Ez lett a dróntámadás-fenyegetési ügy vége

A vádirat szerint a 42 éves férfi február 17-én asztali számítógépéről privát üzeneteket küldött a szolgáltatónak a cég internetes közösségi oldalára. Az üzenetek fenyegetőek és a köznyugalom megzavarására alkalmasak voltak, azokat a vádlott nem konkrét személyhez intézte, hanem a szolgáltatónak és alkalmazottainak címezte, és félelemkeltés céljából küldte.

A főügyészség ismertetés szerint

az üzenetek lényege az volt, hogy a férfi a cég székhelyét beméri és drónokkal megtámadja,

ezzel azt a látszatot keltette, hogy közveszéllyel járó esemény következhet be. A fenyegető üzeneteket a szolgáltató telephelyén egy munkatárs nyitotta meg és olvasta el először.

A vádlott a bűncselekményt korábbi, felfüggesztett fogházbüntetés próbaideje alatt követte el. A járási ügyészség fogházbüntetést, a közügyektől eltiltást, a felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását, és az elkövetéshez használt számítógép elkobzását szorgalmazza a Szekszárdi Járásbíróságnál - írta a főügyészség.