2026. április 24. péntek György
Professional studio microphone on blue background with orange audio waveform, Podcasting, broadcasting or recording studio banner
Nyitókép: JuShoot/Getty Images

Hétvégi műsorok az InfoRádióban – Arénák

Infostart / InfoRádió

A hétvégén az InfoRádióban hallható lesz mások mellett Nagy-Kálózy Eszter, Szabó Olivér Norton, Dobrowiecki Péter, Csizmadia Ervin, Pletser Tamás, Tálas Péter és Krausz Ferenc is.

Szombat

11.00 Nagy-Kálózy Eszter, Kossuth-díjas színművész

14.00 Szabó Olivér Norton fizikus, csillagász

16.00 Dobrowiecki Péter Lengyelország-szakértő, az MCC Magyar-Német Intézet kutatási vezetője

18.00 Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politikaelemző Központ igazgatója

23.00 Légrádi Tamás, a Nyelviskolák Szakmai Egyesületének elnöke

Vasárnap

5.00 Koren Balázs, a Biatorbágyi Innovatív Technikum és Gimnázium matematikatanára, a Pro Suli szakmai vezetője

8.00 Pletser Tamás, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője

13.00 Pál István Szalonna Kossuth-díjas népzenész, a Magyar Állami Népi Együttes művészeti vezetője

14.00 Tálas Péter, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője

16.00 Nyeste Orsolya, az Erste vezető elemzője és Madár István, a Portfolio vezető elemzője

18.00 Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus, az Élvonal Alapítvány kuratóriumi elnöke

23.00 Pető Attila kreszprofesszor

Hétfő

3.00 Saly Noémi irodalomtörténész

5.00 Gálik Zoltán, a Budapesti Corvinus Egyetem docense

Szakértő a román kormányválságról: róka fogta csuka helyzet, fogy a levegő a miniszterelnök körül
A szociáldemokrata miniszterek lemondása után elveszítette a többséget a román parlamentben Ilie Bolojan. Pászkán Zsolt, a Magyar Külügyi Intézet külső munkatársa az InfoRádióban azt mondta, lehetett rá számítani, hogy a nézetkülönbségek miatt nem marad sokáig egységes a koalíció, mostantól pedig többféle forgatókönyv is érvényesülhet, és akár Nicusor Dan államfő szerepe is még inkább felértékelődhet.
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Gulyás Gergely odapörkölt a "jobboldali" közvélemény-kutatóknak, szerinte egy súlyos hibát követtek el

A választás estéjén még bármilyen irányú – szoros – eredményt el tudott képzelni Gulyás Gergely, de Tisza-kétharmadra nem számított – jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás azt is elmondta, hol hibáztak szerinte a "jobboldali" közvélemény-kutatók.

Brutálisan beszakadt a hazai sörfogyasztás: kiderült az igazság arról, miért isznak egyre kevesebbet Magyarországon

Hogyan alakult az egy főre jutó sörfogyasztás Magyarországon az elmúlt évtizedekben? Miért csökkent a hazai fogyasztás? Mutatjuk!

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

