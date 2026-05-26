2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Nyitókép: Unsplash

Új nemzeti erdőprogramot sürgetnek a szakemberek

Infostart / InfoRádió

Lapos Tamás és Nagy Dániel tanulmánya szerint a jelenlegi fakitermelés-központú erdőfenntartási, erdőfinanszírozási megközelítés nem tartható fenn, ugyanis az erdőknek egyre fontosabb szerepük van a klímavédelemben, a vízvédelemben, az egészség megőrzésében és a vidéki életminőség fenntartásában is. Azt gondolják, hogy természetesebb, fajgazdagabb és ellenállóbb erdőkre lenne szükség, továbbá korlátoznák a tarvágásokat.

A magyar erdők jövőjéről, a tarvágások korlátozásáról, a klímaváltozás hatásairól és az állami erdőgazdálkodás újragondolásáról tett közzé átfogó szakpolitikai javaslatot Lapos Tamás erdőmérnök, környezetvédelmi szakember és Nagy Dániel erdőmérnök, jogász. A szakemberek egy új nemzeti erdőprogramot sürgetnek.

Lapos Tamás az InfoRádióban azt mondta, a jelenlegi erdőpolitika hosszú távon nem fenntartható, mert megítélése szerint az erdők szerepe ma már jóval túlmutat a faanyag kitermelésén. Jelentőségük van a klímavédelemben, a vízmegtartásban, a biodiverzitás megőrzésében, a rekreációban és a vidéki életminőség fenntartásában is.

A környezetvédelmi szakember kiemelte:

az egyes erdők területi, időbeli adottságai eltérnek, így ahhoz kell ezeket hangszerelni, hogy az adott területen pontosan mi a legfontosabb közérdekű cél.

Lapos Tamás és Nagy Dániel tanulmánya szerint a klímaváltozás egyre erőteljesebben érinti a magyar erdőket. Egyes térségekben erdőpusztulásra, az állományok átalakulására, sőt az erdők visszahúzódására is számítani kell. A szerzők ezért természetesebb, fajgazdagabb és ellenállóbb erdőket tartanak szükségesnek és korlátoznák a tarvágások szerepét.

A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a nem vágásos üzemmódú erdők aránya 2010 és 2024 között 4,6 százalékról 9,6 százalékra nőtt, az örökerdő-gazdálkodás pedig ma is mindössze az erdőterület 1,7 százalékán működik.

Lapos Tamás szerint figyelembe kell venni az erdő klímavédelmi hatását, és számára úgy tűnik, hogy a jövőben ez a szempont rendkívüli módon fel fog értékelődni.

A két erdőmérnök javaslatcsomagja kitér a túlszaporodott vadállomány problémájára, az állami erdők közérdekű szerepére, a magánerdő-gazdálkodás fenntartható finanszírozására, valamint az erdészeti adatgyűjtés és kutatás fejlesztésére is.

A szerzők szerint a tűzifa-ellátást is új alapokra kell helyezni. Úgy vélik, stratégiai készletekre, helyi ellátási láncokra és kiszámíthatóbb lakossági rendszerre lenne szükség, miközben felül kellene vizsgálni azokat az ösztönzőket, amelyek az erdőből származó faanyag erőművi felhasználását támogatják.

Lapos Tamás és Nagy Dániel tanulmányát a masfelfok.hu oldalon lehet elolvasni.

A cikk alapjául szolgáló összefoglalót Herczeg Zsolt készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
