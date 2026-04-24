Infostart.hu
2026. április 24. péntek György
Szavazatszámlálás az országgyûlési választáson a zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban kialakított szavazókörben 2026. április 12-én.
Nyitókép: MTI/Katona Tibor

Orbán Viktor ezt mondta a kutatóról, aki pontosan jelezte a választási eredményt

Infostart / MTI

Tévedésnek nevezte a háború mint veszélyforrás túlfeszítését a Fidesz kampányában a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet ügyvezető igazgatója a Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcast pénteken közzétett epizódjában. Hann Endre azt mondta: a kormánypártok választási vereségéhez vezető társadalmi folyamatokat nem lehet egyetlen okra visszavezetni, lélektani, illetve nagyon erős gazdasági jelenségek hatottak.

Az igazgató a Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével folytatott beszélgetésben emlékeztetett, hogy évek óta nincs gazdasági növekedés Magyarországon, és ezt valamilyen módon minden állampolgár megérzi.

Kevesebb forrásból ugyan, de a kormány idén is megpróbálkozott azokkal „az osztogatásnak, szavazatvásárlásnak is csúfolt húzásokkal, amik korábban hatottak”, de a Medián kutatásaiból kimutatható: a társadalom megtanulhatta, hogy a hatalmas osztogatás hatalmas inflációhoz is vezet – közölte.

„Muszáj elmondani újra meg újra, hogy itt a fiatalok lázadása is bekövetkezett”. A kampány és az azt megelőző Fidesz-politika kudarca, hogy ugyan sok erőfeszítést tettek, de nem voltak sikeresek a fiatalok megszólításában – fűzte hozzá.

A beszélgetésben szó volt arról is, hogy a Medián nagyon pontosan becsülte meg a pártok várható támogatását, és adatai miatt a céget, illetve annak vezetőjét is számos támadás érte a kampány során a kormány támogatóitól.

Hann Endre a Medián eredményeiről azt mondta, vannak műhelytitkok, de nem kell feltételezni nagyon ördöngös dolgokat. Szerinte a mostani választáson szakmailag előnyös volt, hogy két pártra éleződött ki a verseny, nem kellett olyan sok párt esélyeit elemezgetni.

Nagyon érdekes dolgok fognak előjönni, amikor majd elemzik a kampány és a közvélemény-kutatások történetét, hiszen a kutatások is hatással vannak a kampány menetére.

Az ugyanakkor teljes képtelenség, hogy a kutatások döntötték el a választást, illetve az, hogy valaki azért szavaz egy pártra, mert az jól szerepel a méréseken.

Egy-egy kutatás ugyanolyan erővel hathat akár pozitív és negatív irányba is egy pártra nézve – közölte.

Arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök humoristának nevezte, amikor a Medián először mért 20 százalékos Tisza-előnyt a Fidesszel szemben, azt mondta, azt viszonylag kedves és semmiképpen sem ellenséges megjegyzésnek tartotta, ugyanakkor „elképesztően durvának” nevezte azokat a reakciókat, amelyeket máshonnan ő és szintén független közvélemény-kutató kollégái kaptak. Hangot adott azon véleményének is, hogy a közvélemény-kutató szakmát tudatosan próbálták hitelteleníteni.

Örömének adott hangot, hogy a Magyar Szociológiai Társaság felszólította a kormányközelinek tartott kutatóintézeteket, hozzák nyilvánosságra módszertanukat. Jelezte, szívesen részt venne a szakma önértékelő, tisztázó beszélgetésein.

Hozzátette: a választási eredmények ismeretében a Medián elismertsége nemhogy romlott, hanem erősödött. A reakciókról azt mondta, van, aki bocsánatot kér, van, aki hallgat, van, aki eltűnt. Mint mondta, nagyon meglepte Kövér László házelnök nyilatkozata, ami valami olyasmi volt, hogy senkinek sem kell tőle bocsánatot kérnie, mert a Medián csak saccolt.

Annak kapcsán, hogy a Mediánt korábban támadó Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője bocsánatot kért tőle, azt mondta: az olyan bocsánatkérésből nem kér, amely után a másik fél folytatja ugyanazt, amit korábban.

Hahn Endre közölte: a Mediánnak a héten megjelent kutatásából az derült ki, mintha nem állt volna meg a földcsuszamlásszerű veszteség a Fidesz oldalán. Erre a műsorvezető felidézte, a kutatásban a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Pártot 66 százalékra, a Fideszt 24 százalékra mérték.

A jövőt illetően az igazgató azt mondta: ugyan a Fidesz esetében inkább a szétesésre van esély, mint a megerősödésre, egyre többen lépnek fel a baloldal megjelenésének igényével. Egyelőre a baloldali szavazók a Tisza Párt támogatóinak hatalmas tömegébe integrálódtak, de biztosan meg fog indulni valamilyen mozgás e téren – tette hozzá.

Arra reagálva, hogy Tölgyessy Péter politológus szerint Orbán Viktornak el kellene egy időre vonulnia, azt mondta: ő minden vereséget szenvedő politikusnak ezt ajánlaná. Úgy látja, a Fidesznél a hamarosan sorra kerülő választmányi ülésen komoly csata lesz, ahol kiderül, Orbán Viktort vajon a pártja nélkülözhetetlennek tartja, vagy megingott a bizalom iránta.

Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert, a tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
 

Ma Magyar Péter bejelentette, hogy Lannert Judit lesz a gyermek- és oktatási miniszter. Korábban Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd. A leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel, és folytatódtak a gazdasági tárgyalások a Bankszövetséggel, valamint az uniós források ügyében. Az európai színtéren Donald Tusk arra kérte az Európai Unió vezetőit, legyenek türelmesek Magyar Péterrel szemben. Közben a Közép-európai Egyetem jelezte, nem tér vissza Budapestre a kormányváltás ellenére sem. Három államtitkár távozott a Kulturális és Innovációs, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumból.

2026-os útmutató a leszázalékolásról: a feltételektől a kérelem benyújtásán át az ellátás összegéig minden fontos tudnivaló egy helyen.

Iran's Foreign Minister Abbas Araghchi is now in the capital Islamabad, but Iranian state media reports that talks with the US are not on the agenda.

