Még egy magyar városban merült fel az azbesztszennyezés gyanúja, óvintézkedéseket tesznek

Mint arról az Infostart is beszámolt, egészségügyi veszélyhelyzet elrendelését kezdeményezi a kormánynál a várost érintő azbesztszennyezés felszámolása és következményeinek elhárítása érdekében Szombathely közgyűlése.

Vas Vármegyei Kormányhivatal április 13-án tájékoztatott arról, hogy a hatóság által megrendelt vizsgálat az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó azbesztszennyezést mutatott ki az oladi városrész családiházas övezetében található, kőzúzalékkal borított utcákban, amelyek együttes hossza meghaladja a 12 kilométert. A területen több mint ezer ember él, közöttük sok kisgyermekes család.

A Greenpeace Magyarország szerint az osztrák bányákból származó azbesztpor nemcsak Szombathelyet fenyegetheti, hanem Sopront, sőt több más nyugat-magyarországi települést is.

Azóta kiderült, erős a gyanú, hogy Kőszegen is számos lakott területen áthaladó úton azbesztszennyezett zúzalék található, emiatt sebességkorlátozást és az érintett közterületek nedvesen tartását rendelték el – írja Orbán István, a Vas Megyei Kormányhivatal főigazgatójának bejelentése alapján a 24.hu.

Az azbesztgyanú miatt soron kívüli laborvizsgálatokat rendeltek el, a kormányhivatal maszkokat biztosít az érintett területeken élőknek, amiket a Kőszegi Járási Hivatalban vehetnek át. A főigazgató arról is beszélt, hogy több településről is kaptak bejelentést, ezek kivizsgálása folyamatban van.

A Vas Vármegyei Kormányhivatal illetékes főosztálya korábbi közleményében arra hívta fel a lakosság figyelmét, hogy az ausztriai bányákból származó szerpentinit zúzottkő felhasználása a környezetre és az emberi egészségre is veszélyes lehet, ezért azt kérik, hogy ne vegyenek ilyen kőzetanyagokat, vagy ha korábban vásároltak, akkor tartózkodjanak az olyan típusú felhasználástól, amelynek során a kőzúzalék mechanikai terhelés hatására aprózódhat, töredezhet.