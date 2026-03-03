ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Emirates

Kint rekedtek – Óriási feladataik vannak az iráni háború miatt az utazási irodáknak

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Az utazási irodák a jogszabályi kötelezettségeiken felül is mindent megtesznek a bajba került magyar utasok biztonságos hazajutásért – mondta az InfoRádióban Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Olyan időszakban vagyunk, amikor – szerencse a szerencsétlenségben – Iránba, Izraelbe, de akár Ciprusra is a szezonalátás miatt csoportosan az utazási irodák nem igazán utaztattak utasokat – mondta el az InfoRádió megkeresésére Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke.

Viszont meg kell oldani a Dubajban tartózkodó utasok hazaszállítását, illetve azoké is, akik járatait a kitört háború miatt törölték, és valahol ott rekedtek. Az érintett társaságok jellemzően az Emirates Airlines, az Etihad, a Qatar Airways és a Wizz Air, amelyek adott esetben a Maldív-szigetekről is hoztak (volna) hazafelé magyarokat. Emiatt az irodák napok óta gőzerővel dolgoznak azon, hogy mindenkit haza-, illetve célba juttassanak.

Érdeklődő kérdéseket arról, hogy hogyan tudnak az ott rekedtek hazautazni, leggyakrabban Dubajról vagy a Maldív-szigetekről kapna. Szintén sokan érdeklődnek azok közül, akik a közeljövőben terveznek utazni: az irodák ilyen esetekben próbálnak alternatív úti célokat felkínálni, annál is inkább, mivel az utasok már kivették a szabadságukat az adott időre.

Aki így nem akar utazni, az visszakapja a befizetett pénzét; kárpótlásra nincs lehetőség, vis maior helyzetről van szó.

Az utazási irodák már – a bizonytalan geopolitikai helyzetben – felfüggesztették az izraeli és iráni utakat, ez bővült most az Emirátusok területével.

Molnár Judit szerint csak abban lehet reménykedni, hogy minél előbb rendeződik a helyzet, mert az Emirátusok valóban egy kiemelten népszerű úti cél, nemcsak a magyar, hanem más országok utazói körében is, illetve az Emirátusoknak rendkívül fontos bevételi forrása is a turizmus.

Az utazási irodák, mint Molnár Judit nyomatékosította, a jogszabályi kötelezettségeiken felül is mindent megtesznek azért, hogy segítsenek az utasaiknak, hogy minél hamarabb hazajussanak Magyarországra.

KAPCSOLÓDÓ HANG

utazás

irán

emirates

molnár judit

magyar utazási irodák szövetsége

