Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

„Az imént felhívtam Vitézy Dávidot, és szívből gratuláltam neki miniszteri megbízásához” – közölte péntek déltájt Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon arra reaglva, hogy az új kormányban Vitézy Dávid lesz a közelkedési és beruházási miniszter Magyar Péter felkérésére.

Karácsony szerint „nagyon ráfér már erre a városra – és az országra is – a Budapest–vidék szembeállítás károkozását meghaladni képes, a főváros fejlesztése iránt elkötelezett közlekedési és beruházási miniszter”.

Az elmúlt két évben a köztük lévő szakmai együttműködés és politikai rivalizálás közül hol ez, hol az volt hangosabb szerinte, de akár egy új politikai kultúra példamutatásának is nevezhető, hogy „Dáviddal közösen előkészítettünk jó pár nagyszabású dolgot, ami egyszerre szolgálja Budapest és az ország érdekét, a Rákosrendezőtől a fővárosi és a regionális közösségi közlekedés fejlesztésén át a zöldfejlesztésekig” – jegyzi meg a főpolgármester, akinek nincs kétsége, hogy Vitézy Dávid jó partnere lesz Budapestnek abban, hogy „az uniós források okos felhasználásával, hat év megannyi küzdelme után a fővárosnak új aranykora legyen egy modern, európai, zöld és szolidáris város fejlesztésével”.

Ismert, a két politikus között minimális különbségű verseny zajlott 2024-ben a főpolgármesteri székért, Budapest lakossága akkor Karácsony Gergelyt választotta vezetőül.