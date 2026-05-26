Tolatás közben gázoltak halálra egy embert

A budapesti férfi 2024 októberében Maglódon ütötte el a mozgásában korlátozott sértettet, aki az aszfaltburkolatra zuhant és súlyos sérüléseket szenvedett, majd a kórházba szállítását követően, másnap elhunyt – derül ki a Pest Vármegyei Főügyészség közleményéből.

Az ügyészség álláspontja szerint, ha a vádlott a tőle elvárható figyelemmel és körültekintéssel kezdi meg a tolatást, kellő időben észlelhette volna az úttest széle felé közelítő sértettet, és a balesetet elkerülhette volna.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit halált okozó közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja, a vádlott bűnösségéről a Monori Járásbíróság fog dönteni.

(A nyitókép illusztráció.)