2026. április 24. péntek György
A Közép-európai Egyetem (Central European University, CEU) által 2019. november 15-én közreadott képen az intézmény új bécsi campusa.
Nyitókép: MTI/CEU/Alexander Chitsazan

Kormányváltás ide vagy oda, nem költözik vissza Budapestre a CEU

Infostart

Az egyetem továbbra is Bécsben marad, ettől függetlenül a jövőben is számít a budapesti telephely közreműködésére.

A CEU továbbra is egy intézményként működik bécsi és budapesti helyszínein: az egyetem campusa Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységeinkben – írja a Népszava az egyetem állásfoglalása alapján, amit a lap érdeklődésére küldött.

Az Orbán-kormány 2017-ben módosította úgy a felsőoktatási törvényt, hogy a Soros György által alapított Central European University (CEU) végül elhagyta Magyarországot, ugyanis feltétel volt, hogy csak olyan intézmény működhet itthon és adhat külföldi oklevelet, amely a saját hazájában is oktat. Amikor a CEU megpróbált megfelelni a kifejezetten ellene kitalált feltételnek, a magyar kormány azt nem ismerte el, és nem volt hajlandó aláírni a megállapodást New York állammal.

Több ellenzéki képviselő és valószínűleg maga a CEU is panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, tartalmi és eljárási kifogások miatt. A testület közölte: eseti munkacsoport alakult az ügy elbírálására. Egy év múlva azonban az Alkotmánybíróság felfüggesztette az eljárást, arra hivatkozva, hogy meg kell várni az Európai Bíróság előtt ugyanezen törvény miatt folyó eljárás végét.

A bíróság végül 2020 őszén kimondta, hogy a „lex CEU” sérti a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretében kötött, a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményt, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elveit, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelvet, a kifogásolt rendelkezések a tudományos élet szabadságára, az oktatási intézmény alapításához való jogra, továbbá a vállalkozás szabadságára vonatkozó EU-s rendelkezésekkel is ellentétesek.

Kezdőlap    Külföld    Kormányváltás ide vagy oda, nem költözik vissza Budapestre a CEU

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

PDSZ: „először nem várunk el nagy dolgokat az új kormánytól, de az új miniszterrel le akarunk ülni”

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az első hónapokban egyszerű, pozitív hatású, hangulatjavító lépéseket vár az új kormánytól. Nagy Erzsébet, a szervezet ügyvivője az InfoRádióban azt mondta, olyan oktatási minisztert látnának szívesen a tárca élén, aki meghallgatja a szakma képviselőinek véleményét.
 

Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam

Nagy meglepetést okozott az SAP, ugrik az árfolyam

Több mint 6 százalékot ugrott az SAP árfolyama ma reggel, miután közzétette negyedéves számait a cég: a bevételek és az eredmények is nőttek, amit elsősorban a felhőalapú üzletág erőteljes bővülése hajtott. A negyedéves teljesítmény felülmúlta az elemzői várakozásokat is.

Záptojásszag fojtogat egy somogyi falut: a helyiek szerint ez a borzalom állhat a háttérben

Záptojásszag fojtogat egy somogyi falut: a helyiek szerint ez a borzalom állhat a háttérben

Évek óta bűz terjeng Ádándon, a lakók szerint már elviselhetetlen. A gyanú egy tojásfeldolgozó üzemre terelődött, amely viszont visszautasítja a vádakat.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

