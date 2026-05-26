ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
355.8
usd:
306.06
bux:
130783.21
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az 1,7 hektárnyi területen épülő fedett állat- és növénypark, a városligeti Biodóm 2020. december 29-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Nagy hír érkezett a budapesti Biodómról

Infostart / MTI

Várhatóan július 1-jén nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt a Biodóm, illetve benne a városi oázis, amely az elképzelések szerint mintegy 100 ezer fővel fogja növelni az éves látogatószámot – közölte Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat- és Növénykert szóvivője

Az intézmény egy hónappal ezelőtt jelentette be a Biodóm központi részén kialakítandó mintegy egyhektáros terület nyár közepi megnyitását. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. Mint akkor írták,

a Biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulmánokkal, kritikusan veszélyeztetett bali seregélyekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhat a közönség.

A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14 és fél méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.

„Vannak elképzeléseink a további lépésekről is. Ilyen lehet majd az elefántok átköltöztetése a Biodómban kialakított új szálláshelyeikre, vagy az oroszlánfókák számára kialakított új, korszerű bemutatóhely beüzemelése, és az oroszlánfókák átköltöztetése. Hogy pontosan mi lesz a következő lépés, és mikorra valósulhat meg, még nem tudjuk megmondani, ez több műszaki és pénzügyi feltételtől függ, amit még nem látunk minden tekintetben előre. Egy biztos, minél többen tisztelnek meg bennünket a látogatásukkal, annál jobbak a lehetőségek a továbbhaladásra” – jegyezte meg Hanga Zoltán.

Arra a felvetésre, hogy miért csúszott fél évet a Biodóm városi oázisának megnyitása a korábban tervezett tavaly év végi időponthoz képest, a szóvivő hangsúlyozta: valóban volt szó egy korábbi időpontról, de a műszaki és a pénzügyi feltételeknek egyaránt teljesülniük kellett, ami csak mostanra vált lehetségessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a Fővárosi Önkormányzat nyújt támogatásként.

„Nekünk is látni kellett, hogy a tavalyi év bevételei hogyan alakulnak, és ebből mennyit tudunk a Biodómra fordítani. Ezt az év vége előtt természetesen nem lehetett pontosan tudni” – mutatott rá, hozzátéve: amikor látták, hogy rendelkezésre áll az a forrás, amely a szükséges feladatok megvalósításához kell, akkor lehetett megkezdeni az olyan munkákat, mint a termőföld behordása vagy a növények telepítése.

A szóvivő beszámolt arról, hogy 2025-ben 1 069 455 fő kereste fel az állatkertet, és további 200 ezer látogatójuk volt a Margitszigeti Kisállatkertben is. „Abban bízunk, hogy a Biodóm városi oázisának a megnyitása mintegy 100 ezer fővel fogja emelni a látogatószámot”.

A Biodóm induló tervei között az Akvárium is szerepelt, a szerkezetnek azonban a Biodóm ügyének elhúzódása miatt időközben lejárt a garanciája. Az Akvárium elvileg működőképes, de a beüzemelés hatalmas költségekkel jár, miközben az üzemben tartás is havi többmilliós tétel.

„Ami a Biodóm Akvárium részét illeti, kétségkívül az a legnagyobb falat, és ha lépésről lépésre kell haladnunk, arra számítunk, hogy az valósulhat meg majd az utolsó lépésben. De mi nagyon bizakodóak vagyunk, hogy erre is sor kerül” – emelte ki Hanga Zoltán.

Az eredetileg tervezett Pannon Park részeként 2018-ban kezdődött meg a nagyméretű, saját ökoszisztémájú és ezáltal számos egzotikus faj tartására is alkalmas grandiózus épület, a Biodóm építése, amelynek a tervek szerint 2021-re kellett volna elkészülnie. A Biodóm a főváros és a kormány közötti viták, a sok éven át tartó bizonytalanság után végül 2024-ben nyílt meg a nagyközönség előtt, és ezt követően több százezer látogatót tudott vonzani néhány rendezvényén. Ezek közé tartozott a két fénydóm, a World Press Photo kiállítás, az őslénykiállítás vagy az Art Aqua képzőművészeti tárlat.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Nagy hír érkezett a budapesti Biodómról

budapest

fővárosi állat- és növénykert

biodóm

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról

Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról
Nem egységesen döntött a jegybanki alapkamat szinten tartásáról a Monetáris Tanács – közölte keddi tájékoztatóján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Kérdésre válaszolva elmondta, reális a kormány várakozása, hogy 2 százalék legyen a gazdasági növekedés Magyarországon az év végére. Az MNB-ügyi parlamenti vizsgálóbizottsággal együttműködnek, sőt teljes transzparenciát sürgetnek az ügy feltárása folyamán. Kommentálta azt is, hogy a kormány pótköltségvetést ír 2026-ra, de a 2027-es büdzséterv ennél fontosabb lesz Varga Mihály szerint. Szólt még a „túl erős” forintról és arról is, görög mintára történhet-e a magyar euróbevezetés.
 

Nem változott az alapkamat

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok” részben napirend előtt.
 

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Máris itt a következő kormányszóvivői sajtótájékoztató

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Nem adja ki Kocsis Máté mentelmi jogát az Országgyűlés illetékes bizottsága

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Öt országgyűlési bizottság kezdhet vizsgálódni

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.26. kedd, 18:00
Zsidai Zoltán Roy
gasztronómiai szakember, a Zsidai-csoport tulajdonosa, ügyvezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

Tisza-kormány: Magyar Péter újabb fontos embert nevezett ki, jönnek a szakpolitikai bejelentések

A pünkösdi hétvégén teljessé vált a Tisza-kormány államtitkári névsora: 55 államtitkár kinevezését jelentették be. A hétvégét belpolitikai csatározás is jellemezte: Orbán Anita külügyminiszter és az előző Orbán-kormány tagjai között nyílt levélváltásra került sor korrupciós vádak miatt. Kelenföld állomáson kigyulladt egy villanymozdony, ami komoly közlekedési fennakadásokat okozott, a kormány pedig benyújtotta az ICC-ből való kilépés visszavonásáról szóló törvényjavaslatot. Az új országgyűlés keddi ülésével és a kabinet munkába állásával fontos szakpolitikai bejelentések várhatók a kormány első intézkedéseiről.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Hatalmas tömeg rohanja le a magyar fővárost: elképesztő dolog derült ki a csúcsfoci hátteréről

Hatalmas tömeg rohanja le a magyar fővárost: elképesztő dolog derült ki a csúcsfoci hátteréről

Az UEFA adatközpontjának vezetője is részt vett a Portfolio futballtudományi konferenciáján, ahol kifejtette:

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 15:37
Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Gulyás Gergely és Magyar Péter tegeződik-e
2026. május 26. 15:12
Máris itt a következő kormányszóvivői sajtótájékoztató
×
×