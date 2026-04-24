Orbán Viktor ezt mondta a kutatóról, aki pontosan jelezte a választási eredményt

Az igazgató a Csuhaj Ildikóval, az M5 csatorna vezető szerkesztőjével folytatott beszélgetésben emlékeztetett, hogy évek óta nincs gazdasági növekedés Magyarországon, és ezt valamilyen módon minden állampolgár megérzi.

Kevesebb forrásból ugyan, de a kormány idén is megpróbálkozott azokkal „az osztogatásnak, szavazatvásárlásnak is csúfolt húzásokkal, amik korábban hatottak”, de a Medián kutatásaiból kimutatható: a társadalom megtanulhatta, hogy a hatalmas osztogatás hatalmas inflációhoz is vezet – közölte.

„Muszáj elmondani újra meg újra, hogy itt a fiatalok lázadása is bekövetkezett”. A kampány és az azt megelőző Fidesz-politika kudarca, hogy ugyan sok erőfeszítést tettek, de nem voltak sikeresek a fiatalok megszólításában – fűzte hozzá.

A beszélgetésben szó volt arról is, hogy a Medián nagyon pontosan becsülte meg a pártok várható támogatását, és adatai miatt a céget, illetve annak vezetőjét is számos támadás érte a kampány során a kormány támogatóitól.

Hann Endre a Medián eredményeiről azt mondta, vannak műhelytitkok, de nem kell feltételezni nagyon ördöngös dolgokat. Szerinte a mostani választáson szakmailag előnyös volt, hogy két pártra éleződött ki a verseny, nem kellett olyan sok párt esélyeit elemezgetni.

Nagyon érdekes dolgok fognak előjönni, amikor majd elemzik a kampány és a közvélemény-kutatások történetét, hiszen a kutatások is hatással vannak a kampány menetére.

Az ugyanakkor teljes képtelenség, hogy a kutatások döntötték el a választást, illetve az, hogy valaki azért szavaz egy pártra, mert az jól szerepel a méréseken.

Egy-egy kutatás ugyanolyan erővel hathat akár pozitív és negatív irányba is egy pártra nézve – közölte.

Arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök humoristának nevezte, amikor a Medián először mért 20 százalékos Tisza-előnyt a Fidesszel szemben, azt mondta, azt viszonylag kedves és semmiképpen sem ellenséges megjegyzésnek tartotta, ugyanakkor „elképesztően durvának” nevezte azokat a reakciókat, amelyeket máshonnan ő és szintén független közvélemény-kutató kollégái kaptak. Hangot adott azon véleményének is, hogy a közvélemény-kutató szakmát tudatosan próbálták hitelteleníteni.

Örömének adott hangot, hogy a Magyar Szociológiai Társaság felszólította a kormányközelinek tartott kutatóintézeteket, hozzák nyilvánosságra módszertanukat. Jelezte, szívesen részt venne a szakma önértékelő, tisztázó beszélgetésein.

Hozzátette: a választási eredmények ismeretében a Medián elismertsége nemhogy romlott, hanem erősödött. A reakciókról azt mondta, van, aki bocsánatot kér, van, aki hallgat, van, aki eltűnt. Mint mondta, nagyon meglepte Kövér László házelnök nyilatkozata, ami valami olyasmi volt, hogy senkinek sem kell tőle bocsánatot kérnie, mert a Medián csak saccolt.

Annak kapcsán, hogy a Mediánt korábban támadó Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője bocsánatot kért tőle, azt mondta: az olyan bocsánatkérésből nem kér, amely után a másik fél folytatja ugyanazt, amit korábban.

Hahn Endre közölte: a Mediánnak a héten megjelent kutatásából az derült ki, mintha nem állt volna meg a földcsuszamlásszerű veszteség a Fidesz oldalán. Erre a műsorvezető felidézte, a kutatásban a biztos szavazó pártválasztók között a Tisza Pártot 66 százalékra, a Fideszt 24 százalékra mérték.

A jövőt illetően az igazgató azt mondta: ugyan a Fidesz esetében inkább a szétesésre van esély, mint a megerősödésre, egyre többen lépnek fel a baloldal megjelenésének igényével. Egyelőre a baloldali szavazók a Tisza Párt támogatóinak hatalmas tömegébe integrálódtak, de biztosan meg fog indulni valamilyen mozgás e téren – tette hozzá.

Arra reagálva, hogy Tölgyessy Péter politológus szerint Orbán Viktornak el kellene egy időre vonulnia, azt mondta: ő minden vereséget szenvedő politikusnak ezt ajánlaná. Úgy látja, a Fidesznél a hamarosan sorra kerülő választmányi ülésen komoly csata lesz, ahol kiderül, Orbán Viktort vajon a pártja nélkülözhetetlennek tartja, vagy megingott a bizalom iránta.