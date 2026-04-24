INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.58
usd:
313.22
bux:
133739.43
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Nyitókép: Karácsony Gergely hivatalos Facebook-oldala

Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

Infostart

Gratulált neki és bizakodik, hogy jó partner lesz a kormányban Budapest számára az új közlekedésügyi és beruházási miniszter.

„Az imént felhívtam Vitézy Dávidot, és szívből gratuláltam neki miniszteri megbízásához” – közölte péntek déltájt Karácsony Gergely főpolgármester a Facebookon arra reaglva, hogy az új kormányban Vitézy Dávid lesz a közelkedési és beruházási miniszter Magyar Péter felkérésére.

Karácsony szerint „nagyon ráfér már erre a városra – és az országra is – a Budapest–vidék szembeállítás károkozását meghaladni képes, a főváros fejlesztése iránt elkötelezett közlekedési és beruházási miniszter”.

Az elmúlt két évben a köztük lévő szakmai együttműködés és politikai rivalizálás közül hol ez, hol az volt hangosabb szerinte, de akár egy új politikai kultúra példamutatásának is nevezhető, hogy „Dáviddal közösen előkészítettünk jó pár nagyszabású dolgot, ami egyszerre szolgálja Budapest és az ország érdekét, a Rákosrendezőtől a fővárosi és a regionális közösségi közlekedés fejlesztésén át a zöldfejlesztésekig” – jegyzi meg a főpolgármester, akinek nincs kétsége, hogy Vitézy Dávid jó partnere lesz Budapestnek abban, hogy „az uniós források okos felhasználásával, hat év megannyi küzdelme után a fővárosnak új aranykora legyen egy modern, európai, zöld és szolidáris város fejlesztésével”.

Ismert, a két politikus között minimális különbségű verseny zajlott 2024-ben a főpolgármesteri székért, Budapest lakossága akkor Karácsony Gergelyt választotta vezetőül.

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely azonnal felhívta Vitézy Dávidot

budapest

karácsony gergely

vitézy dávid

magyar péter

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni

Megszólalt Vitézy Dávid: elmondta, közlekedési miniszterként mit fog tenni
„Három dolgot biztosan ígérhetek: szakmaiságot, rengeteg munkát és a tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia magunk mögött hagyását” – közölte Vitézy Dávid, a jövendő közlekedési és beruházási miniszter, aki hosszú posztjában a MÁV és HÉV megújítását, az uniós pénzek hazahozatalát és új KRESZ-t ígér, hozzátéve: prioritás lesz a vasútfejlesztés.
 

inforadio
ARÉNA
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Az elmúlt napokban felgyorsultak a kormányalakítási egyeztetések: Magyar Péter több miniszter nevét is nyilvánosságra hozta, miközben ma várható az oktatási tárca jelöltjének bejelentése, amely kapcsán korábban a Rubovszky Rita (a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója) neve már vitát kavart. Eközben a leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel, és folytatódtak a gazdasági tárgyalások a Bankszövetséggel, valamint az uniós források ügyében. Az európai színtéren Donald Tusk arra kérte az Európai Unió vezetőit, legyenek türelmesek Magyar Péterrel szemben. Közben a Közép-európai Egyetem jelezte, nem tér vissza Budapestre a kormányváltás ellenére sem. Három államtitkár távozott a Kulturális és Innovációs, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Közben Magyar Péter bejelentette, hogy Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 13:07
Tragédia Levélen, felhívást tett közzé a hatóság
2026. április 24. 12:31
Megerősítette az Alkotmányíróság: egy tagja lemondásra szólította fel Polt Pétert
×
×