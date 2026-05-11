Kémkedés miatt halálra ítéltek egy férfit Iránban

Iránban kivégeztek egy férfit, akit azzal vádoltak, hogy az izraeli és az amerikai titkosszolgálat javára kémkedett – jelentette be az iráni igazságügyi minisztérium.

Az iráni igazságügyi hatóság honlapja, a Mizan azt írta: az elítélt egy űrkutatással foglalkozó tudományos szervezetnél dolgozott, és szándékosan titkosított információkat adott át a Moszadnak és a Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA).

A nyugati országok azt gyanítják, hogy Irán az űrkutatási programját arra használja, hogy ballisztikus rakétákat fejlesszen.

A február végén Irán ellen megindított amerikai–izraeli katonai csapások óta megsokszorozódott a kémkedéssel kapcsolatos őrizetbe vételek és kivégzések száma.

Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint Kína után Iránban hajtják végre a legtöbb halálbüntetést a világon. Tavaly legkevesebb 1639 kivégzés volt Iránban, ami az 1989-es év óta rekordnak számít – közölte nemrég a Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) aktivistahálózat és a franciaországi székhelyű Együtt a Halálbüntetés Ellen (ECPM) nevű szervezet.