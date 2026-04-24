Hozzányúlna az autópályakoncessziókhoz is Vitézy Dávid

Kiemelte, Budapest számára is esélyt jelent az, ha megváltozik az a politika, amely leállította a beruházásokat, szembeállította a vidéket és a fővárost, ez a megosztása rossz volt a magyar vidéknek és Budapestnek egyaránt.

Nem írt bele a Tisza programjába, de beszélt a párt szakembereivel, és Magyar Péterrel arról, hogy szerinte a magyar közlekedéspolitikában mi lenne a helyes irány. Tőle nem azt kérte Magyar Péter, hogy jöjjön, és a saját ötleteivel foglalkozzon, hanem azt, hogy a Tisza programjának megvalósításán dolgozzon, amit örömmel fog tenni. A programban számos olyan dolog van, amely teljesen összevág mindazzal, amiről egyébként ő is nagyon régóta beszél – mondta az interjúban.

Hozzátette, a leendő miniszterelnök teljesen világossá tette, hogy szakmai munkát várnak el tőle, és nem politikai szereplést, nagyon élesen és nagyon világosan nyilvánvalóvá tette, hogy semmilyen korrupciót, hatalmi arroganciát nem tűr meg.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy Magyar Péterrel beszéltek arról, hogy a leendő miniszterelnök az önkormányzati választások idején a Fidesz hackjének nevezte őt. Részleteket nem közölve erről, annyit mondott: úgy gondolja, amit a frakciójuk és ő személyesen végzett a közgyűlésben, meggyőzte Magyar Pétert arról, hogy ne így tekintsen rá.

Szólt arról, hogy az Építési és Közlekedési Minisztérium a beruházásokról minden nyilvános információt eltüntetett a honlapokról, szétverték a beruházási intézményrendszert, szakembereket rúgtak ki. Egyebek közt példaként említette, hogy még 5 évvel ezelőtt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő honlapján a futó közúti beruházásól, vasúti beruházásokról az alapvető információkat meg lehetett találni, leállították a vonatinfót, amin követni lehetett a vonatokat, elrejtették a késési statisztikákat. Semmilyen társadalmi párbeszéd nem folyt a kiemelt beruházásokról. Ezeket nyilván mind helyre kell hozni, feladatának tarja, hogy visszahozzák, illetve megtartsák a legjobb szakembereket.

Vitézy Dávid a MÁV-val kapcsolatosan elmonda, hogy számos jelzést kapott az ott dolgozóktól, hogy az idei nyár nehezebb lesz, mint a tavalyi volt, mivel folyamatosan csökken az üzemképes járművek száma. Évek óta semmilyen járműbeszerzés nem történt. A MÁV-nál válsággazdálkodás zajlik. Amint hivatalosan lehet, le fognak ülni a szakemberekkel, és megnézik, mit tudnak tenni, hogy a lehető legkevesebb probléma és zavar legyen, és fontos, hogy a realitás talaján álljanak.

Megjegyezte, a vasútnál az a helyzet, hogy bármilyen infrastrukturális átalakítás, fejlesztés, egy járműbeszerzés évekig tart. Amit csak lehet, azt rögtön elindítják, és nyilván az uniós pénzek hazahozatala ehhez elemi fontosságú.

A budapesti közlekedés fejlesztéséről kiemelte, a HÉV-ek és a járműpark megújítását, az elővárosi közlekedés erősítését, és nemcsak a fővárosban, hanem a nagyobb városokban is. A MÁV-nál az utastájékoztatásban kívánnak előrelépést elérni, a nagyberuházásokat el kell indítani uniós források bevonásával.

A KRESZ megújítását el kell végezni, erről egy valós társadalmi párbeszédet kell folytatni, a védtelen közlekedőt kell védeni. A cél az, hogy kevesebb ember haljon meg a magyar utakon.

Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: a Podmaniczky Mozgalom ott marad a Fővárosi Közgyűlésben és a listájukról, más át fogja venni az ő mandátumát.

Elmondta azt is, hogy az államtitkárokat természetesen a miniszterelnök nevezi ki, de javaslatokat fog tenni személyekre.