Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

Módosító javaslatot nyújtott be Magyar Péter a Tisza Párt Alaptörvény-módosításához, hogy egyértelmű legyen, csak a Szuverenitásvédelmi Hivatalt akarják megszüntetni – jelentette be az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ülésén Melléthei-Barna Márton tiszás politikus a 444 összefoglalója szerint.

Az eredeti módosító szerint – aminek egyik benyújtója Melléthei-Barna Márton – az Alaptörvényből ezt a két mondatot törölték volna: „Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Az alkotmányos önazonosság védelme érdekében sarkalatos törvénnyel létrehozott, független szerv működik.”

A Fidesz ezek után arról beszélt, a Tisza hozzá akar nyúlni a migrációs politikához, azért törlik a keresztény kultúrára vonatkozó mondatot is.

Melléthei-Barna Márton az ülésen közölte, az a mondat marad. „Nem hiszem, hogy bárki komolyan gondolta volna, hogy én a keresztény értékekkel szemben lépnék fel, nem volt ilyen cél.”

Magyar Péter egyéni képviselőként nyújtotta be a javaslatot. Az ülésen Melléthei-Barna Márton röviden ismertette a módosításukat, amely alapján

a miniszterelnöki mandátumot 8 évben maximalizálnák,

és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetése mellett

lehetővé tennék a kekvák megszüntetését is.

A tiszás politikus felhozott egy új érvet is arra, miért nem visszamenőleges hatályú jogalkotás a miniszterelnöki ciklusok korlátozása:

a Fidesz által hozott jogalkotási törvény alapján is megáll egy jövőre vonatkozó szabály.

Tuzson Bence volt igazságügyi miniszter kitart amellett, hogy ez igenis visszaható hatályú jogalkotás, hiszen egy múltbeli élethelyzethez társít negatív jogkövetkezményt. Kitart amellett is, hogy ezt Orbán Viktorra szabták, ez súlyosan szembemegy minden demokratikus értékrenddel, és cinikus, hogy ezt a jogállamiság visszaállításának szánják, hiszen a jogállammal szembeni intézkedés. Ez a pont nem alkalmas szerinte a tárgysorozatba vételre.