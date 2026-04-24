Szerb katonák
Nyitókép: Magyar Szó

Szeptemberben megkezdik a behívók postázását a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában

Infostart / MTI

Megkezdik a behívók postázását szeptemberben a kötelező sorkatonai szolgálatra Szerbiában, az első újoncok jövő márciusban vonulhatnak be - közölte a szerb védelmi miniszter pénteken. A tervek szerint a férfiak számára 75 nap lesz a kötelező sorkatonai szolgálat, míg a nők önként jelentkezhetnek kiképzésre.

Bratislav Gasic a szerb közszolgálati televíziónak (RTS) adott interjúban elmondta: a hadsereg készen áll a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítására, de az első újoncok fogadásáról szóló végleges döntést a globális biztonsági helyzet függvényében hozzák meg. A parlament egyelőre még nem fogadta el a szükséges törvényi szabályozást.

Nemcsak a térségben, hanem világszerte is egyre több ország vezeti vissza a rendszeres sorkatonai szolgálatot, mert a professzionális állomány önmagában nem elegendő a hadseregek feltöltésére. A miniszter szerint Szerbia is ezen az úton halad, és arra számít, hogy a fiatalok körében kedvező lesz a fogadtatás - közölte.

A miniszter hangsúlyozta, hogy Szerbia katonai semlegessége lehetővé teszi, hogy az ország a világ valamennyi államával partneri kapcsolatot tartson fenn, és tőlük korszerű haditechnikai eszközöket szerezzen be.

Kiemelte, hogy a szerb hadiipar is fontos szerepet játszik a hadsereg modernizációjában, és az ország célja, hogy a hadsereg a jövőben is erős, elrettentő tényező maradjon mindazokkal szemben, akik veszélyeztetni kívánnák Szerbia biztonságát.

A 2010-ben megszüntetett kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítását két éve kezdeményezte a szerb hadsereg vezérkara, mert úgy ítélte meg, hogy a védelmi erő növelése érdekében az aktív és a tartalékos állomány utánpótlására és fiatalítására van szükség, ami így oldható meg a leghatékonyabban.

Szakértő a román kormányválságról: róka fogta csuka helyzet, fogy a levegő a miniszterelnök körül
A szociáldemokrata miniszterek lemondása után elveszítette a többséget a román parlamentben Ilie Bolojan. Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa az InfoRádióban azt mondta, lehetett rá számítani, hogy a nézetkülönbségek miatt nem marad sokáig egységes a koalíció, mostantól pedig többféle forgatókönyv is érvényesülhet, és akár Nicusor Dan államfő szerepe is még inkább felértékelődhet.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Kiderült Trump legújabb mesterterve, így zárná le az iráni háborút

Sajtóértesülések szerint Donald Trump amerikai elnök Steve Witkoff különmegbízottat és Jared Kushnert küldi Pakisztánba. Az amerikai küldöttség a hétvégén Abbász Aragcsi iráni külügyminiszterrel folytat tárgyalásokat - írja a CNN.

Heteken belül kifogyhat a kerozinból a kontinens: óriási bajba került a magyar hátterű légitársaság

A Morningstar elemzése szerint a Hormuzi-szoros lezárása miatt kialakult üzemanyagválságban az európai légitársaságok közül a Wizz Air a legsebezhetőbb.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

