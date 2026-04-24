Balettől a hiphopig – ingyenes táncórák országszerte

A kezdeményezés 2019-ben, a tánc világnapjához kapcsolódva indult útjára a Magyar Táncművészeti Egyetem közreműködésével. Az elmúlt években a programsorozat országos mozgalommá vált, amelyhez évről évre egyre több település és táncos közösség csatlakozik – áll a szervezők közleményében.

A Nagy Táncválasztó keretében az érdeklődők ingyenes táncórákon, workshopokon, bemutatókon és közösségi eseményeken vehetnek részt. A helyi tánciskolák, műhelyek és pedagógusok közreműködésének köszönhetően minden helyszín saját programmal kapcsolódik a rendezvényhez.

A klasszikus balettől a modern táncon, a néptáncon és a társastáncon át a hiphopig számos műfaj megismerhető és kipróbálható.

A szervezők célja, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt megtalálják azt a mozgásformát, amely örömet és közösségi élményt adhat számukra.

A programsorozat állomásaként

Szeged, Szekszárd és Makó április 28-án,

Tatabánya és Székesfehérvár április 29-én,

Kőszeg május 1-jén,

Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok május 2-án,

Miskolc pedig május 3-án csatlakozik a rendezvényhez.

A közlemény szerint az ismert jelmondat, a „Válaszd a táncot! Válassz egy táncot!” mellé az idén új üzenet társul: „Táncolj az egészségedért!”. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a tánc egyszerre művészeti élmény, közösségi tapasztalat és a mindennapokba beépíthető mozgásforma.

A Nagy Táncválasztót bemutató kisfilm a Táncpedagógusok Országos Szövetsége honlapján érhetők el.