Máris panaszt tettek Ursula von der Leyenéknél a Tisza-kormány lépése miatt

Bóna Szabolcs agrárminiszter május 21-én bejelentette, hogy a Magyar-kormány ismét tilalmat vezet be az ukrán mezőgazdasági termékekre, miután hagyta lejárni az Orbán-korszakból származó korlátozást. A lépés potenciálisan sértheti az uniós jogot – írja a Kyiv Independent cikke nyomán a vg.hu.

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának tagja, Karin Karlsbro szerint mélységesen sajnálatos, hogy Magyarország új kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat.

A Renew Europe liberális svéd képviselője hozzátette, régóta sürgeti az Európai Parlament régóta sürgeti az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel keményebben azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezekkel az importtilalmakkal megsértik az uniós szabályokat. Mint mondta, fel fogja vetni az ügyet Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal, hogy Magyarország és a többi tagállam lépéseinek következményei legyenek.

Bóna Szabolcs agrárminiszter a veszélyhelyzet megszüntetésekor „súlyos jogalkotási csapdának” nevezte a magyar gazdák számára a kereskedelmi tilalom megszűnését, és Facebook-posztjában kifejtette: a kormány nem engedi, hogy ukrán vagy bármilyen más import termékek veszélyeztessék a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. Úgy fogalmazott: „a kormány a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát”.

Az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalának tilalmára vonatkozó törvény május 23-án, szombaton lépett hatályba.