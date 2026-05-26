2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Nyitókép: Unsplash

Mágneses aknákat talált az orosz hatóság egy Belgiumból érkező tankerhajón

Infostart

A hajó Törökországba ment volna tovább, miután orosz területen megtöltötték. A kapitány szerint a tankert korábban, még Belgiumban másfél napra egy külön horgonyzóhelyre vezényelték.

A biztonsági erők megakadályoztak egy merényletet a Luga torkolatának közelében található Uszty-Luga kikötőjében – írja az orosz állami hírügynökség, a TASzSz híradása nyomán a hvg.hu.

Az esetről az FSZB számolt be. Közölték: az Arrhenius nevű, Antwerpenből érkező gáztanker víz alatti részén, közel a gépházhoz mágneses aknákat találtak a vizsgálat során. A hajó Törökországba ment volna tovább. Az orosz hatóság feltételezi, hogy az aknákat egy NATO-országban gyártották.

Az Arrhenius május 20-án futott be a kikötőbe, a kapitány a kihallgatás során elmondta, hogy az antwerpeni kikötőben történő kirakodás előtt a hajót a hajóügynök a horgonyzóhelyre küldte, ahol körülbelül másfél napig tartózkodott – állítólag a kikötői dolgozók sztrájkja miatt.

Az FSZB közlése szerint a szakértők megállapították, hogy a mágneses aknákat a hajótesten nem helyezhették el orosz felségterületen.

