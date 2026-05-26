2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Nyitókép: Pixabay

Tisztában vagyunk tengernyi jogunkkal a repülő késése esetén?

Infostart

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal együttműködve idén is kiemelt figyelmet fordít a légiutasjogokra vonatkozó fogyasztóvédelmi rendelkezések betartására. Tavaly országosan összesen 91 millió forint összegű bírságot szabtak ki, és közel 15,5 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak hozzá az utasok.

A tavalyi évben országosan 332 fogyasztói megkeresés érkezett a kormányhivatalokhoz, amelyek többsége járatkésésekkel, járattörlésekkel és a légitársaságok kártalanítási kötelezettségeinek elmulasztásával volt kapcsolatos. Az utasok a legnagyobb arányban a 3 órát meghaladó, illetve jelentős érkezési késések miatt keresték meg a fogyasztóvédelmi hatóságot.

Az idei vizsgálatok kiterjednek a fogyasztóvédelmi hatósághoz beérkezett, a légitársaságokkal kapcsolatos fogyasztói megkeresésekre, valamint a légitársaságok honlapjain közzétett tájékoztatásokra annak érdekében, hogy feltárják a fogyasztókat érintő esetleges tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat.

Az ellenőrzések részeként próbavásárlásokra is sor kerül, amelyek célja

  • az árfeltüntetési szabályok érvényesülésének áttekintése, valamint
  • a megtévesztő gyakorlatok kiszűrése.

A vizsgálatok során ezúttal is kiemelt figyelmet kap

a telefonos ügyfélszolgálatok működése.

A hatósági ellenőrzések mellett a fogyasztói tudatosság is segíthet jogaink érvényesítésében. Így például fontos tudni, hogy egy járat törlése vagy késése esetén szigorú tájékoztatási és segítségnyújtási kötelezettsége van a légitársaságnak. Ha ennek ellenére mégsem kapjuk meg a nekünk járó étkezést, frissítőket vagy adott esetben másnapra húzódó késés esetén a szállást, ezekről magunk is gondoskodhatunk, de mindenképpen őrizzük meg a nyugtákat, és hazaérkezésünk után kérjük költségeink megtérítését a légitársaságtól.

Ezen felül járattörlés és három órát meghaladó késés esetén – főszabály szerint – kártalanításra is jogosultak vagyunk. Az út hosszától függően ez az összeg utasonként 250, 400 vagy 600 euró.

Amennyiben bármilyen problémánk felmerül az utazás során, vagy tájékoztatási, segítségnyújtási, illetve kártalanítási kötelezettségét nem teljesít a légitársaság, írásban tegyünk bejelentést a vállalkozásnál, majd ezt követően – panaszunk elutasítása esetén – forduljunk a fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy a békéltető testülethez – buzdítja a fogyasztókat az NKFH keddi közleményében, amelyet az Infostartnak is elküldött.

Az NKFH további hasznos tanácsokkal is segíteni kívánja az utasokat, ezért honlapján részletes tájékoztatás található a légiutas jogokról, jogaink érvényesítéséről.

