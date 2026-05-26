2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Hilarion volokolamszki metropolita, a Moszkvai Patriarchátus külügyi hivatalának vezetõje az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson a budapesti Hungexpón 2021. szeptember 6-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Máris szabadlábra helyezték a csehek Hilarion metropolitát

Infostart / MTI

Szabadlábra helyezték Hilariont, az orosz ortodox egyház metropolitáját, akit kábítószer-birtoklás és -szállítás gyanújával vasárnap vett őrizetbe a cseh rendőrség.

Hilarion metropolita Telegram-posztja szerint a metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek semmiféle vádat, és szabadlábra helyezése után személyi jogai semmiben sincsenek korlátozva.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bekérette a cseh diplomáciai képviselet vezetőjét, és Hilarion metropolita feltétel nélküli és azonnali szabadon bocsátását, valamint „a koholt eljárás lezárását” követelte a cseh hatóságoktól.

A tárca a honlapján közölte, hogy be fogja hívatni a cseh diplomáciai képviselet vezetőjét, és határozott tiltakozást fog átnyújtani neki a cseh hatóságok „elfogadhatatlan önkénye” miatt. A tájékoztatás szerint a prágai orosz nagykövetség minden szükséges segítséget megad Hilarionnak.

A felszólítás nyomán kedden Jan Ondrejko, a moszkvai cseh nagykövetség ideiglenes ügyvivője felkereste az orosz külügyminisztériumot, ahol mintegy tíz percig tartózkodott, és átvette az oroszok határozott tiltakozását Hilarion metropolita őrizetbe vétele ellen.

A cseh rendőrség a CTK kérdésére megerősítette: Hilarion kocsijának csomagtartójában vasárnap az intézkedő hatóságok „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak. Hilarion a kábítószer-birtoklást tagadta. Az ügy kivizsgálása Hilarion szabadlábra helyezése után is folytatódik – állítják a cseh hivatalok.

Hilarion köszönetet mondott Kirill moszkvai pátriárkának és az orosz külügyminisztériumnak a kiszabadulására tett erőfeszítésekért.

Grigorij Alfejev (egyházi nevén: Hilarion) az orosz ortodox egyház nyugalmazott püspöke. 2009 és 2022 között Volokalamszk címzetes püspöke volt, valamint a moszkvai patriarkátus külkapcsolatokért felelős bizottságának elnöke. 2022 nyarán a szinódus elmozdította posztjáról, és budapesti és magyarországi metropolitának nevezte ki. Ebből a tisztségéből 2024 nyarán függesztették fel, majd 2024 végén végleg felmentették. Azóta él Csehországban.

Az Orosz Ortodox Egyház 2024 nyarán vizsgálatot indított Hilarion ellen, miután a korábban mellette ministránsként dolgozó fiatal férfi, Szuzuki George szexuális zaklatással vádolta meg. Szuzuki 2022-ben önként érkezett Magyarországra Hilarionnal – írja a Telex összefoglalója

Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról
Nem egységesen döntött a jegybanki alapkamat szinten tartásáról a Monetáris Tanács – közölte keddi tájékoztatóján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Kérdésre válaszolva elmondta, reális a kormány várakozása, hogy 2 százalék legyen a gazdasági növekedés Magyarországon az év végére. Az MNB-ügyi parlamenti vizsgálóbizottsággal együttműködnek, sőt teljes transzparenciát sürgetnek az ügy feltárása folyamán. Kommentálta azt is, hogy a kormány pótköltségvetést ír 2026-ra, de a 2027-es büdzséterv ennél fontosabb lesz Varga Mihály szerint. Szólt még a „túl erős” forintról és arról is, görög mintára történhet-e a magyar euróbevezetés.
 

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok” részben napirend előtt.
 

Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden

Az egyre fokozódó, orosz energetikai infrastruktúrát érő dróntámadások miatt Szergej Lavrov, a Kreml külügyi tárcájának vezetője ismételten felszólította az ukrajnában dolgozó külföldi diplomatákat a menekülésre, mivel Moszkva a tervek szerint folyamatosan lőni fogja az ukrán városokat. Mindeközben egyre több elemző véli úgy, hogy az ukrán dróntermelés felpörgetése valóban hátrányba helyezheti az oroszokat. A front környéke továbbra is az új fegyverek tesztpályájaként funkcionál, de mostmár egyre inkább az ukrán hazai technológiát tesztelik ott, nem a nyugatit. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Megerősítette az MLSZ: megváltozik a Fizz Liga neve - nagy átalakulás jön az NB I-ben

A Pénzcentrum megkeresésére a Magyar Labdarúgó Szövetség elárulta, hogy a következő idénytől már nem Fizz Liga lesz a magyar első osztályú labdarúgó-bajnokság neve.

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

