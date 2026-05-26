2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Nyitókép: Pixabay

Hét haláleset összefüggésbe hozható a korai kánikulával

Infostart / MTI

Franciaországban a kormány szerint keddig hét haláleset, köztük legalább öt vízbefulladás összefüggésbe hozható az Európa egy részét napok óta sújtó korai hőhullámmal.

Ma annyit tudok mondani, hogy hét haláleset történt, amely közvetlenül vagy közvetve a hőséghez köthető – mondta Maud Bregeon kormányszóvivő a TF1 televíziócsatornán, emlékeztetve arra, hogy „mindezt érdemes lesz pontosítani a jelenlegi epizód végén”.

A hőhullám folytatódik és várhatóan fokozódni fog Franciaországban, ahol nyolc nyugati megyében kedden narancssárga hőségriasztás lépett életbe, amire májusban még nem volt példa.

A szóvivői hivatal azt közölte az AFP hírügynökséggel, hogy az áldozatok különböző francia megyékben fulladtak meg. Egy ember sportolás közben halt meg Párizsban, egy másik hasonló körülmények között a közép-franciaországi Lyon közelében. Két ember pedig azért vesztette életét, mert elsodorta őket a partmenti homokpadok között kialakuló áramlat az Atlanti-óceánban.

A rendkívüli hőség a pünkösdi hosszú hétvégén felborította a szokásokat a turisztikai helyeken és a tengerparti üdülőhelyeken, elsősorban a zsúfolt, de felügyelet nélküli strandokon, ahol jelenleg a nyári hónapokra jellemző látogatottságot tapasztalni.

A kijelölt fürdőhelyeken csak július 6-tól van kötelező felügyelet.

