2026. március 21. szombat Benedek
Andrej Babis, az Elégedetlen Polgárok Akciója (ANO) cseh mozgalom kormányalakítási tárgyalásokkal megbízott elnöke távozik az elnöki hivatalból a prágai várban 2025. november 26-án, miután bemutatta miniszterjelöltjeinek névsorát az államfõnek.
Nyitókép: MTI/EPA/Martin Divisek

Andrej Babis visszafordult, de nem repülővel, hanem autóval

Infostart / MTI

Folyamatban van a csehországi gyújtogatás kivizsgálása - mondta Andrej Babis cseh kormányfő péntek este a nemzetbiztonsági tanács rendkívüli ülése után, belügyminisztere pedig közölte, hogy a terrorfenyegetettségi szint Csehországban marad az eddigi szinten.

A Prágától keletre fekvő Pardubicében péntek hajnalban gyújtottak fel egy ipari raktárépületet. A gyújtogatás elkövetőjeként a The Earthquake Faction csoport jelentkezett - jelentette az Aktuálne.cz hírportál, amelyet a palesztinbarát, Izrael-ellenes csoport csoport e-mailben tájékoztatott.

Babis a nemzetbiztonsági tanács több mint egyórás ülése után közölte, hogy a gyújtogatás kivizsgálása folyamatban van, de tekintettel erre, részleteket nem mondhat.

Felszólította a hadianyagokat gyártó cégeket, hogy telephelyeiket, raktáraikat a lehető legmagasabb szinten biztosítsák. A kormányfő valószínűsítette, hogy a jövőben a működési engedélyek kiadását kiegészítik ezzel a feltétellel. "Ez nemcsak a cégek, hanem a társadalom biztonsága szempontjából is nagyon fontos dolog" - jegyezte meg Andrej Babis. Hozzátette: a pardubicei cég telephelye gyakorlatilag semmi módon nem volt biztosítva, csak egy éjjeliőr volt a helyszínen.

A miniszterelnök másfelől felszólította a médiát, hogy tájékoztasson objektív módon a történtekről és az azzal összefüggő tényekről. Kifogásolta, hogy a média a civil elhárítással, a Biztonsági Információs Szolgálattal (BIS) kapcsolatban azt írta, hogy a kormány csökkentette az idei évi költségvetését. Babis szerint a BIS az idén 230 millió koronával többet kap, mint tavaly.

Autóval, nem repülővel

Pontosította azokat a sajtóhíreket is, miszerint repülőgépen már útban volt Budapestre, de az események következtében a gépet visszafordította és lemondta részvételét a szombati konferencián. A kormányfő azt mondta, hogy

személygépkocsival utazott Budapestre, s azzal fordultak vissza Prágába.

Lubomír Metnar belügyminiszter kérdésre válaszolva elmondta, hogy a terrorfenyegetettségi szint Csehországban továbbra is az eddigi második szinten, azaz B fokon marad, s nem fogják módosítani. A csehországi terrorfenyegetettségi skála négyszintű, a legalacsonyabb A-tól a legmagasabb D-ig terjed.

A The Earthquake Faction szerint a raktár felgyújtása összefügg Izrael gázai harci műveleteivel. A raktártűz részben átterjedt a szomszédos adminisztrációs épületre is. Az X közösségi hálózaton röviddel azután megjelent egy videó, amely állítólag a raktár felgyújtását mutatta. A rendőrség bűncselekmény szándékos elkövetésének gyanújával vizsgálja az esetet. Lenka Bradácová prágai államügyész úgy nyilatkozott, hogy terrorizmus gyanús esetről van szó.

Orbán Viktor a CPAC budapesti rendezvényén: az európai demokrácia haldoklik
Megkezdődött az ötödik CPAC Hungary, amelyen olyan neves vendégek egész sora jelenik meg, mint Geert Wilders, a holland PVV elnöke, Mateusz Morawiecki, Lengyelország korábbi miniszterelnöke, Alice Weidel, a német AfD társelnöke, Santiago Abascal, a spanyol VOX elnöke vagy Javier Milei, Argentína elnöke. Donald Trump videóüzenete után a nyitóbeszédet Orbán Viktor magyar miniszterelnök tartotta.
 

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Ilyen rakétatámadás még nem volt: Irán új szintre lépett, miközben Amerika és Izrael nukleáris létesítményt bombázott - Híreink az iráni háborúról szombaton

Donald Trump péntek este - a tőzsdék zárását követően - azt írta, hogy fontolgatja az Egyesült Államok Irán elleni háborújának fokozatos leépítését, mivel az amerikai hadsereg „nagyon közel” áll a kitűzött célok eléréséhez. Eközben az Egyesült Államok harminc napra felfüggesztette az iráni kőolaj tengeri vásárlására vonatkozó szankciókat, aminek célja az amerikai-izraeli-iráni konfliktus nyomán megugrott olajárak enyhítése. A lépések egyelőre nem hatották meg Iránt: a perzsa állam szombatra virradóra több ballisztikus rakétával támadta Izraelt, valamint egy az Indiai-óceánon található amerikai-brit katonai bázist is, ami nagy meglepetést okozott. Amerika és Izrael válaszul szombat reggel megtámadta a natanzi urándúsító létesítményt. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Drámai jóslat érkezett a Balatonról: óriási bajba kerülhetnek a hajósok és a fürdőzők

Drámai jóslat érkezett a Balatonról: óriási bajba kerülhetnek a hajósok és a fürdőzők

A Balaton vízszintje már most jóval az ideális alatt van, és a nyári párolgás tovább ronthat a helyzeten.

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

Iran fired missiles at UK-US base on Diego Garcia, BBC understands

It is understood the attack was unsuccessful and happened before the UK announced an expansion of US use of British bases.

2026. március 21. 11:40
Donald Trump gratulálva üzent Orbán Viktornak és egyben igényt is megfogalmazott
2026. március 21. 10:15
Vádat emeltek Kínában a Saolin Templom apátja ellen
