2026. április 24. péntek György
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Magyar Péter bejelentette az oktatási miniszter nevét, nagy a meglepetés

Miután Magyar Péter közölte: Vitézy Dávid lesz a közlekedési és beruházási miniszter, és egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd a Szociális és Családügyi Minisztériumot, Facebook-oldalán bejelentette: Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatásügyi miniszter.

Az akadálymentesítésért és esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot a magyar történelemben először egy vak honfitársunk, Kátai-Németh Vilmos fogja vezetni – jelentette be péntek déltájt Magyar Péter, aki Vitézy Dávidot kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek. A leendő kormányfő 14 órakor tartott videós tájékoztatót, ahol megnevezte az oktatási minisztert is.

Magyar Péter a Facebook-oldalán közölte:

„Lannert Juditot jelölöm a leendő Tisza-kormány gyermek és oktatásügyi miniszterének.

Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint szociológiából PhD fokozattal rendelkezik.

1990 óta foglalkozik oktatáskutatással, az Országos Közoktatási Intézet (majd a későbbi Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet) tudományos főmunkatársa, később kutatási igazgatója, majd tudományos főigazgató-helyettes. Egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Intézet szakmai műhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról sorozatnak. A hazai oktatási egyenlőtlenségek, az iskolarendszer teljesítménye és a pedagóguspolitika kérdéseinek ismert elemzője.

2008-ban a T-Tudok Oktatáskutató Központ alapítója. Számtalan kutatási projektet vezetett hazai és nemzetközi színtéren, az elmúlt 10 évben cége fő fókuszában a kreativitás fejlesztése állt, ennek érdekében több iskolába is elvitte a Kreatív Partnerség Angliából adaptált programját.

Egy éve jelent meg könyve Kreatív tanulás címmel, melyet kolléganőjével, Németh Szilviával írt.

Köszöntjük Juditot a csapatban!”– írta Magyar Péter.

Ezután a jövendő miniszterelnök egy beszélgetést is közzétett Lannert Judittal a Facebook-oldalán.

Az ügy előzménye, hogy korábban a Telex arról értesült: Rubovszky Rita lehet a Tisza Párt oktatásiminiszter-jelöltje. Az érintett nem reagált, Magyar Péter miniszterelnök-jelölt pedig napokkal később csak annyit jelzett, véget kell vetni „a verbális lincselésnek”, „meg kell haladni a karaktergyilkosságok világát”. A sajtóinformációkra reagálva akkor 17 gimnáziumi vezető közös levelet írt a leendő kormányfőnek, hogy hallgassa meg a szakmát is, mielőtt vezetőt állít az oktatási terület élére. Erre reagálva a Tisza Párt elnöke meghívta őket, 15-en el is mentek hozzá, köztük a pedagóguskar elnöke, aki a győri gimnázium igazgatója is. Mint a felek utólag mondták, az eseményen konstruktív párbeszéd folyt, és biztosították egymást arról, hogy szakmai-politikai kérdésekben később is állnak egymás rendelkezésére.

Csaknem négyszázötven törvényjavaslatot, köztük öt alaptörvény-módosítást fogadott el az Országgyűlés a most záruló, 2022 és 2026 közötti parlamenti ciklusban – derül ki a törvényhozás honlapján található adatbázisból.
Mi látszik a Holdról a választáson kívül? Szabó Olivér Norton, Inforádió, Aréna
Mi Donald Trump valódi stratégiája az iráni háborúban? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Üzemanyag: drágulás vagy hiány jön? Pletser Tamás, Inforádió, Aréna
 
2026.04.24. péntek, 18:00
Krausz Ferenc
Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke
Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter várhatóan a mai nap Iszlámábádba érkezik, folytatódnak a béketárgyalások az Egyesült Államokkal – írta meg az Al-Arabija pakisztáni kormányzati források alapján.

Törökországban 2021 óta nem rendeztek F1-es futamot, a török kormány szerint a jövő évtől legalább öt éven át lehet verseny az országban újra.

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

2026. április 24. 14:30
Újabb fontos ígéretet tett a leendő egészségügyi miniszter
2026. április 24. 13:54
A rektorok már várják az együttműködést az új kormánnyal
