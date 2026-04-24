Sportot csinálnak a favágásból Budapesten

Bakon Gábor, az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. ügyvezető igazgatója a csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón emlékeztetett rá, hogy az Egyesült Államokból, Kanadából és Új-Zélandról indult sportfavágás már 150 éves hagyományokkal rendelkezik.

A sportágat a fakitermelési eszközöket gyártó, idén 100 éves Stihl cégcsoport karolta fel, és már évtizedek óta szervezi a sportág világbajnokságát, valamint a második legrangosabb versenyt, a Stihl Timbersports World Trophyt.

Hozzátette: 2014-ben a Budai Várban rendezték meg az eseményt, amely 12 év után most visszatér Budapestre, abból az alkalomból, hogy 35 évvel ezelőtt, 1991-ben alapították meg a Stihl magyarországi leányvállalatát. Amint elmondta, a megmérettetést június 5-én és 6-án a Városligeti-tavon felállított színpadon tartják meg. Az első napon a fiatalok versenyét, az úgynevezett rookie viadalt tartják meg, majd másnap kerül sor a felnőtt férfiak, valamint a sportágban történetében először a nők versenyére.

A World Trophyn egymás után négy versenyszámot kell teljesíteniük a résztvevőknek a lehető leggyorsabban. Ennek keretében gyári láncfűrésszel, valamint kézifűrésszel egy korong levágása, fejszével egy vízszintes rönk átvágása azon állva, valamint fejszével egy függőleges rönk átvágása két oldalról szerepel a programban.

Kategóriánként 16 versenyző áll rajthoz, akik kieséses rendszerben küzdenek majd meg a helyezésekért. Az eseményre Budapestre érkezik a sportfavágás elitje, többek között a háromszoros World Trophy-győztes, világcsúcstartó új-zélandi Jack Jordan, a 2023-ban második lengyel Michal Dubicki és a 2024-ben ezüstérmes cseh Matyás Klíma.

A magyar színeket a rookie kategóriában a 17 éves gödi, egyébként nem favágó családból származó Urbán Ádám képviseli, aki elmondása szerint négy éve kezdett a sportfavágással foglalkozni.

Ő azzal kvalifikálta magát a versenyre, hogy a fiatalok között tavaly hetedik volt az európai ranglistán.

A felnőttek között a 23 éves parádi Strúbel Bence indul, aki édesapjától tanulta meg a favágás fortélyait és már háromszoros magyar bajnoknak mondhatja magát. Bakon Gábor mindkét hazai versenyzőtől jó helytállást vár, úgy érzi, hozzáállásuk alapján méltóak arra, hogy akár a dobogón végezzenek.

Amint elhangzott, Magyarországon 2011-ben indult el a sportfavágás, az első hazai versenyt pedig 2012-ben rendezték meg. Nemzetközi szinten a legjobb eredményt Juhász István érte el, aki 2013-ban egyéniben hetedik volt a vb-n, csapatban pedig az volt a legkiemelkedőbb siker, amikor egy évvel később a magyarok kiejtették a címvédő új-zélandiakat.