Hét haláleset összefüggésbe hozható a korai kánikulával

Ma annyit tudok mondani, hogy hét haláleset történt, amely közvetlenül vagy közvetve a hőséghez köthető – mondta Maud Bregeon kormányszóvivő a TF1 televíziócsatornán, emlékeztetve arra, hogy „mindezt érdemes lesz pontosítani a jelenlegi epizód végén”.

A hőhullám folytatódik és várhatóan fokozódni fog Franciaországban, ahol nyolc nyugati megyében kedden narancssárga hőségriasztás lépett életbe, amire májusban még nem volt példa.

A szóvivői hivatal azt közölte az AFP hírügynökséggel, hogy az áldozatok különböző francia megyékben fulladtak meg. Egy ember sportolás közben halt meg Párizsban, egy másik hasonló körülmények között a közép-franciaországi Lyon közelében. Két ember pedig azért vesztette életét, mert elsodorta őket a partmenti homokpadok között kialakuló áramlat az Atlanti-óceánban.

A rendkívüli hőség a pünkösdi hosszú hétvégén felborította a szokásokat a turisztikai helyeken és a tengerparti üdülőhelyeken, elsősorban a zsúfolt, de felügyelet nélküli strandokon, ahol jelenleg a nyári hónapokra jellemző látogatottságot tapasztalni.

A kijelölt fürdőhelyeken csak július 6-tól van kötelező felügyelet.