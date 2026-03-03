Drasztikus lépésre kényszerül Kína a Hormuzi-szoros lezárása miatt

A közel-keleti konfliktus miatt egyre inkább beszűkül a nyersolajkínálat, ami meglehetősen érzékenyen érinti az olyan nagyhatalmakat is, mint Kína. A kialakult helyzetre reagálva a távol-keleti ország egyik legnagyobb finomítója karbantartási okokra hivatkozva csökkenti a kapacitásait – írja a Portfolio az Al Jazeera beszámolója alapján.

A tudósítás szerint a csöcsiangi finomító egy hónapra leállítja napi 200 ezer hordós kapacitású nyersolaj-feldolgozó egységét.

Ez a döntés a várakozások szerint mintegy 20 százalékkal veti vissza a finomító teljesítményét.

A napi 800 ezer hordós névleges kapacitásra tervezett üzem Kína egyik legnagyobb létesítménye, amely februárban még a tervezett szint felett termelt.

A mostani karbantartás időzítése egyáltalán nem véletlen, hiszen az Irán elleni amerikai–izraeli katonai műveletek megbénították a hajóforgalmat a Hormuzi-szorosban, amelyen a globális olajellátás mintegy 20 százaléka halad keresztül,

Kína pedig a világ legnagyobb olajimportőreként a számára szükséges nyersolaj nagyjából felét a Közel-Keletről szerzi be.

Iparági források szerint a kínálat folyamatos szűkülése és az emelkedő olajárak miatt a csöcsiangi finomítón kívül más kínai létesítmények is kapacitáscsökkentésre kényszerülhetnek.

A pekingi vezetés a napokban jelezte, hogy az iráni nukleáris kérdést politikai és diplomáciai úton kell rendezni. Egyúttal kiállt Teherán mellett, elismerve Irán törvényes jogát az atomenergia békés célú felhasználására.