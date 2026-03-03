ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 3. kedd
Légicsapásban megsemmisült rendõrörs romjai Teheránban 2026. március 3-án, az Irán elleni amerikai-izraeli támadás negyedik napján. A légicsapásokban Ali Hamenei ajatollah, Irán legfõbb vallási és politikai vezetõje, Aziz Naszirzadeh védelmi miniszter, valamint több magas rangú katonai vezetõ is életét vesztette. Irán vezetését átmenetileg egy háromtagú vezetõi tanács vette át.
Hatalmas robbanások Irán fővárosában – videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Újabb heves robbanások rázták meg Teheránt kedden, tucatnyi rakéta csapódott be az iráni főváros egyik elővárosában, Pardiszban is a helyi médiajelentések szerint. Az iráni Forradalmi Gárda azt állítja, hogy a megtorló csapások miatt az amerikai hadsereg is komoly veszteségeket szenvedett, ezt azonban az amerikaiak cáfolták.

A közösségi médiára feltöltött videókon látható, hogy a Teherán közelében magasodó Alborz-hegység fölött is szürke füstfelhők szállnak.

Az izraeli hadsereg kedd hajnalban bejelentette, hogy az izraeli lakosság elhagyhatja az óvóhelyeket, mivel véget ért a legutóbbi Iránból érkezett rakétatámadás. A közlemény azonban arra figyelmeztette a lakosságot, hogy maradjanak az óvóhelyek közelében.

Az iráni Forradalmi Gárda azt állította, hogy a támadás első két napján 650 amerikai katona vesztette életét vagy sebesült meg. A gárda szóvivője hozzátette, hogy az iráni rakéták és drónok több csapást mértek az amerikai haditengerészet ötödik flottájának bahreini főhadiszállására, és a támadásoknak 160 amerikai halálos áldozata vagy sebesültje volt. Azt is állította, hogy az iráni rakéták az amerikai haditengerészet egy harctámogató hajójában is komoly károkat okoztak, és az Abraham Lincoln repülőgép-hordozó a támadást követően délkeleti irányban „menekült el” az Indiai-óceán felé.

Az állításokat hazugságnak nevezte az amerikai hadsereg, amelynek hétfőn este kiadott közleménye szerint az Irán ellen indított katonai műveletben addig hat amerikai katona vesztette életét.

Az amerikai média emellett 18 súlyosan megsebesült katonáról is beszámolt. Az amerikai illetékesek tájékoztatása szerint a bahreini amerikai katonai támaszpontok elleni támadásban nem haltak meg amerikai katonák.

A térségért illetékes amerikai középső parancsnokság (CENTCOM) korábban cáfolta, hogy az iráni rakéták „akárcsak megközelítették volna” az Abraham Lincolnt, és a Forradalmi Gárda állítását dezinformációnak és hazugságnak nevezte.

Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett

Orbán és Putyin váratlanul egyeztetett egymással, de a legégetőbb kérdésről nem biztos, hogy szó esett

Az orosz–magyar csatornák továbbra is nyitva vannak, miközben az ukrajnai háború és az energiaellátás kérdése egyszerre formálja a térség politikai mozgásterét. Vlagyimir Putyin orosz elnök Orbán Viktorral egyeztetett telefonon,  de a telefonbeszélgetés pontos témái nem ismertek. Így nem tudni, hogy a Barátság kőolajvezeték helyzete szóba került-e, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán államfő a kőolajtranzit ügyében bírálta Budapestet, jelezve, hogy nem egyeztettek az orosz elnökkel.

Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt

Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt

A négy éve indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a belső vizsgálatokról.

