ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.44
usd:
310.98
bux:
133872.25
2026. április 24. péntek György
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Vitézy Dávid, a Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Rákosrendezõ mesterterv urbanisztikai és közterület-fejlesztési tervpályázat zsûrijének társelnöke a tervpályázat eredményhirdetésén a margitszigeti Kristály Színtérben 2026. március 31-én. Az elsõ helyezést elért csapatot a francia Coldefy et Associés Architectes Urbanistes vezette, társaik a német Cityförster, a német Treibhaus Landschaftsarchitektur, a szlovák Marko and the Placemakers, és a magyar Sporaarchitects Kft. volt.
Nyitókép: MTI/Kovács Attila

Hozzányúlna az autópályakoncessziókhoz is Vitézy Dávid

Infostart / MTI

Szakmai munkát és nem politikai szereplést várnak tőle – hangsúlyozta a közlekedési és beruházási miniszteri tisztségre felkért Vitézy Dávid pénteken a Telexnek adott interjúban.Arról is beszélt, hogy szerinte az elmúlt években kötött autópályakoncessziós szerződéseket is felül kell vizsgálni.

Kiemelte, Budapest számára is esélyt jelent az, ha megváltozik az a politika, amely leállította a beruházásokat, szembeállította a vidéket és a fővárost, ez a megosztása rossz volt a magyar vidéknek és Budapestnek egyaránt.

Nem írt bele a Tisza programjába, de beszélt a párt szakembereivel, és Magyar Péterrel arról, hogy szerinte a magyar közlekedéspolitikában mi lenne a helyes irány. Tőle nem azt kérte Magyar Péter, hogy jöjjön, és a saját ötleteivel foglalkozzon, hanem azt, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzon, amit örömmel fog tenni. A programban számos olyan dolog van, amely teljesen összevág mindazzal, amiről egyébként ő is nagyon régóta beszél – mondta az interjúban.

Hozzátette, a leendő miniszterelnök teljesen világossá tette, hogy szakmai munkát várnak el tőle, és nem politikai szereplést, nagyon élesen és nagyon világosan nyilvánvalóvá tette, hogy semmilyen korrupciót, hatalmi arroganciát nem tűr meg.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyar Péterrel beszéltek arról, hogy a leendő miniszterelnök az önkormányzati választások idején a Fidesz hackjének nevezte őt. Részleteket nem közölve erről, annyit mondott: úgy gondolja, amit a frakciójuk és ő személyesen végzett a közgyűlésben, meggyőzte Magyar Pétert arról, hogy ne így tekintsen rá.

Szólt arról, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházásokról minden nyilvános információt eltüntetett a honlapokról, szétverték a beruházási intézményrendszert, szakembereket rúgtak ki. Egyebek közt példaként említette, hogy még 5 évvel ezelőtt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő honlapján a futó közúti beruházásól, vasúti beruházásokról az alapvető információkat meg lehetett találni, leállították a vonatinfót, amin követni lehetett a vonatokat, elrejtették a késési statisztikákat. Semmilyen társadalmi párbeszéd nem folyt a kiemelt beruházásokról. Ezeket nyilván mind helyre kell hozni, feladatának tarja, hogy visszahozzák, illetve megtartsák a legjobb szakembereket.

Vitézy Dávid a MÁV-val kapcsolatosan elmonda, hogy számos jelzést kapott az ott dolgozóktól, hogy az idei nyár nehezebb lesz, mint a tavalyi volt, mivel folyamatosan csökken az üzemképes járművek száma. Évek óta semmilyen járműbeszerzés nem történt. A MÁV-nál válsággazdálkodás zajlik. Amint hivatalosan lehet, le fognak ülni a szakemberekkel, és megnézik, mit tudnak tenni, hogy a lehető legkevesebb probléma és zavar legyen, és fontos, hogy a realitás talaján álljanak.

Megjegyezte, a vasútnál az a helyzet, hogy bármilyen infrastrukturális átalakítás, fejlesztés, egy járműbeszerzés évekig tart. Amit csak lehet, azt rögtön elindítják, és nyilván az uniós pénzek hazahozatala ehhez elemi fontosságú.

A budapesti közlekedés fejlesztéséről kiemelte, a HÉV-ek és a járműpark megújítását, az elővárosi közlekedés erősítését, és nemcsak a fővárosban, hanem a nagyobb városokban is. A MÁV-nál az utastájékoztatásban kívánnak előrelépést elérni, a nagyberuházásokat el kell indítani uniós források bevonásával.

A KRESZ megújítását el kell végezni, erről egy valós társadalmi párbeszédet kell folytatni, a védtelen közlekedőt kell védeni. A cél az, hogy kevesebb ember haljon meg a magyar utakon.

Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: a Podmaniczky Mozgalom ott marad a Fővárosi Közgyűlésben és a listájukról, más át fogja venni az ő mandátumát.

Elmondta azt is, hogy az államtitkárokat természetesen a miniszterelnök nevezi ki, de javaslatokat fog tenni személyekre.

Kezdőlap    Belföld    Hozzányúlna az autópályakoncessziókhoz is Vitézy Dávid

miniszter

vitézy dávid

közlekedési

kormányalakítás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy" – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

VIDEÓ
Az élvonalból az Élvonalba: tehetségeket keres a magyar Nobel-díjas. Krausz Ferenc, Inforádió, Aréna
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Választás 2026: megvan az új oktatási miniszter - Török Gábor szerint a kormány "Fidesz light"

Ma Magyar Péter bejelentette, hogy Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatási miniszter. Korábban Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd. A leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel, és folytatódtak a gazdasági tárgyalások a Bankszövetséggel, valamint az uniós források ügyében. Az európai színtéren Donald Tusk arra kérte az Európai Unió vezetőit, legyenek türelmesek Magyar Péterrel szemben. Közben a Közép-európai Egyetem jelezte, nem tér vissza Budapestre a kormányváltás ellenére sem. Három államtitkár távozott a Kulturális és Innovációs, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumból.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2026-os útmutató a leszázalékolásról: a feltételektől a kérelem benyújtásán át az ellátás összegéig minden fontos tudnivaló egy helyen.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US envoys Steve Witkoff and Jared Kushner to fly to Pakistan for Iran talks, White House says

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is now in the capital Islamabad, but Iranian state media reports that talks with the US are not on the agenda.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 21:21
Orbán Viktor ezt mondta a kutatóról, aki pontosan jelezte a választási eredményt
2026. április 24. 20:40
Sportot csinálnak a favágásból Budapesten
×
×