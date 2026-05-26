„Négy év alatt egy évnyi parlamenti működés költségét spóroljuk meg” – Magyar Péter napirend előtt szól a parlament ülésén

Az új parlamenti ciklus harmadik, de első rendes ülésére sereglettek össze a képviselők az Országházba.

Az ülés Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával indult kevéssel azután, hogy bejelentette, egyéni képviselői indítvány formájában nyújtotta be pártja első Alaptörvény-módosítását, amely egy mondatot venne ki az alkotmányból, ez tenné lehetővé a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését.

Napirend előtti expozéjában Magyar Péter romeltakarításról és az építkezés megkezdéséről beszélt.

„Egy teljes generáció nőtt fel úgy, hogy nem látott rendes vitát biztosító parlamentet, kiegyensúlyozott közmédiát” – fogalmazott,

maffiafőnökként utalva hivatali elődjére, Orbán Viktorra.

Ezt követően azonban leszögezte, ő mindenki miniszterelnöke lesz, nem egy-egy párt szavazóié, a Tisza Párt politikusai ugyanígy mindenkit képviselnek, nem csupán azokat, akik rájuk szavaztak.

Leszögezte, le akarja építeni a politikai privilégiumokat, az állami fizetéseket csökkentik, nem lesznek felesleges villogó autózások, barátoknak, rokonoknak adott diplomata-útlevelek és felesleges rongyrázás sem. Nem lesz továbbá 100 ezer forintos havi telefonkeret sem, ugyanígy több milliós képviselői keret sem.

„Négy év alatt egy teljes évnyi parlamenti működési költséget tudunk így megspórolni legalább” – mondta Magyar Péter. Szerinte nem szabad olyan embernek politikusnak menni, aki ebből akar meggazdagodni.

Bejelentette:

8 évben korlátozzák egy ember lehetséges miniszterelnöki szolgálati idejét, hogy ne alakuljon ki a hatalom körül „példátlan vagyonkoncentráció”.

Név szerint említette Mészáros Lőrinc és Tiborcz István meggazdagodását.

A 8 éves korlátot kiterjesztik minden vezető állami tisztségre is, hogy a pártérdek, a hatalmi érdek és a magánérdek jobban szétválasztható legyen.

Továbbá kijelentette: az adófizetőknek jár, hogy igazat mondjanak neki, be fognak mutatni minden szivarszobát, amit találnak, minden eltitkolt tétel és hiány ismertté válik a jövőben.

„Nem azért mondjuk el az igazságot, hogy a politikai ellenfeleinket legyőzzük, már megtettük” – folytatta; és nem is azért, hogy a politikai ellenfeleit megalázzák, „megteszik ezt ők maguk is”.

Név szerint említette ezen a ponton Gulyás Gergely és Hankó Balázs volt minisztereket.

Ígérte, minden korrupciós ügyben teljes átláthatóságot biztosítanak, az MNB-botrányt, a gyermekvédelmi botrányokat és a kegyelmi ügyet is külön vizsgálóbizottság veszi górcső alá.

Cikkünk frissül.