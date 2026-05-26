2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólal a 2028-2034 közötti többéves pénzügyi kerettel (MFF) kapcsolatos vitán az Európai Parlament plenáris ülésén Brüsszelben 2025. november 12-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

Máris panaszt tettek Ursula von der Leyenéknél a Tisza-kormány lépése miatt

Miután megszűnt az előző kormány által bevezetett veszélyhelyzet, az új kormány rögtön megtiltotta az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalát. Ez azonban máris bírálatot váltott ki az Európai Parlamentből, egy képviselő fel is emelte szavát Magyarország ellen.

Bóna Szabolcs agrárminiszter május 21-én bejelentette, hogy a Magyar-kormány ismét tilalmat vezet be az ukrán mezőgazdasági termékekre, miután hagyta lejárni az Orbán-korszakból származó korlátozást. A lépés potenciálisan sértheti az uniós jogot – írja a Kyiv Independent cikke nyomán a vg.hu.

Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának tagja, Karin Karlsbro szerint mélységesen sajnálatos, hogy Magyarország új kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat.

A Renew Europe liberális svéd képviselője hozzátette, régóta sürgeti az Európai Parlament régóta sürgeti az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel keményebben azokkal a tagállamokkal szemben, amelyek ezekkel az importtilalmakkal megsértik az uniós szabályokat. Mint mondta, fel fogja vetni az ügyet Maros Sefcovic kereskedelmi biztossal, hogy Magyarország és a többi tagállam lépéseinek következményei legyenek.

Bóna Szabolcs agrárminiszter a veszélyhelyzet megszüntetésekor „súlyos jogalkotási csapdának” nevezte a magyar gazdák számára a kereskedelmi tilalom megszűnését, és Facebook-posztjában kifejtette: a kormány nem engedi, hogy ukrán vagy bármilyen más import termékek veszélyeztessék a magyar gazdák megélhetését és a magyar emberek egészséges élelmiszerrel való ellátását. Úgy fogalmazott: „a kormány a lehető leggyorsabban visszaállítja az Ukrajnából érkező áruk tilalmát”.

Az ukrán mezőgazdasági termékek behozatalának tilalmára vonatkozó törvény május 23-án, szombaton lépett hatályba.

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop

Hivatalos! Lehúzza a rolót a népszerű magyar webshop

Az OTP Csoport stratégiai döntés alapján fokozatosan, tervezetten lezárja a fizz.hu online kereskedési platform működését.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence". It comes as senior Iranian negotiators are in Qatar for talks to end the war.

