdemelte ki Vigyázat, csúszik! című fotójával.

A nemzetközi zsűri elnöke Petr Mlch, a CTK cseh hírügynökség Photobank főszerkesztője; tagja Stephane Arnaud, az AFP francia hírügynökség fotó-főszerkesztője; Bácsi Róbert László fotográfus, a Pictorial Collective elnöke; Adrian Evans, a Panos Pictures fotóügynökség igazgatója és Szabó Bernadett, a Reuters hírügynökség fotóriportere volt.

A képeket 14 kategóriában jutalmazták, emellett különdíjakat is odaítéltek. A legjobb Magyarországon készült hírképért járó Escher Károly-díjban, a legjobb kollekciót elismerő Munkácsi Márton-díjban és a legjobb teljesítményt nyújtó 30 év alatti fotográfust jutalmazó Szalay Zoltán-díjban Szajki Bálint (24.hu) részesült.

A megyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter Török János (Délmagyarország) lett, Móricz-Sabján Simon-különdíjat kapott Fekete István szabadfoglalkozású fotóriporter, Spar különdíjat vehetett át Kállai Márton (Médiaworks/Szabad Föld), CEWE különdíjas lett Ránki Dániel (Forbes Magazin).

A hír- és eseményfotó kategória első helyezettje Szajki Bálint (24.hu) A forradalom éneke című képe, képriport kategóriában Mónus Márton (szabadfoglalkozású) Szent Háború című sorozata nyert. A mindennapi élet (egyedi) kategória győztese Stiller Ákos (szabadfoglalkozású) Drónok elől bújva című fotója, a mindennapi élet (sorozat) kategória nyertese Melegh Noémi Napsugár (Telex.hu) Tizennyolc év az örökkévalóság című sorozata.

Emberábrázolás – portré (egyedi) kategóriában Vörös Szabolcs (Válasz Online) Hattyú a pincében című képe, míg az emberábrázolás – portré (sorozat) kategóriában Nemeh Diana (szabadfoglalkozású) Nimród sorozata ért el első helyezést.

Művészet (egyedi) kategóriában Bobal Katalin (szabadfoglalkozású) Bukott angyal című képe, a művészet (sorozat) kategóriában Balogh Zoltán (MTI/MTVA) Budapest Ballet Grand Prix című sorozata kapta az első helyet.

A sport (egyedi) kategóriában Szilágyi Anna (European Pressphoto Agency) Négysánc – Garmisch című képe, míg a sport (sorozat) kategóriában Fekete István (szabadfoglalkozású) Falusi hoki a Hargita alján című sorozata lett az első.

Természet és tudomány (egyedi) kategóriában Ránki Dániel (Forbes Magazin) Beleállni a villámlásba című képe, míg a természet és tudomány (sorozat) kategóriában Hajdú D. András (szabadfoglalkozású) Csendes invázió a könyvtárban című sorozata érdemelte ki az első díjat.

Társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (egyedi) kategóriában Szajki Bálint (24.hu) Élet a járműjavítóban című alkotása, míg a társadalomábrázolás, dokumentarista fotográfia (sorozat) kategóriában Mónus Márton (szabadfoglalkozású) Itt(hon) vagyunk! című sorozata lett az első.

Arany Kamera-díjban idén Bánhalmi János, Ilovszky Béla, Kisbenedek Attila és Kincses Károly részesült.

