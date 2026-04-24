Kormányváltás ide vagy oda, nem költözik vissza Budapestre a CEU

A CEU továbbra is egy intézményként működik bécsi és budapesti helyszínein: az egyetem campusa Bécsben marad, míg budapesti telephelye a jövőben is fontos szerepet játszik kutatási tevékenységeinkben – írja a Népszava az egyetem állásfoglalása alapján, amit a lap érdeklődésére küldött.

Az Orbán-kormány 2017-ben módosította úgy a felsőoktatási törvényt, hogy a Soros György által alapított Central European University (CEU) végül elhagyta Magyarországot, ugyanis feltétel volt, hogy csak olyan intézmény működhet itthon és adhat külföldi oklevelet, amely a saját hazájában is oktat. Amikor a CEU megpróbált megfelelni a kifejezetten ellene kitalált feltételnek, a magyar kormány azt nem ismerte el, és nem volt hajlandó aláírni a megállapodást New York állammal.

Több ellenzéki képviselő és valószínűleg maga a CEU is panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, tartalmi és eljárási kifogások miatt. A testület közölte: eseti munkacsoport alakult az ügy elbírálására. Egy év múlva azonban az Alkotmánybíróság felfüggesztette az eljárást, arra hivatkozva, hogy meg kell várni az Európai Bíróság előtt ugyanezen törvény miatt folyó eljárás végét.

A bíróság végül 2020 őszén kimondta, hogy a „lex CEU” sérti a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) keretében kötött, a Szolgáltatások Kereskedelméről szóló Általános Egyezményt, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elveit, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló uniós irányelvet, a kifogásolt rendelkezések a tudományos élet szabadságára, az oktatási intézmény alapításához való jogra, továbbá a vállalkozás szabadságára vonatkozó EU-s rendelkezésekkel is ellentétesek.