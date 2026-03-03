Hatalmas robbanások Irán fővárosában – videó

A közösségi médiára feltöltött videókon látható, hogy a Teherán közelében magasodó Alborz-hegység fölött is szürke füstfelhők szállnak.

Az izraeli hadsereg kedd hajnalban bejelentette, hogy az izraeli lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket, mivel véget ért a legutóbbi Iránból érkezett rakétatámadás. A közlemény azonban arra figyelmeztette a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyek közelében.

Az iráni Forradalmi Gárda azt állította, hogy a támadás első két napján 650 amerikai katona vesztette életét vagy sebesült meg. A gárda szóvivője hozzátette, hogy az iráni rakéták és drónok több csapást mértek az amerikai haditengerészet ötödik flottájának bahreini főhadiszállására, és a támadásoknak 160 amerikai halálos áldozata vagy sebesültje volt. Azt is állította, hogy az iráni rakéták az amerikai haditengerészet egy harctámogató hajójában is komoly károkat okoztak, és az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó a támadást követően délkeleti irányban „menekült el” az Indiai-óceán felé.

Az állításokat hazugságnak nevezte az amerikai hadsereg, amelynek hétfőn este kiadott közleménye szerint az Irán ellen indított katonai műveletben addig hat amerikai katona vesztette életét.

Az amerikai média emellett 18 súlyosan megsebesült katonáról is beszámolt. Az amerikai illetékesek tájékoztatása szerint a bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni támadásban nem haltak meg amerikai katonák.

A térségért illetékes amerikai középső parancsnokság (CENTCOM) korábban cáfolta, hogy az iráni rakéták „akárcsak megközelítették volna” az Abraham Lincolnt, és a Forradalmi Gárda állítását dezinformációnak és hazugságnak nevezte.