Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában

Bratislav Gasic a szerb közszolgálati televíziónak (RTS) adott interjúban elmondta: a hadsereg készen áll a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására, de az első újoncok fogadásáról szóló végleges döntést a globális biztonsági helyzet függvényében hozzák meg. A parlament egyelőre még nem fogadta el a szükséges törvényi szabályozást.

Nemcsak a térségben, hanem világszerte is egyre több ország vezeti vissza a rendszeres sorkatonai szolgálatot, mert a professzionális állomány önmagában nem elegendő a hadseregek feltöltésére. A miniszter szerint Szerbia is ezen az úton halad, és arra számít, hogy a fiatalok körében kedvező lesz a fogadtatás - közölte.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia katonai semlegessége lehetővé teszi, hogy az ország a világ valamennyi államával partneri kapcsolatot tartson fenn, és tőlük korszerű haditechnikai eszközöket szerezzen be.

Kiemelte, hogy a szerb hadiipar is fontos szerepet játszik a hadsereg modernizációjában, és az ország célja, hogy a hadsereg a jövőben is erős, elrettentő tényező maradjon mindazokkal szemben, akik veszélyeztetni kívánnák Szerbia biztonságát.

A 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara, mert úgy ítélte meg, hogy a védelmi erő növelése érdekében az aktív és a tartalékos állomány utánpótlására és fiatalítására van szükség, ami így oldható meg a leghatékonyabban.