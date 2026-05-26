2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter beszédet mond az Európai Részecskefizikai Laboratórium, a CERN legfõbb döntéshozó testületének rendkívüli ülésén a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) székházában 2026. május 22-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Távozzon a vezetőség – Tanács Zoltán megszólalt a HUN-REN átalakításáról

A kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően az a vélemény alakult ki bennem, hogy a HUN-REN jelenlegi vezetésével nem képzelhető el a kutatóhálózat megújítása, a kialakult feszültségek feloldása – közölte Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter kedden a Facebook-oldalán.

„Álláspontom szerint az lenne a legszerencsésebb, legtisztább megoldás, ha a HUN-REN elnöke és vezérigazgatója a kialakult helyzetre való tekintettel lemondana, és egy átmeneti vezetésnek átadná a stafétát. Egy ilyen átmeneti vezetés tudná a kormánnyal, az MTA-val és valamennyi érintettel együtt kidolgozni a kutatóhálózat hosszú távú jövőképét, és segítené az átmenetet egy olyan rendszer felé, amely minden szereplő számára kiszámítható és megnyugtató” – fogalmazott a miniszter.

Tanács Zoltán a bejegyzésben pontokba szedve idézte fel a kutatóhálózattal kapcsolatos legfontosabb történéseket, kiemelve, hogy a HUN-REN-ügyben „több fronton is mozgásba lendültek a dolgok”.

Hangsúlyozta, hogy „a kép összetett, és a következő hetekben több párhuzamos folyamatnak kell összeérnie”.

Az MTA-hoz való visszatérésnek a szándékon túl tartalma is van: ki kell dolgozni, mit jelent ez jogi, szervezeti, vagyoni és finanszírozási értelemben, csak ezek tisztázása után várható el bárkitől – például azoktól, akiknek a mindennapi munkájáról és életpályájáról van szó –, hogy felelős döntést hozzon – fűzte hozzá.

„A célunk világos: a magyar kutatóhálózat számára egy stabil, autonóm és nemzetközileg versenyképes működési környezet kialakítása, ahol a kutatók bíznak a vezetésben, a tudomány szabadsága biztosított, és a hatékony működés feltételei adottak” – emelte ki a miniszter.

Ennek kialakítása türelmet, érdemi párbeszédet és minden érintett szakmai szempontjának figyelembevételét igényli; a jogszabályok előkészítése elkezdődött, a hamarosan hivatalba lépő MTA-elnökkel folytatják az egyeztetést, valamint az ELTE vezetésével is egyeztetést kezdeményeznek – zárta a bejegyzést Tanács Zoltán.

A kutatóhálózat vezetőivel, tagjaival és az MTA-val való számos egyeztetést követően foglalta össze véleményét a tudományos és technológiai miniszter.
 

A cseh rendőrség őrizetbe vette az orosz ortodox egyház egyik legismertebb püspökét, a Karlovy Varyban élő Hilarion metropolitát. A hatóságok szerint a nyugalmazott egyházi vezető egy olyan autóban utazott, amelyben három zacskó ismeretlen fehér port találtak. A metropolita az interneten üzent, az oroszok pedig kétszer is reagáltak gyors egymásutánban.
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Gigantikus egyezséget írt alá Ursula von der Leyen: eltörlik a vámokat, dőlni fognak az áruk Európába

Ursula von der Leyen Mexikóvárosban írta alá az Európai Unió és Mexikó közötti, több mint negyedszázados szabadkereskedelmi megállapodás megújított változatát.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

2026. május 26. 08:13
Az egyik legnehezebb munka vár rá – kiderült, ki lesz Magyar Péter kabinetfőnöke
2026. május 26. 07:12
