Mágneses aknákat talált az orosz hatóság egy Belgiumból érkező tankerhajón

A biztonsági erők megakadályoztak egy merényletet a Luga torkolatának közelében található Uszty-Luga kikötőjében – írja az orosz állami hírügynökség, a TASzSz híradása nyomán a hvg.hu.

Az esetről az FSZB számolt be. Közölték: az Arrhenius nevű, Antwerpenből érkező gáztanker víz alatti részén, közel a gépházhoz mágneses aknákat találtak a vizsgálat során. A hajó Törökországba ment volna tovább. Az orosz hatóság feltételezi, hogy az aknákat egy NATO-országban gyártották.

Az Arrhenius május 20-án futott be a kikötőbe, a kapitány a kihallgatás során elmondta, hogy az antwerpeni kikötőben történő kirakodás előtt a hajót a hajóügynök a horgonyzóhelyre küldte, ahol körülbelül másfél napig tartózkodott – állítólag a kikötői dolgozók sztrájkja miatt.

Az FSZB közlése szerint a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz felségterületen.