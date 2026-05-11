2026. május 11. hétfő Ferenc
Irán nemzeti zászlaja rakéták sziluettjével.
Nyitókép: Anton Petrus/Getty Images

Kémkedés miatt halálra ítéltek egy férfit Iránban

ELŐZMÉNYEK

A helyi hatóságok szerint a kivégzett személy egy űrkutatással foglalkozó tudományos szervezetnél dolgozott, és szándékosan titkosított információkat adott át a Moszadnak, valamint a CIA-nak.

Iránban kivégeztek egy férfit, akit azzal vádoltak, hogy az izraeli és az amerikai titkosszolgálat javára kémkedett – jelentette be az iráni igazságügyi minisztérium.

Az iráni igazságügyi hatóság honlapja, a Mizan azt írta: az elítélt egy űrkutatással foglalkozó tudományos szervezetnél dolgozott, és szándékosan titkosított információkat adott át a Moszadnak és a Központi Hírszerző Ügynökségnek (CIA).

A nyugati országok azt gyanítják, hogy Irán az űrkutatási programját arra használja, hogy ballisztikus rakétákat fejlesszen.

A február végén Irán ellen megindított amerikai–izraeli katonai csapások óta megsokszorozódott a kémkedéssel kapcsolatos őrizetbe vételek és kivégzések száma.

Nemzetközi jogvédő szervezetek szerint Kína után Iránban hajtják végre a legtöbb halálbüntetést a világon. Tavaly legkevesebb 1639 kivégzés volt Iránban, ami az 1989-es év óta rekordnak számít – közölte nemrég a Norvégiában működő Iran Human Rights (IHR) aktivistahálózat és a franciaországi székhelyű Együtt a Halálbüntetés Ellen (ECPM) nevű szervezet.

„Lopakodó ló" akarja legázolni a helyi választást elbukó Starmert

Saját lázadó képviselői és a szakszervezetek is tovább követelik a brit kormányfő lemondását. Előzőleg egy képviselője az úgynevezett „lopakodó ló” módszerrel akarta elérni, hogy más pártvezetők kihívják Keir Starmert, hasonlóan ahhoz, ahogy annak idején Margaret Thatchert buktatta meg a pártja. Bemutatjuk Starmer lehetséges kihívóit is.
Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt ma

Véget ért a Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek – Orbán Anitának, Pósfai Gábornak, Ruszin-Szendi Romulusznak, Tarr Zoltánnak, Tanács Zoltánnak, Hegedűs Zsoltnak, Gajdos Lászlónak, Kapitány Istvánnak, Bóna Szabolcsnak, Vitézy Dávid, valamint Lannert Juditnak – országgyűlési bizottsági meghallgatása a hétfői napra.
 

Lannert Judit: nemzetközileg versenyképes tanulási rendszert kívánunk építeni

Forsthoffer Ágnes házelnök új szemléletet akar hozni az Országházba is

Rétvári Bence elmondta, hogyan szavaz a KDNP a parlamenti bizottsági meghallgatásokon

Kocsis Máté megszólalt a titkosszolgálatok és a Tisza ügyéről

Lemondási felszólítások: megszólalt Gulyás Gergely is

Kapitány István: marad a rezsicsökkentés, az árrésstopok és a különadók is

 

Tarr Zoltán: módosulni fog a választási törvény

Vitézy Dávid: a vasútrombolás korát le kell zárni, át kell lépni a vasútfejlesztés időszakába

Tanács Zoltán: az állam legyen olyan egyszerű digitálisan, mint a Revolut vagy a booking.com

Hegedűs Zsolt: „beteg a magyar egészségügy” – átalakul a mentőszolgálat, az új miniszter egy államtitkárt is megnevezett

Pósfai Gábor: „nem rendőrminiszter szeretnék lenni”

Ruszin-Szendi Romulusz: nem küldünk se katonát, se fegyvert, nem lesz hadkötelezettség

Bóna Szabolcs: a magyar földet hazai kézben kell tartani, a boltokban növelni kell a magyar termékek arányát

Gajdos László: a szennyező cégek Európa legnagyobb bírságára számíthatnak

Orbán Anita: a béke pártján állunk, nem küldünk se katonákat, se fegyvert Ukrajnába

Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

Továbbra is a közel-keleti hírek diktálják a hangulatot a piacokon, Donald Trump hétvégén elfogadhatatlannak nevezte Irán legújabb ajánlatát, amire a befektetők azonnal a Hormuzi-szoros körüli ellátási kockázatokat kezdték árazni. A múlt heti részvénypiaci emelkedést még támogatták az erős gyorsjelentések és a technológiai papírok jó teljesítménye - ennek utóhatásait az ázsiai piacokon is lehett érezni ma reggel, a dél-koreai tőzsde például új csúcsra ment - de a fókusz most újra az energiapiaci sokkon, és az inflációs kockázatokon van. Az ázsiai piacok összességében vegyesen teljesítettek, valamint Európában, és az USA-ban is hasonló látszik. Szőke Gergő is előadó lesz a következő befektetési konferenciánkon, május 12-én jön a Portfolio Investment Day 2026. Ne hagyja ki az év egyik legizgalmasabb befektetési eseményét! Jelentkezés itt.

Váratlan fordulat a turizmusban: rettegnek a konfliktusoktól az utazók, mégis rengeteg pénzt szórnak el idén nyáron

A fegyveres konfliktusok és geopolitikai bizonytalanság ellenére idén nyáron is a tavalyi rekordszint közelében marad az utazási hajlandóság.

Four ministerial aides quit as 70 Labour MPs call for Starmer to resign

Keir Starmer earlier promised to prove "doubters wrong". Scores of MPs have now publicly urged him either to quit immediately or set out a timetable to leave.

