Máris szabadlábra helyezték a csehek Hilarion metropolitát

Hilarion metropolita Telegram-posztja szerint a metropolita ellen a cseh hatóságok nem emeltek semmiféle vádat, és szabadlábra helyezése után személyi jogai semmiben sincsenek korlátozva.

Az orosz külügyminisztérium hétfőn bekérette a cseh diplomáciai képviselet vezetőjét, és Hilarion metropolita feltétel nélküli és azonnali szabadon bocsátását, valamint „a koholt eljárás lezárását” követelte a cseh hatóságoktól.

A tárca a honlapján közölte, hogy be fogja hívatni a cseh diplomáciai képviselet vezetőjét, és határozott tiltakozást fog átnyújtani neki a cseh hatóságok „elfogadhatatlan önkénye” miatt. A tájékoztatás szerint a prágai orosz nagykövetség minden szükséges segítséget megad Hilarionnak.

A felszólítás nyomán kedden Jan Ondrejko, a moszkvai cseh nagykövetség ideiglenes ügyvivője felkereste az orosz külügyminisztériumot, ahol mintegy tíz percig tartózkodott, és átvette az oroszok határozott tiltakozását Hilarion metropolita őrizetbe vétele ellen.

A cseh rendőrség a CTK kérdésére megerősítette: Hilarion kocsijának csomagtartójában vasárnap az intézkedő hatóságok „fehér anyagot tartalmazó négy apró edényt” találtak. Hilarion a kábítószer-birtoklást tagadta. Az ügy kivizsgálása Hilarion szabadlábra helyezése után is folytatódik – állítják a cseh hivatalok.

Hilarion köszönetet mondott Kirill moszkvai pátriárkának és az orosz külügyminisztériumnak a kiszabadulására tett erőfeszítésekért.

Grigorij Alfejev (egyházi nevén: Hilarion) az orosz ortodox egyház nyugalmazott püspöke. 2009 és 2022 között Volokalamszk címzetes püspöke volt, valamint a moszkvai patriarkátus külkapcsolatokért felelős bizottságának elnöke. 2022 nyarán a szinódus elmozdította posztjáról, és budapesti és magyarországi metropolitának nevezte ki. Ebből a tisztségéből 2024 nyarán függesztették fel, majd 2024 végén végleg felmentették. Azóta él Csehországban.

Az Orosz Ortodox Egyház 2024 nyarán vizsgálatot indított Hilarion ellen, miután a korábban mellette ministránsként dolgozó fiatal férfi, Szuzuki George szexuális zaklatással vádolta meg. Szuzuki 2022-ben önként érkezett Magyarországra Hilarionnal – írja a Telex összefoglalója