Iráni külügy: ki van zárva a tárgyalás, csak a háború jöhet számításba

Irán a védekezésre helyezi a hangsúlyt a diplomáciai erőfeszítések kudarcát követően – közölte az iráni külügyminisztérium szóvivője, aki élesen bírálta az Egyesült Államokat és Izraelt is – írja az Al-Dzsazíra híradása nyomán a Portfolio.

Eszmaíl Bagháí szóvivő szerint „örök szégyen száll azokra, akik diplomáciát ígértek, de amikor szembesültek Irán érveivel, meghátráltak, és a katonai megoldás felé fordultak”. Ezzel a nyilatkozattal

Teherán lényegében elismerte, hogy lezártnak tekinti a tárgyalásos rendezés lehetőségét, és mostantól az ország védelmi képességeinek erősítésére összpontosít.

A szomszédos államok energetikai infrastruktúrája ellen elkövetett támadások okozta feszültségekkel kapcsolatban Eszmaíl Bagháí mindössze annyit mondott, hogy Irán „elkötelezett a humanitárius elvek mellett”.

Arab szomszédaihoz fordulva arra szólította fel őket, hogy gondolják át helyzetüket: „A cionista rezsim semmilyen rosszindulatú cselekedettől nem riad vissza. Nem habozik kiterjeszteni a háború hatókörét, beszennyezni Irán hírnevét, és más országokban is bűncselekményeket elkövetni” – mondta.

A szóvivő azt is kijelentette, hogy jelenleg Irán az utolsó erő, amelyik „szembeszáll a gonosszal”, az Egyesült Államokra pedig burkoltan „ördögként” utalt.

