ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.9
usd:
306.81
bux:
0
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Facebook/Mávinform

Vitézy Dávid a kelenföldi tűz után: új rendszer jön a MÁV-nál, osztrák példára

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az utastájékoztatás megújítását ígérte a közlekedési és beruházási miniszter hétfő esti Facebook-videójában, amelyet a kelenföldi pályaudvaron rögzített. Vitézy Dávid azután tette közzé posztját, hogy megindult Kelenföldön a délutáni mozdonytűz miatt órákon át szünetelő forgalom.

A miniszter elmondta: a katasztrófavédelem vezetőivel együtt kell értékelni, hogy valóban szükség volt-e a forgalom többórás leállítására egy olyan mozdonytűz esetében, amely egy tároló vágányon történt.

Első a biztonság és az óvatosság, de a folyamatokat át kell gondolni – tette hozzá.

A miniszter közölte: az utasok tájékoztatása nem sikerült úgy, ahogy kellett volna, mivel a MÁV erre szolgáló eszközrendszere elavult. Példaként említette, hogy a kelenföldi aluljáróban nincs megfelelő hangosbemondás, a tájékoztató monitorok túl kicsik, ezért csak kevés információ fér el rajtuk.

Vitézy Dávid elmondta: megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy

hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaérjenek az intézkedésre jogosult szakemberek. A miniszter az osztrák vasúttársaság mobil egységét hozta fel példaként.

Közölte: arra kérte a MÁV vezetését, hogy azonnal indítsák újra az elődje, a fideszes Lázár János által „betiltott, eltörölt” információmegosztást; ennek részeként a Mávinform ismét gyorsan frissül.

Meg kell változtatni a vasúttársaság működési kultúráját: ha baj van, azt ne letagadni próbálják az utasok elől, hanem osszák meg az információkat, kérjék a türelmüket, és tegyék világossá: azon dolgoznak, hogy a „szörnyű örökséget” eltakarítsák és megújítsák a vasúti közlekedést. Ehhez sok idő kell, de addig is többet kell tenni az utasok megfelelő tájékoztatásáért – fogalmazott.

Vitézy Dávid közölte: most szembesült azzal, hogy a BKK azért nem tudott segíteni pótlóbuszokkal, mert 2024-ben Lázár János úgy döntött,

útdíjat kell fizetniük a menetrend szerinti közösségi közlekedésben használt buszoknak, a fővárosi járművekben pedig nincs ezt lehetővé tevő fedélzeti egység.

Hozzátette: azt kérte azt útdíjfizetési szolgáltatótól, hogy keressen erre megoldást, tekintettel a vis maior helyzetre.

Kedden megkezdik a jogszabály-módosítás kidolgozását, hogy a menetrend szerinti buszoknak ne kelljen útdíjat fizetniük – mondta a miniszter.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Vitézy Dávid a kelenföldi tűz után: új rendszer jön a MÁV-nál, osztrák példára

tűz

kelenföld

mozdony

vitézy dávid

utastájékoztatás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program

Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program
A héten kedden és szerdán ülésezik a parlament, a keddi ülésnap Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik – közölte Forsthoffer Ágnes házelnök. Már kedden döntenek egy sor parlamenti vizsgálóbizottság felállításáról, napirendre kerül az Alaptörvény módosítása, valamint a devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztése. Lesznek napirend előtti felszólalások, interpellációk is, továbbá megtartják az új ciklusban az első azonnali kérdések és válaszok óráját. Változik a parlamenti sajtótudósítás menete, sokkal több helyről és szabadabban tudósíthat a sajtó, de videózni továbbra is tilos
 

Magyar Péter: fel sem merül, hogy bárki kiegyezzen bárkivel

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

Így vedd el a manipulátor fegyverét – a pszichológia szerint ez a leghatékonyabb válasz

A manipuláció ritkán látványos vagy hangos. Sokkal gyakrabban egy félmondat egy értekezleten, egy bűntudatkeltő e-mail vagy egy ártatlannak tűnő szülői megjegyzés formájában jelenik meg, amely még órákkal később is bizonytalanságot hagy maga után. A pszichológiai kutatások szerint azonban létezik egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony stratégia, amely képes visszabillenteni az erőviszonyokat.
VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.25. hétfő, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
AI-forradalom Magyarországon: óriási a töredezettség, a tátongó szakadékok áthidalása hatalmas kihívást jelent

AI-forradalom Magyarországon: óriási a töredezettség, a tátongó szakadékok áthidalása hatalmas kihívást jelent

Az AI-forradalom akkor hoz igazi áttörést, amikor már nem lemásolni vagy helyettesíteni akarjuk az ember munkáját. A szintugrást az jelenti, amikor már úgy kezdünk el gondolkodni egy új folyamatban, új feladatban, új szoftverfejlesztésben, hogy agentic AI-jal hogyan lehetne ezt máshogy, jobban megoldani. Az AI-használatban ugyanakkor óriási a különbség az élen járók és a lemaradók között a magyar piacon. Hatalmas cégen belüli szakadékokat is látni, az AI-evangelizáló csapatok élen járnak a mesterséges intelligencia adaptációjában, ám a alkalmazotti állomány 90 százalékát nem megfelelően vonják be a változásokba. Csorba Gyulával, a Clarity Consulting ügyvezető igazgatójával, és Kormos Benjáminnal, a Clarity Consulting BI & Data Solutions vezetőjével beszélgettünk. A témával kiemelten foglalkozunk május 28-ai Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Élvezd ki a nyarat, komoly lehűlés a láthatáron: ekkor lehet vége a kánikulának

Élvezd ki a nyarat, komoly lehűlés a láthatáron: ekkor lehet vége a kánikulának

Két napig még kitart a nyáriasan meleg, akár 34 fokos idő. Csütörtökön azonban erős széllel kísért, markáns lehűlés érkezik.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defense". It comes as senior Iranian negotiators arrive in Qatar for talks to end the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 06:24
Autósok figyelem, átalakul a közlekedés Kelenföldnél!
2026. május 26. 06:00
Magyar Péter beszédével kezd az Országgyűlés, Alaptörvény-módosítás is lesz – itt a heti parlamenti program
×
×