Fordulat a reklámadó ügyében

A korábbi tervek szerint 2026 nyarától újra alkalmazni kellett volna a reklámadót a 100 millió forint feletti reklámbevételekre, 7 és fél százalékos kulccsal. A csütörtökön megjelent Magyar Közlönyben azonban kihirdették azt a kormányrendeletet, amelyet Orbán Viktor leköszönő miniszterelnök írt alá, és amely megakadályozza az adó visszavezetését.

„A 2019. július 1. napja óta 0 százalékos mértékű reklámadó 2026. július 1. napjával életbe lépne, és az jelentős többletterhet jelentene az adóalanyok számára. Tekintettel arra, hogy az évek óta zajló orosz–ukrán konfliktus negatív hatást gyakorol a hazai gazdaságra, szükséges intézkedéseket tenni annak érdekében, hogy a vállalkozások terhei ne emelkedjenek” – áll a rendeletben.

A rendelet célja, hogy a reklámadó mértéke 2026. június 30. napját követően is 0 százalék legyen. (...) Az Rtv. 5. §-ától, valamint 5/A. §-ától eltérően az adó mértéke 2026. július 1. napjától az adóalap 0 százaléka. Az Rtv. 11. § (1) bekezdésétől eltérően az Rtv. 3. § (3) és (4) bekezdését, az Rtv. 7. § (4), (5) és (7) bekezdését, valamint az Rtv. 7/B–7/E. §-át a 2026. június 30. napját követő adókötelezettségre sem kell alkalmazni. Az Rtv. 12. §-át nem kell alkalmazni. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba – idézi a kormányrendeletet az Index.

A reklámadót 2019. július 1-jével függesztették fel, miután az Európai Bizottság egyes elemeit tiltott állami támogatásnak minősítette. A leköszönő kormány 2025 őszén döntött arról, hogy az adót ismét bevezeti, azonban a mostani rendelet ezt a lépést visszavonta.