ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.35
usd:
310.86
bux:
133872.25
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
méh virágpor
Nyitókép: Pixabay

Megjelent a szörnyű betegség, el kell pusztítani több méhcsaládot

Infostart

Súlyos fertőzés jelent meg egy tiszaföldvári méhészetben éppen a szezon indulása előtt: a hatóságok igazolták a mézelő méhek egyik legveszélyesebb betegségét, a nyúlós költésrothadást.

A fertőzést egy 36 méhcsaládos állományban mutatták ki Tiszaföldváron.

A betegség különösen veszélyes, mert rendkívül fertőző, gyorsan terjed, és nincs rá gyógymód.

Ha beigazolódik a jelenléte, az érintett méhcsaládokat meg kell semmisíteni, súlyosabb esetben akár a teljes állományt is felszámolják.

A védekezés drasztikus: nemcsak a méheket, hanem a kaptárakat, kereteket és az eszközöket is el kell égetni, hogy a kórokozó spórái ne maradjanak életben.

Ez gyakorlatilag a teljes méhészet lenullázását jelenti – írja a SZOLJON.

A hatósági intézkedés öt kilométeres körzetre terjed ki, ahonnan tilos méhcsaládokat vagy eszközöket ki- és beszállítani. Ez különösen rosszkor jött, hiszen a méhészek ilyenkor indulnának vándorolni az eltérő időpontokban virágzásnak induló repce- és akácterületekre.

A zárlat így azokat is sújtja, akiknek az állománya egészséges.

A korlátozás célja, hogy megakadályozzák a fertőzés továbbterjedését, mivel a méhek nagy távolságokat repülnek, és könnyen kapcsolatba kerülhetnek más családokkal. A védőkörzetben minden állományt folyamatosan ellenőriznek.

Bár a kötelező megsemmisítés után kártérítés járhat, ez legfeljebb az újrakezdéshez nyújt segítséget. Az idei szezon bevétele azonban szinte biztosan elveszett az érintettek számára.

Az Origo korábban is beszámolt már a méhbetegségről, akkor védőkörzetet rendeltek el Békéscsaba térségében egy fertőzött méhészet miatt. A nyúlós költésrothadás megjelenése miatt a hatóság szigorú korlátozásokat vezetett be, amelyek Békéscsaba és Békés egy részét is érintik. A zárlat idején tilos méheket, kaptárakat, méhészeti eszközöket, valamint mézet és viaszt mozgatni az érintett területen.

Kezdőlap    Belföld    Megjelent a szörnyű betegség, el kell pusztítani több méhcsaládot

veszély

fertőzés

méhészet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 18:54
Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák
2026. április 24. 17:54
Tömegkarambol az M3-as autópályán, Budapest közelében
×
×