ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.57
usd:
338.32
bux:
121635.92
2026. március 30. hétfő Zalán
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök beszél a Friedrich Merz német kancellárral közösen tartott sajtóértekezleten a berlini kancellári hivatalban 2025. december 15-én. A német fõvárosban befejezõdtek az ukrán elnök és az amerikai delegáció elõzõ nap megkezdett tárgyalásai az ukrajnai háború lezárását célzó amerikai kezdeményezésû béketervrõl. Az amerikai delegációt Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Trump veje vezette.
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Pályázatot hirdet az EU – Ukrajna védelmére

Infostart / MTI

A keretösszeg 1,5 milliárd eurós. Az EDIP pályázati felhívásainak első köre március 31-től lesz elérhető.

Az Európai Bizottság 1,5 milliárd eurós pályázatot tesz közzé az európai védelmi ipari program (EDIP) keretében, amelynek célja az uniós és az ukrán védelmi ipar megerősítése és modernizálása, a termelési kapacitás növelése, valamint a technológiai fejlődés és ellenálló képesség biztosítása – közölte a brüsszeli testület hétfőn.

Az uniós bizottság közleményében emlékeztetett: a december elején létrehozott, 2025-2027-es évre vonatkozó európai védelmi ipari program az uniós védelem és biztonság sürgető kihívásaival foglalkozik az ipari termelési kapacitások növelése által, továbbá az Ukrajnával folytatott együttműködés megerősítésével, a közös európai beszerzések megerősítésével és a közös érdekű európai védelmi projektek kidolgozásával.

Az EU-tagországok és Ukrajna biztonságának javítására irányuló, hétfőn bejelentett erőfeszítés keretében több mint 700 millió euró fogja támogatni a legszükségesebb védelmi termékek és alkatrészeinek, többek között a drónellenes rendszerek, rakéták és lőszerek gyártásának növelését. Ez magában foglalja azt a 260 millió eurót, mely az ukrán védelmi technológiai és ipari bázis (DTIB) újjáépítésének és modernizálásának elősegítésére szolgál olyan együttműködésen alapuló projektekbe való befektetés révén, amelyek növelik a termelési kapacitásokat mind Ukrajnában, mind Európában – tájékoztattak.

A program keretében az úgynevezett közös uniós érdekű európai védelmi projekt (EDPCI) 325 millió eurót kap az együttműködésen megvalósuló ipari kezdeményezések elindítására és megvalósítására. Ezek a projektek Ukrajna mellett Norvégia számára is nyitottak - írták. A széttagoltság csökkentése és a hatékonyság növelése érdekében az EDIP 240 millió eurót finanszíroz védelmi felszerelések, többek között drónellenes, légi- és rakétavédelmi, valamint szárazföldi és tengeri harci rendszerek közös beszerzésére a tagállamok és Norvégia által. Az ajánlatkérő hatóságok konzorciumai pályázhatnak a finanszírozásra, projektenként akár 20 millió eurós támogatással – írták.

Végezetül a védelmi ipar területén tevékenykedő start-upok, beleértve a kis- és középvállalkozásokat (kkv), 100 millió eurós tőketámogatásban részesülhetnek a védelmi ellátási láncok átalakulásának gyorsítását támogató uniós alapon (FAST) keresztül.

Az úgynevezett BraveTech EU kezdeményezés keretében egy új védelmi innovációs program is indul, ami további 35,3 millió eurót tesz elérhetővé mind az ukrán, mind az uniós iparágak, különösen a start-upok és a kkv-k számára. Célja, hogy fellendítse az innovációt az ukrán fegyveres erők előtt álló kihívások kezelése és az európai védelmi ipar versenyképességének javítása érdekében.

Az EDIP pályázati felhívásainak első köre március 31-től lesz elérhető.

Kezdőlap    Külföld    Pályázatot hirdet az EU – Ukrajna védelmére

eu

ukrajna

pályázat

védelem

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel

Orbán Viktor: egészen riasztó, ami a tiszás energiatervben szerepel
A miniszterelnök szerint a Tisza elkészítette azt a forgatókönyvet, amellyel leválasztaná Magyarországot az olcsó orosz energiáról, ezzel véget vetnének a védett üzemanyagárnak és a rezsicsökkentésnek, ráadásul energiaadót vetnének ki a megtakarításokra.
 

Csercsa Balázs közzétette a Tisza Párt energiatervét: eltörölnék a rezsicsökkentést és a védett üzemanyagárat

Döntő lehet a budapesti 1-es számú választókerület végeredménye

Toroczkai László országos „rendteremtést” ígér

Dobrev Klára: egyedül a DK hozhat rendszerváltást

VIDEÓ
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.30. hétfő, 18:00
Nagy Dávid
a Magyar Kétfarkú Kutya Párt pártigazgatója, választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Felrobbant az olajár, Trump különleges műveletet tervez Irán ellen - Híreink a közel-keleti háborúról hétfőn

Donald Trump amerikai elnök egy interjúban nyíltan beszélt arról, hogy meg akarja szerezni Irán olaját, fontolgatja, hogy szárazföldi inváziót kezd a Harg-sziget ellen. Amerikai sajtóértesülések szerint Trump különleges erőkkel hozná ki Irán uránkészletét az országból. Teheránt bombázta az izraeli és amerikai légierő, az iráni rakétafenyegetés Izrael és a szunnita olajállamok ellen egy hónap elteltével is folyamatos. Közben szép lassan kezd újraindulni az olajforgalom a Közel-Keletről annak ellenére, hogy a háború még javában dúl, más útvonalak segítségével. Az olajár viszont a háború további húzódása és az akadozó béketárgyalások miatt ma ismét meredeken emelkedett - 115 dollár / hordó a Brent. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel hétfőn.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Példátlan zsarolásba kezdett az amerikai elnök: ha ezt meglépi, örökre megváltozhat az Egyesült Államok

Példátlan zsarolásba kezdett az amerikai elnök: ha ezt meglépi, örökre megváltozhat az Egyesült Államok

Donald Trump hevesen sürgeti a republikánus törvényhozókat a szenátusi obstrukció, azaz a filibuster intézményének eltörlésére.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Trump threatens to 'obliterate' Iran's energy facilities if deal not reached 'shortly'

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 30. 13:56
Nagyon értékes amerikai gépet lőttek szét az irániak – videó
2026. március 30. 13:20
Irán drasztikus lépésre készülhet, felrúghatja az egyik legfontosabb nukleáris egyezményt
×
×