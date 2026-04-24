PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

Mindenekelőtt olyan lépéseket kellene megtennie az új kormánynak, amelyek nem igényelnek különösebben nagy átalakítást; nyilvánvalóan azt nem lehet elvárni, hogy néhány napon belül új jogállási törvény jöjjön létre, viszont

számos olyan intézkedést lehet tenni, amit minden további nélkül ki lehet húzni egy rendeletből vagy egy törvényből úgy, hogy nem kell hozzá semmi

– hangsúlyozta az InfoRádió megkeresésére Nagy Erzsébet, a PDSZ tanár-érdekképviselet ügyvivője.

Ilyen intézkedés lehet említése szerint például „a teljesen elhibázott és abszolút megalázó, igazságtalan továbbképzési rendszer” felszámolása, illetve az a fajta teljesítményértékelés, amit bevezettek.

„Ezt minden további nélkül meg lehet szüntetni, és ennek azért is örülne mindenki, mert olyan plusz feladatok szűnnének meg, kerülnének le a pedagógusok válláról, amivel nem lett jobb az iskolarendszer, csak igazából rosszabb lett, mert sokkal több időt kellett erre rászánni, mint amennyi egyébként az ilyen jellegű feladatokra szükséges volna, és azt nyilván az érdemi munkától kellett elvenni” – ecsetelte.

Vannak szerinte olyan jellegű dolgok még, amelyek szintén ebbe a témakörbe sorolhatók, gyakorlatilag hangulatjavító intézkedések, amivel azt látják a kollégák, hogy itt tényleg valamilyen változás jön.

„Például

az intézményi autonómia visszaadása felé egy komoly lépés, ha megszüntetik első lépésként a tankerületi központok munkáltatói jellegét,

tehát azokat a munkáltatói jogköröket, amivel rendelkeznek, ezek a jogviszony létesítése, a megszüntetése és a rendkívüli felmentésre való jog. Ezeket vissza kéne adni az iskolaigazgatóknak” – mutatott rá Nagy Erzsébet.

Ettől egyrészt az ágazati közérzet javulását várja, de

meg tudnának szűnni azok a listázások, amelyek jelen pillanatban vannak;

nagyon sok kollégát azért nem vesznek vissza, ha éppen újból tanítani szeretne, mert korábban részt vett adott esetben polgári engedetlenségben, vagy éppen nem vállalta a státusztörvény alatti foglalkoztatást. „Hiába akarják az igazgatók, nem engedi fölvenni őket a tankerületi központ” – jelezte.

További nagyon fontos kérdés a

szabad tankönyvválasztás,

amelynek biztosításával szintén jobb lenne a közérzet, és „mindenképpen a tanulók tanulási színvonalára fog nagyon pozitívan visszahatni”.

A személyi kérdéseket illetően a szakszervezet azt mondja, elfogadják a leendő miniszter személyét, de tárgyalni szeretnének fele szakmai szervezetként, és érvényesíteni akár vele szemben is az elvárásaikat, amelyek a munkavállalói oldalról jönnek.

„Mindenesetre olyan szakembert látnánk szívesen az asztal másik oldalán, aki hozzáértő. És itt a hozzáértés, a szakma egyébként a tanügyigazgatás. Jó lenne, ha olyan szakembert sikerülne találni, aki ezen a területen jártas, akivel tudunk ilyen értelemben egy nyelven beszélni, és akivel tényleg lépésről lépésre át lehet beszélni, hogy melyek azok a legfontosabb intézkedések, amelyekkel már megfelelő vágányra, jó irányba lehetne a közoktatás szekerét tolni” – fogalmazott Nagy Erzsébet.

A cikk Szabó Gergő interjúja alapján készült.