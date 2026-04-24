A Táncpedagógusok Országos Szövetsége április 28. és május 3. között ismét megrendezi a Nagy Táncválasztót, amely tíz városban várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a táncot mint örömforrást, közösségi élményt és egészséges mozgásformát.
Balettől a hiphopig – ingyenes táncórák országszerte

A Táncpedagógusok Országos Szövetsége április 28. és május 3. között ismét megrendezi a Nagy Táncválasztót, amely tíz városban várja ingyenes programokkal az érdeklődőket. Az országos rendezvénysorozat célja, hogy minden korosztály számára elérhetővé tegye a táncot mint örömforrást, közösségi élményt és egészséges mozgásformát.

A kezdeményezés 2019-ben, a tánc világnapjához kapcsolódva indult útjára a Magyar Táncművészeti Egyetem közreműködésével. Az elmúlt években a programsorozat országos mozgalommá vált, amelyhez évről évre egyre több település és táncos közösség csatlakozik – áll a szervezők közleményében.

A Nagy Táncválasztó keretében az érdeklődők ingyenes táncórákon, workshopokon, bemutatókon és közösségi eseményeken vehetnek részt. A helyi tánciskolák, műhelyek és pedagógusok közreműködésének köszönhetően minden helyszín saját programmal kapcsolódik a rendezvényhez.

A klasszikus balettől a modern táncon, a néptáncon és a társastáncon át a hiphopig számos műfaj megismerhető és kipróbálható.

A szervezők célja, hogy gyermekek, fiatalok, felnőttek és idősebbek egyaránt megtalálják azt a mozgásformát, amely örömet és közösségi élményt adhat számukra.

A programsorozat állomásaként

  • Szeged, Szekszárd és Makó április 28-án,
  • Tatabánya és Székesfehérvár április 29-én,
  • Kőszeg május 1-jén,
  • Debrecen, Nyíregyháza és Szolnok május 2-án,
  • Miskolc pedig május 3-án csatlakozik a rendezvényhez.

A közlemény szerint az ismert jelmondat, a „Válaszd a táncot! Válassz egy táncot!” mellé az idén új üzenet társul: „Táncolj az egészségedért!”. A szervezők ezzel arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy a tánc egyszerre művészeti élmény, közösségi tapasztalat és a mindennapokba beépíthető mozgásforma.

A Nagy Táncválasztót bemutató kisfilm a Táncpedagógusok Országos Szövetsége honlapján érhetők el.

Szakértő a román kormányválságról: róka fogta csuka helyzet, fogy a levegő a miniszterelnök körül

Szakértő a román kormányválságról: róka fogta csuka helyzet, fogy a levegő a miniszterelnök körül
A szociáldemokrata miniszterek lemondása után elveszítette a többséget a román parlamentben Ilie Bolojan. Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa az InfoRádióban azt mondta, lehetett rá számítani, hogy a nézetkülönbségek miatt nem marad sokáig egységes a koalíció, mostantól pedig többféle forgatókönyv is érvényesülhet, és akár Nicusor Dan államfő szerepe is még inkább felértékelődhet.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút

Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút

Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök Steve Witkoff különmegbízottat és Jared Kushnert küldi Pakisztánba. Az amerikai küldöttség a hétvégén Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel folytat tárgyalásokat - írja a CNN.

Heteken belül kifogyhat a kerozinból a kontinens: óriási bajba került a magyar hátterű légitársaság

Heteken belül kifogyhat a kerozinból a kontinens: óriási bajba került a magyar hátterű légitársaság

A Morningstar elemzése szerint a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult üzemanyagválságban az európai légitársaságok közül a Wizz Air a legsebezhetőbb.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

