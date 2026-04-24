2026. április 24. péntek György
Video wall with small screens digital concept
Nyitókép: Vertigo3d/Getty Images

Fordulat a reklámadó ügyében

Több év szünet után 2026. július 1-jétől ismét hatályba lépett volna a reklámadó Magyarországon, amely a nagyobb reklámbevétellel rendelkező vállalkozásokat érintette volna. A leköszönő kormány azonban az utolsó intézkedései egyikeként módosította a szabályozást.

A korábbi tervek szerint 2026 nyarától újra alkalmazni kellett volna a reklámadót a 100 millió forint feletti reklámbevételekre, 7 és fél százalékos kulccsal. A csütörtökön megjelent Magyar Közlönyben azonban kihirdették azt a kormányrendeletet, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök írt alá, és amely megakadályozza az adó visszavezetését.

„A 2019. július 1. napja óta 0 százalékos mértékű reklámadó 2026. július 1. napjával életbe lépne, és az jelentős többletterhet jelentene az adóalanyok számára. Tekintettel arra, hogy az évek óta zajló orosz–ukrán konfliktus negatív hatást gyakorol a hazai gazdaságra, szükséges intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek” – áll a rendeletben.

A rendelet célja, hogy a reklámadó mértéke 2026. június 30. napját követően is 0 százalék legyen. (...) Az Rtv. 5. §-ától, valamint 5/A. §-ától eltérően az adó mértéke 2026. július 1. napjától az adóalap 0 százaléka. Az Rtv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az Rtv. 3. § (3) és (4) bekezdését, az Rtv. 7. § (4), (5) és (7) bekezdését, valamint az Rtv. 7/B–7/E. §-át a 2026. június 30. napját követő adókötelezettségre sem kell alkalmazni. Az Rtv. 12. §-át nem kell alkalmazni. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba – idézi a kormányrendeletet az Index.

A reklámadót 2019. július 1-jével függesztették fel, miután az Európai Bizottság egyes elemeit tiltott állami támogatásnak minősítette. A leköszönő kormány 2025 őszén döntött arról, hogy az adót ismét bevezeti, azonban a mostani rendelet ezt a lépést visszavonta.

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte

Vitézy Dávid lesz a közlekedési miniszter, Magyar Péter egy másik tárca vezetőjét is megnevezte
Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális- és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A leendő kormányfő 14 órakor tart videós sajtótájékoztatót, ahol megnevezi az oktatási minisztert is.
 

Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Az elmúlt napokban felgyorsultak a kormányalakítási egyeztetések: Magyar Péter több miniszter nevét is nyilvánosságra hozta, miközben ma várható az oktatási tárca jelöltjének bejelentése, amely kapcsán korábban a Rubovszky Rita (a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója) neve már vitát kavart. Eközben a leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel, és folytatódtak a gazdasági tárgyalások a Bankszövetséggel, valamint az uniós források ügyében. Az európai színtéren Donald Tusk arra kérte az Európai Unió vezetőit, legyenek türelmesek Magyar Péterrel szemben. Közben a Közép-európai Egyetem jelezte, nem tér vissza Budapestre a kormányváltás ellenére sem. Három államtitkár távozott a Kulturális és Innovációs, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Közben Magyar Péter bejelentette, hogy Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd.

Fájdalmas pofont kapott a biztonságosnak hitt jegybank: milliárdok olvadtak el, egyedül az arany hozott reményt

Fájdalmas pofont kapott a biztonságosnak hitt jegybank: milliárdok olvadtak el, egyedül az arany hozott reményt

A svájci jegybank jelentős fordulatot könyvelt el az idei első negyedévben.

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Trump says Israel-Lebanon ceasefire extended by three weeks, but he won't 'rush' Iran deal

Meanwhile, top Iranian figures speak of "iron unity" after the US president's claims that the country's leadership is embroiled in infighting.

