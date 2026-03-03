ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.35
usd:
336.23
bux:
121834.63
2026. március 3. kedd Kornélia
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
flags of USA and Iran
Nyitókép: Racide/Getty Images

Iráni külügy: ki van zárva a tárgyalás, csak a háború jöhet számításba

Infostart

A diplomáciai kudarcok után Irán hivatalosan is a védekezésre helyezi a hangsúlyt – ezt az ország külügyminisztériumának szóvivője közölte.

Irán a védekezésre helyezi a hangsúlyt a diplomáciai erőfeszítések kudarcát követően – közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője, aki élesen bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt is – írja az Al-Dzsazíra híradása nyomán a Portfolio.

Eszmaíl Bagháí szóvivő szerint „örök szégyen száll azokra, akik diplomáciát ígértek, de amikor szembesültek Irán érveivel, meghátráltak, és a katonai megoldás felé fordultak”. Ezzel a nyilatkozattal

Teherán lényegében elismerte, hogy lezártnak tekinti a tárgyalásos rendezés lehetőségét, és mostantól az ország védelmi képességeinek erősítésére összpontosít.

A szomszédos államok energetikai infrastruktúrája ellen elkövetett támadások okozta feszültségekkel kapcsolatban Eszmaíl Bagháí mindössze annyit mondott, hogy Irán „elkötelezett a humanitárius elvek mellett”.

Arab szomszédaihoz fordulva arra szólította fel őket, hogy gondolják át helyzetüket: „A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Nem habozik kiterjeszteni a háború hatókörét, beszennyezni Irán hírnevét, és más országokban is bűncselekményeket elkövetni” – mondta.

A szóvivő azt is kijelentette, hogy jelenleg Irán az utolsó erő, amelyik „szembeszáll a gonosszal”, az Egyesült Államokra pedig burkoltan „ördögként” utalt.

Az iráni háború keddi napjának összes hírét elolvashatja percről percre tudósításunkban.

Kezdőlap    Külföld    Iráni külügy: ki van zárva a tárgyalás, csak a háború jöhet számításba

védekezés

egyesült államok

izrael

irán

konfliktus

iráni háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Hortay Olivér az Arénában: az iráni háború erősen megnehezítheti az EU leválását az orosz olajról

Hortay Olivér az Arénában: az iráni háború erősen megnehezítheti az EU leválását az orosz olajról
Az Európai Unió az orosz gázról leválva és az Egyesült Államoktól függetlenedve Katarból akart földgázt vásárolni, ám ezt az iráni háború erősen megnehezíti – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Hortay Olivér közgazdász, a Századvég Konjuktúrakutató energia- és klímapolitikai üzletágvezetője. Arra is figyelmeztetett: Iránból lőtávolon belül vannak a legnagyobb olajkitermelő kapacitások.
 

Száz izraeli repülőgép bombázta Teherán kormányzati központját

Baráti tűz miatt zuhant, így találták meg a túlélő amerikai vadászpilótát – videó

Támadás érte Irán natanzi urándúsító üzemét a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint

Kis-Benedek József: az iráni háború két okból is súlyosan érintheti Európa biztonságát

Lépett a külügy, indulnak a repülők a magyarokért

Néhány magyar már kijutott a háborús térségből – az iráni háború keddi hírei percről percre

Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól

Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól

A mai napon felszólítottam Ursula von der Leyent, hogy szerezzen érvényt az EU-Ukrajna társulási megállapodásnak, amely előírja a Magyarországnak járó olajszállítmányok továbbítását – írja közösségi Oldalán Orbán Viktor.
 

Volodimir Zelenszkij nyíltan támadja Orbán Viktort, és azt állítja: „lehetetlen újraindítani” a Barátság kőolajvezetéket

Orbán Viktor: Micsoda arcátlanság!

Telefonon egyeztetett Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin

Ukrán-magyar vita a Barátság kőolajvezetékről: a tranzit nem baráti gesztus

Orbán Balázs: mondjuk nemet Zelenszkijnek!

VIDEÓ
Iráni háború: hol áll meg az olaj- és a gázár emelkedése? Hortay Olivér, Inforádió, Aréna
Iráni háború: lángba borul az egész Közel-Kelet? Kis-Benedek József, InfoRádió, Aréna
Szépművészeti: Vasarely, Gauguin és 2026 más attrakciói. Baán László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.03. kedd, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, eddig a háború egyik legnagyobb áldozata

2026-ban még nem volt ilyen gyenge a forint, eddig a háború egyik legnagyobb áldozata

A forint szokatlanul erős gyengüléssel kezdte a keddi kereskedést, és bár kora délutánra mérsékelt korrekció bontakozott ki, a hazai deviza továbbra is komoly nyomás alatt áll. A befektetői hangulatot jelentősen rontotta, hogy a hétfői, mintegy 50 százalékos ugrást követően tovább emelkedett a földgáz világpiaci ára, miközben a közel-keleti háború miatt egyre erősebbek a félelmek az esetleges termelési és szállítási zavaroktól, amelyek az energiaárakon keresztül a régiót is érzékenyen érinthetik. Az elmúlt másfél nap mozgásai alapján kijelenthető, hogy a forint a konfliktus egyik legnagyobb vesztese: a régióban is alulteljesít, kedden például mintegy 2 százalékkal esett, miközben a lengyel zloty 1,2 százalékos gyengülést mutatott, a cseh korona és a román lej pedig ennél is kisebb veszteséggel megúszta. Nemcsak térségi, hanem globális összevetésben is nehéz a forintnál gyengébben teljesítő devizát találni az elmúlt két nap alapján. A Portfolio piaci forrásai szerint a mostani esésben szerepet játszhat az általános túlvettség miatti korrekció, illetve a meredeken emelkedő gázárak nyomán erősödő kockázatkerülés is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Távozhat nyáron a Liverpool legendás kapusa: eljött végre Pécsi Ármin ideje?

Távozhat nyáron a Liverpool legendás kapusa: eljött végre Pécsi Ármin ideje?

Az Inter és a Juventus is világklasszis kapust keres a nyári átigazolási időszakra - állítólag jelöltje is van mind a két klubnak, nem is akárki.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US warns of Iranian attack on Saudi oil city as Trump tells Tehran it's 'too late' to talk

US warns of Iranian attack on Saudi oil city as Trump tells Tehran it's 'too late' to talk

The US consulate in Dhahran - where Saudi oil giant Aramco is based - urges people to shelter. Elsewhere, the UK deploys "a significant level of defensive capability" to Cyprus.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 3. 14:54
Mol: a Janaf árai a legmagasabbak a környéken
2026. március 3. 14:43
Ezt a levelet kapta Ursula von der Leyen Orbán Viktortól
×
×