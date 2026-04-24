2026. április 24. péntek György
A favágás világcsúcstartója, az új-zélandi Jack Jordan.
Sportot csinálnak a favágásból Budapesten

Június első hétvégéjén újra Budapest ad otthont a világ egyik legintenzívebb sportfavágó versenyének, a Stihl Timbersports World Trophynak, amelyen a sportág elitje méri össze erejét, technikáját és állóképességét.

Bakon Gábor, az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államokból, Kanadából és Új-Zélandról indult sportfavágás már 150 éves hagyományokkal rendelkezik.

A sportágat a fakitermelési eszközöket gyártó, idén 100 éves Stihl cégcsoport karolta fel, és már évtizedek óta szervezi a sportág világbajnokságát, valamint a második legrangosabb versenyt, a Stihl Timbersports World Trophyt.

Hozzátette: 2014-ben a Budai Várban rendezték meg az eseményt, amely 12 év után most visszatér Budapestre, abból az alkalomból, hogy 35 évvel ezelőtt, 1991-ben alapították meg a Stihl magyarországi leányvállalatát. Amint elmondta, a megmérettetést június 5-én és 6-án a Városligeti-tavon felállított színpadon tartják meg. Az első napon a fiatalok versenyét, az úgynevezett rookie viadalt tartják meg, majd másnap kerül sor a felnőtt férfiak, valamint a sportágban történetében először a nők versenyére.

A World Trophyn egymás után négy versenyszámot kell teljesíteniük a résztvevőknek a lehető leggyorsabban. Ennek keretében gyári láncfűrésszel, valamint kézifűrésszel egy korong levágása, fejszével egy vízszintes rönk átvágása azon állva, valamint fejszével egy függőleges rönk átvágása két oldalról szerepel a programban.

Kategóriánként 16 versenyző áll rajthoz, akik kieséses rendszerben küzdenek majd meg a helyezésekért. Az eseményre Budapestre érkezik a sportfavágás elitje, többek között a háromszoros World Trophy-győztes, világcsúcstartó új-zélandi Jack Jordan, a 2023-ban második lengyel Michal Dubicki és a 2024-ben ezüstérmes cseh Matyás Klíma.

A magyar színeket a rookie kategóriában a 17 éves gödi, egyébként nem favágó családból származó Urbán Ádám képviseli, aki elmondása szerint négy éve kezdett a sportfavágással foglalkozni.

Ő azzal kvalifikálta magát a versenyre, hogy a fiatalok között tavaly hetedik volt az európai ranglistán.

A felnőttek között a 23 éves parádi Strúbel Bence indul, aki édesapjától tanulta meg a favágás fortélyait és már háromszoros magyar bajnoknak mondhatja magát. Bakon Gábor mindkét hazai versenyzőtől jó helytállást vár, úgy érzi, hozzáállásuk alapján méltóak arra, hogy akár a dobogón végezzenek.

Amint elhangzott, Magyarországon 2011-ben indult el a sportfavágás, az első hazai versenyt pedig 2012-ben rendezték meg. Nemzetközi szinten a legjobb eredményt Juhász István érte el, aki 2013-ban egyéniben hetedik volt a vb-n, csapatban pedig az volt a legkiemelkedőbb siker, amikor egy évvel később a magyarok kiejtették a címvédő új-zélandiakat.

Vihart kavart Berlinben az egykori iráni sah fiának látogatása
Nem épp szívélyes fogadtatásban részesült Berlinben az iszlamista ajatollahok által 1979 elején megbuktatott iráni sah fia, akit egy tüntető még le is öntött. Mohammad Reza Pahlavi annak idején családjával az Egyesült Államokba menekült. Iránban az iszlám rendszer regnálása azóta is tart, az országban ugyanakkor felerősödtek a megdöntését célzó tüntetések, amiket a rezsim vérbe fojtott – most viszont véres háborúban védi magát Amerika és Izrael ellen.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
Hiába az amerikai fegyverszünet, töredéke a hajóforgalom a háború előttinek a szorosban

Az elmúlt 24 órában mindössze öt hajó haladt át a Hormuzi-szoroson, köztük egy iráni tartályhajó. Ennek oka az, hogy Irán a héten két konténerhajót is lefoglalt, miközben az Egyesült Államok továbbra is tengeri blokád alatt tartja az iráni kikötőket. A hajóforgalom így a töredékére esett vissza a háború előtti, napi átlagosan 140 áthaladáshoz képest.

Hatalmas botrány van kibontakozóban: mentősök és újságírók meggyilkolásával vádolják az egyik harcoló felet

Az ENSZ emberi jogi főbiztossága szerint bizonyítékok utalnak arra, hogy Izrael háborús bűncselekményeket követhetett el Libanonban.

US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

Trump's two special envoys will head to Islamabad on Saturday morning to continue negotiations, Press Secretary Karoline Leavitt says.

