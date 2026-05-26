2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Vlagyimir Putyin orosz elnök videokonferencián keresztül vett részt a Sztálingrád atomjégtörõ hajógerincének lefektetési ünnepségén a moszkvai hivatalában 2025. november 18-án. A Sztálingrádot és a 22220-as projektszámú hajócsalád másik legújabb tagját, a Leningrád atommeghajtású jégtörõt egyidejûleg építi a szentpétervári Balti Hajógyár. Az orosz flotta már szolgálatban levõ új generációs atomjégtörõi  az Arktyika, a Szibir, az Ural, a Jakutija és a Csukotka  a kereskedelmi hajózási útvonalakat biztosítja a Jeges-tengeren, amelyet az év több mint felében jégpáncél borít.
Nyitókép: MTI/AP/Szputnyik/Kreml pool/Gavriil Grigorov

Felkelés készülődhet Vlagyimir Putyin ellen

Infostart

Több brit lapban is egyszerre röppent fel a hír, hogy egy egykor befolyásos orosz tisztségviselő vezette fegyveres ellenzéki csoport az elnök elleni felkelésről és az „orosz birodalom” felszámolásáról beszélt.

Érdekes cikk jelent meg egyszerre több brit lap hasábjain: Vlagyimir Putyin orosz vezető elleni országos felkelésről, sőt, az „orosz birodalom” megsemmisülésének szükségességéről beszél ezekben Igor Volobujev, a Csernaja Iszkra nevű orosz ellenzéki fegyveres csoport vezetője – írja a Portfolio. A csoport vezetője szerint a mozgalmat rengetegen támogatják, köztük magas rangú orosz vezetők is.

Igor Volobujev a Gazprombank egyik vezetője volt, 2022-ben Ukrajnába menekült, ahol csatlakozott az egyik Putyinellenes fegyveres csoporthoz, az Oroszország Szabadsága (Szvaboda Rosszij) légióhoz. Ebből alakult meg később a Csernaja Iszkra, magyarul Fekete Szikra mozgalom, ami először 2025 decemberében adott hírt magáról.

A brit lapok azt írják, Igor Volobujev szégyennek, sőt egyenesen bűnnek nevezte az Ukrajna ellen indított inváziót, Vlagyimir Putyint pedig diktátornak titulálja, honfitársait erőszakos, fegyveres felkelésre szólítja fel. Úgy fogalmaz: „A birodalomnak, Oroszország átkának össze kell omlania”.

Az ellenálló vezető szerint rengeteg támogatója van Oroszországban, köztük olyan vezetők is, akikkel személyesen is kapcsolatot tart azok külföldi tartózkodásai idején. Vlagyimir Putyinnal szemben amiatt is kritikát fogalmazott meg, hogy „húsdarálóba” küldi a katonákat, és az orosz olajfinomítók elleni partizán-dróntámadásokról is beszélt a brit lapokban megjelent cikkben. Szerinte nincs olyan lehetőség, hogy Putyin magától távozik, csak erőszakkal lehetséges az eltávolítása.

