Price of crude oil on the stock exchange
Nyitókép: Stadtratte/Getty Images

94 százalékos drágulás: ezt okozta azonnal a Hormuzi-szoros lezárása

Infostart

Több nagy biztosító is felfüggesztette a térségben közlekedő hajók biztosítását.

Az amerikai–iráni háború következtében gyakorlatilag leállt a hajóforgalom a Hormuzi-szorosban, ez jelentősen megemelte a szupertankerek fuvardíjait, és súlyos zavarokat okozott a globális energiaellátási láncban – írta meg a Portfolio.

A Közel-Keletről Kínába kőolajat szállító VLCC-k (very large crude carrier, nagyon nagy nyersolajszállító tankerek) napi fuvardíja hétfőn 423 736 dollárra ugrott. Ez minden korábbi rekordot megdöntött, és egyetlen nap alatt több mint 94 százalékos drágulást jelent – olvasható a cikkben.

Forrás: Reuters
Forrás: Reuters

A meredek áremelkedés közvetlen kiváltó oka az Egyesült Államok és Izrael hétvégi, iráni célpontok elleni katonai csapásai nyomán kialakult biztonsági helyzet. Az Iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú tisztje hétfőn azt jelentette be, hogy lezárták a Hormuzi-szorost, az áthaladással próbálkozó hajókat támadás érheti – erről számolt be az iráni állami média. Az állítást az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága (CENTCOM) azóta vitatta.

Mint írják, a hajózási piacon kialakult zavar elsősorban a háborús kockázati biztosítások tömeges visszavonásából fakad. A new york-i American Club mellett a norvég Gard és Skuld, a brit NorthStandard és a londoni P&I Club is felfüggesztette a térségben közlekedő hajók háborús kockázati fedezetét. A biztosítás nélkül maradt hajótulajdonosok többsége nem vállalja a szoroson való áthaladást.

A közel-keleti olajexportáló országok egyelőre nem jelentették be, hogy a kitermelés vagy a rakodás leállna, az Egyesült Arab Emírségek, Omán és Kuvait kikötői továbbra is üzemelnek. Ugyanakkor a Hormuzi-szoroson a tengeri kőolaj-kereskedelem nagyjából egyharmada, a globális LNG-szállítmányok 19 százaléka, és a finomított kőolajtermékek forgalmának 14 százaléka halad át – olvasható a cikkben.

A konténeres hajózást is súlyosan érinti a helyzet, a térség kikötői, így Dzsebel Ali és Hor Fakkán kulcsfontosságú csomópontjai a globális átrakodási hálózatoknak. A legnagyobb konténerhajózási társaságok, így az MSC, a Maersk, a Hapag-Lloyd és a CMA CGM, új biztonsági irányelveket vezettek be. A Maersk hétfőn közölte, hogy egyelőre felfüggeszti a különleges rakományok felvételét az Egyesült Arab Emírségekbe, Ománba, Irakba, Kuvaitba, Katarba, Jordániába, Bahreinbe és Szaúd-Arábiába irányuló, illetve onnan induló járataik esetében. Egyes közel-keleti és indiai útvonalait pedig a Jóreménység foka felé tereli át – írja a Portfolio.

olaj

hormuzi-szoros

iráni háború

