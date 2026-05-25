Szántó Dávid a Paragon Award elnevezésű díjjal a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának floridai gáláján.
Nyitókép: Facebook/Magyar Úszó Szövetség

Rangos nemzetközi díjat kapott Szántó Dávid, aki 2027-re minden idők legjobb vizes vb-jét ígéri

Infostart / InfoRádió

A Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának floridai gáláján díjazták a magyar szövetség nemzetközi igazgatóját, aki szerint az elismerés a korábbi budapesti versenyek nagyszerű szervezéséért járt. Azt gondolja, a versenyzők és az edzők Budapesten mindig nagyon jól érzik magukat, és olyan színvonalú kiszolgálásban, rendezésben lehet részük, amit máshol nem kapnak meg a világon. Szántó Dávid kitért arra is, mivel készülnek a 2027-es világbajnokságra.

Cseh László mellett Szántó Dávid is rangos elismerést vehetett át a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokának floridai gáláján. A Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatója a Paragon Awardot (magyarul példakép díj) vehette át Fort Lauderdale-ben. Ezt a díjat a vizes sportágak fejlődéséért és népszerűsítéséért kimagaslóan sokat tevők érdemelhetik ki. Az indoklás szerint Szántó Dávid központi figurája lett annak, hogy rangos nemzetközi úszóeseményeket hoznak Magyarországra, így a 2027-es budapesti világbajnokságot is, melynél – mint szinte minden korábbi kiemelt eseménynél – a szervezés közvetlen irányítója.

Szántó Dávid a gála után az InfoRádió kérdéseire is válaszolt. Mint mondta, a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnoka által alapított díjat tulajdonképpen „felújították”, és évről évre az kaphatja meg a Paragon Awardot, aki az adott évben a „parton” a legtöbbet tette a világ úszósportjáért. Az elismerést mindegyik diszciplínában – úszás, műugrás, szinkronúszás – odaítélik az erre legérdemesebbnek tartott személynek. Az illetékesek pedig úgy gondolták, hogy 2025-ben az úszás vonatkozásában Szántó Dávidot illeti meg az elismerés.

A Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatója szerint ugyanakkor nemcsak a tavalyi tevékenységének szól ez a díj, ugyanis Budapest 2017-ben egy „egészen emlékezetes” világbajnokságot rendezett, majd beugróként 2022-ben újra vizes vb-nek adhatott otthont Magyarország. A sort a 2024-es budapesti rövid pályás világbajnokság folytatta, aminek a megrendezése Szántó Dávid megfogalmazása szerint szintén „káprázatosan” sikerült.

Úgy véli, ezen események összekötő pontja, hogy kivétel nélkül

mindegyik a vendégekről és a versenyzőkről szólt elsősorban, mindenki nagyon jól érezte magát, és „olyan színvonalú kiszolgálásban, rendezésben lehetett részük, amit máshol nem kapnak meg a világon”.

Mint fogalmazott, megítélése szerint ezért járt ez az elismerés, ami nemcsak neki, hanem a szövetség sok-sok munkatársának is szól. „Mi tényleg mindig tárt karokkal várjuk a világ legjobbjait, és mindent megteszünk azért, hogy a versenyek róluk szóljanak és hogy nagyon emlékezetesek legyenek számukra a budapesti látogatások” – jegyezte meg Szántó Dávid.

Budapest többet és mást adott

A nemzetközi igazgató szerint nagyon érdekes végignézni, hogyan fejlődött a vendéglátás és a szervezés a világbajnokságok során. Azt gondolja, korábban a versenyzők, edzők elutaztak egy ilyen eseményre, úsztak néhányat, a nézők tapsoltak, és körülbelül ennyi is volt az egész. Most már azonban a szervezők kifejezetten igyekeznek előtérbe helyezni a vendégek szempontjait, hogy minden a lehető legnagyobb rendben legyen, és ténylegesen a versenyre tudjanak koncentrálni. A budapesti vb-ken is nagyon odafigyeltek arra a szervezők és az önkéntesek, hogy ne legyenek késések, ne vesszenek el poggyászok, ne legyen nehezen bejárható útvonal az uszodában, hanem minden kéznél legyen. Arra is törekedtek, hogy minél több kikapcsolódási, szórakozási lehetőség váljon elérhetővé.

„Mi ezeket mind-mind megadjuk, és igyekszünk az ő fejükkel gondolkodni. Folyamatosan kérjük a visszajelzéseket is a versenyzőktől, csapatvezetőktől, edzőktől, hogy mi az, amin még esetleg javítani kellene.

Bár magasan van a léc, én már most azt mondom, tudunk még ennél is feljebb menni a 2027-es vb-n”

– tekintett előre Szántó Dávid.

A 2027-es vizes vb nagy újdonságát az jelenti, hogy már nemcsak a Duna Aréna, hanem az MVM Dome is fő helyszín lesz. A Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatója úgy fogalmazott, „minden eddiginél nagyobb világbajnokságot” rendeznek több szempontból is. Egyrészt azért, mert a korábbi budapesti vb-khez képest sokkal több vendég érkezik, másrészt a tervek szerint egyben rendezik meg a masters versenyekkel, ami azt jelenti, hogy további több mint 10 ezer versenyző, hozzátartozó érkezik a világbajnokság idejére hazánkba.

Szántó Dávid kiemelte: a 2027-es vb-n sokkal nagyobb közönséget szeretnének kiszolgálni, mint 2022-ben vagy 2024-ben, ezért lesz kiemelt helyszín az MVM Dome is a Duna Aréna mellett. Hozzátette:

ez a változtatás semmit nem von le a Duna Aréna érdemeiből, amely ugyanúgy nagyon fontos helyszín lesz, és a műugrás, valamint a szinkronúszás versenyeit rendezik majd ott.

A vízilabda és az úszás otthona pedig az MVM Dome lesz. A Magyar Úszó Szövetség nemzetközi igazgatója elmondta: utóbbi két sportágat egyre nagyobb érdeklődés övezi, folyamatosan nőnek és változnak az igények is, így „ki kell mondani, hogy kinőttük a Duna Arénát”. Elsősorban ez volt az oka annak, hogy másik helyszín után néztek. Egy biztos: mindkét létesítmény nagyon korszerű, és ideális lesz arra, hogy a nézők nagyszerűen szórakozzanak, élvezzék a versenyeket és a meccseket.

A cikk alapjául szolgáló interjút Kalapos Mihály készítette. A teljes beszélgetés az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában hangzott el.

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel
Sulyok Tamás lerombolta a köztársasági elnöki intézményt – mondta Magyar Péter hétfő este a Telexnek adott élő interjújában. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy nagyon rövid a határidő a megállapodásra az Európai Unióval, de csak olyan módosításokat fogadnak el, amelyek jók Magyarországnak. Az is kiderült, hogy egy-két héten belül benyújthatják az Országgyűlésnek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalról szóló törvényjavaslatot. A kegyelmi ügyről szólva azt mondta, biztos benne, hogy azt is vagy a kormány tárgyalta, vagy a kormánynak egy szűk köre.
Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
