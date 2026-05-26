2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Magyar Péter miniszterelnök (k) az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Gulyás Gergely és Magyar Péter tegeződik-e

Infostart

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok” részben napirend előtt, amikor az ellenzéki frakciók reagálhattak Magyar Péter miniszterelnöki expozéjára, a reakciókra azonban a kormányfőnek időkeret nélkül volt „még egy lehetősége”, amellyel élt is. Egy frakcióvezető néma maradt.

Magyar Péter miniszterelnök parlamenti napirend előtti felszólalására minden ellenzéki párt reagált, a kormányzó Tisza Párt viszont nem.

Az ellenzéki pártok frakcióvezetőjük a képviselőcsoport mérete szerint növekvő sorrendben kaptak válaszlehetőséget.

A Mi Hazánk csoportjának vezetője, Toroczkai László egy zöld dossziéval érkezett az ülésterembe, amelyben facebookos tartalmak szerepeltek, ezt átadta a kormányfőnek, és örömét fejezte ki, hogy végre nem a Facebookon vitatkoznak, ami eddig rendkívül egyenlőtlen volt rá nézve, ugyanis „az ő felületeit a Meta rendszeresen korlátozta”. Szerinte Magyar Péter elfelejtette néhány választási ígéretét, köztük a közmédia felfüggesztését is, igaz, „nem sokan nézik már” a köztelevíziót. Kritizálta Magyar Pétert amiatt ugyanakkor, hogy „az RTL-ből csinál új köztévét”, ahonnan a legtöbben érkeztek a Tisza Párthoz a médiából.

Kárhoztatta Lannert Judit oktatási minisztert, amiért ő az Amnesty Internationallel folytatta egyik első munkamegbeszélését, amely szervezet Toroczkai szerint káros propagandát akar bevinni az iskolába.

Nem sértődött meg, amikor Magyar Péter Hófehérke és a törpéihez hasonlította a Mi Hazánk frakcióját, ugyanakkor ez szerinte sértő volt a Mi Hazánk 358 ezer szavazójára nézve.

Jelezte,

támogatni fogja a Tisza Párt valamennyi értelmes és jó javaslatát, így az 5 vizsgálóbizottság felállítását is, de azt nem, hogy mindet tiszás politikus vezesse.

Szavaira reagálva a miniszterelnök szintén örömét fejezte ki, hogy személyesen tudnak beszélni, de rögtön szégyenletes menekülésnek is nevezte, amikor a parlament alakuló ülésén a sükösdi tamburás gyerekek előadása előtt a Mi Hazánk képviselőcsoportja elhagyta az üléstermet; ebben szerinte egyetért fele még Gulyás Gergely is. Facebookos megjegyzéseivel kapcsolatban úgy vélekedett, sokan vannak, akik az ellenzéki párt konteóit osztják, de ő nem ezzel foglalkozik, emlékeztetett: ő 700 magyar településre jutott el kisteherautóval és nézett a választók szemébe, nem öntötte a propagandát az emberekre. További különbségnek nevezte köztük, hogy őt két éven át a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként sem hívták be a köztévé élő adásába, míg Toroczkai Lászlót rendszeresen, márpedig ott „hülyének nézték az embereket vagy ijesztegették”. Felajánlotta a Mi Hazánknak és minden más pártnak is, hogy vegyenek részt egy jobban működő közmédia létrehozásában, igaz, tökéleteset biztosan nem sikerül majd.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője

gratulált Magyar Péter megválasztásához,

ő is jelezte, hogy megszavaznak mindent, ami az emberek érdekeit szolgálja, de az eredmények megvédésére is készek, a parlamentben és azon kívül is.

Reagált Magyar Péter azon mondatára is, amelyben maffiának nevezte az előző kormányt, emlékeztette a kormányfőt, hogy 16 évből 14-ben ő is élvezte a kormányzás előnyeit, többnyire vezető pozícióban. Ugyanígy a pazarlós megjegyzéssel kapcsolatban is: felidézte, 199-re csökkentették a képviselők létszámát csaknem 400-ról, és megvágták a tiszteletdíjakat is.

A 8 éves hivatali időbeli korláttal kapcsolatban megjegyezte, Helmuth Kohl és Margareth Thatcher regnálásának második fele sem volt hiába, 8 év után, az embereket szolgálták. A törvénnyel Rétvári szerint az is probléma, hogy a Tisza Párt úgy akarja a legnagyobb ellenzéki párt elnökét ellehetetleníteni, hogy ehhez alaptörvényt módosít, pedig bízhatna a saját kormányzása eredményeiben, minisztereiben. E mentén félelemmel vádolta Magyar Pétert, aki hiába bukottazza Orbán Viktort, ő Rétvári Bence szerint a valaha volt leghosszabb ideig miniszterelnökként szolgáló emberként vonul be a történelembe.

Magyar Péter Rétvári Bencének is reagált, felhívta rá a figyelmet, hogy egyetlen árva szót sem ejtett a felelősségükről. „Igen, dolgoztam diplomataként az előző kormányzat idején, mit ahogy százezrek is az államigazgatásban. De a kormány tetteiért nem a hasonló több százezer ember a felelős. „Hová tűnt Orbán Viktor? Hová tűnt Lázár János?” – tudakolta.

Mivel a Tisza Párt frakcióvezetője nem kért szót, a szónokok sorában az utolsó a Fidesz új frakcióvezetője, Gulyás Gergely volt, aki a Tisza kampányígéreteit kérte számon, kritikaként megfogalmazva, hogy nem mindenkinek tűnt fel, hogy vége a kampánynak. Szintén jelezte, hogy az emberek számára hasznos programokat támogatni fogják, így ha megfelelő tartalommal nyújtják be a kata visszavezetését, azt is, a nyugdíjemelést is, ugyanígy a rezsicsökkentés, az otthonteremtés, a nyugdíjak, a nemzet- és migrációs politika és a családtámogatási rendszer ügyét is.

„De ha ezek közös eredmények, miért ez a gyűlöletkeltés? Miért a közjogi méltóságok sértegetése?”

– fordult Magyar Péter felé Gulyás Gergely.

Szerinte Magyar Péternek minden joga megvan ahhoz, hogy feljelentéseket tegyen, de a maga részéről visszautasította az ezúttal is hangoztatott lopás vádját: ugyanazzal a két ingatlannal fejezte be miniszteri időszakát, mint amelyekkel elkezdte.

A kekvák államosítása szerinte szintén egy lehetőség, de Magyar Péternek szegezte a kérdést, hogy a magáncégek által beadott pénzt is államosítani akarja-e a kormány.

Magyar Péter tegeződő közbevetéseire reagálva elejtette: meg kell még beszélniük, hogy tegeződnek vagy magázódnak-e majd, de az a javaslata, hogy valamilyen tiszteletteljes tónust tartsanak. (Ismert: Gulyás Gergely Magyar Péter egyik fiának keresztapja, a két politikus évtizedek óta, még az egyetemi évekből ismeri egymást.)

Magyar Péter „a sor végén” Gulyás Gergelynek reagált leghosszabban, azt mondta, lehet, hogy Gulyás ugyanazzal a két lakással távozott a kormányrúd mellől, mint amivel odaszegődött, de feltette a kérdést: és akik mellette ülnek? Ugyanígy van ezzel Lázár János is? Rogán Antal nevét is citálta: elhiszi róla bárki, hogy feltaláló? Gulyás Gergelyt egy olyan párt frakcióvezetőjének nevezte, amely szétrabolta az országot, példa erre Orbán Viktor édesapjának hatvanpusztai építkezése is Magyar Péter szerint. A Fidesz-frakcó további tagjaira mutatva Pócs „elvtársról” (János – a szerk.) azt mondta, lányokat szégyenített meg és romákat zárt kemencébe. Az ígéret szó helyett jobban szereti a vállalást, és megjegyezte, hogy a Tisza Párt le is írta több mint 200 oldalban a választás előtt, míg a Fidesz annyival megelégedett, hogy „folytatjuk”, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy országjárása során ilyenkor mindig azt mondták neki, hogy „a lopást”. Szembesítette Gulyás Gergelyt azzal is, hogy a Fidesz minden választás előtt hazudott az embereknek, nem mondta el, hogy alaptörvényt fog írni, kivezeti a katát, ellopja a magán-nyugdíjpéztári vagyont, így kérte a választók szavazatát, így az övét is korábban. Véleménye szerint a Fidesz még az utolsó pillanatban is fosztogatja az országot, és most, hogy a kormány megalakult, minden miniszter feladatba kapta, hogy számvetést végezzen, milyen helyzetben van a szakterülete, például Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek nyilvánosságra kell hoznia a fertőzöttségi adatokat, a pénzügyminiszter Kármán András pedig olyan dokumentumokat fog bemutatni, amelyekből kiderül, mit tervezett még az előző kormány valójában. Megígérte, az egyetemek nem kerülnek állami gyámság alá, sőt a szakminiszterek mind egyeztetni fognak az ágazati szereplőkkel. Végül kérte Gulyás Gergelyt, emelkedjen ki a Fideszből, álljon ki, és mondja el, hogy hibáztak, és bocsánatot kér, hogy kirabolták az országot.

A napirend előtti szócsata után a parlamenti ülés az interpellációkkal folytódott a parlamenti ülés. Csak ellenzéki képviselők interpelláltak, a miniszteri válaszokat elfogadta a Ház.

Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról
Nem egységesen döntött a jegybanki alapkamat szinten tartásáról a Monetáris Tanács – közölte keddi tájékoztatóján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Kérdésre válaszolva elmondta, reális a kormány várakozása, hogy 2 százalék legyen a gazdasági növekedés Magyarországon az év végére. Az MNB-ügyi parlamenti vizsgálóbizottsággal együttműködnek, sőt teljes transzparenciát sürgetnek az ügy feltárása folyamán. Kommentálta azt is, hogy a kormány pótköltségvetést ír 2026-ra, de a 2027-es büdzséterv ennél fontosabb lesz Varga Mihály szerint. Szólt még a „túl erős” forintról és arról is, görög mintára történhet-e a magyar euróbevezetés.
 

Megvolt a hét legfontosabb döntése - Így reagált a forint

Kedd délutánra kéthetes csúcsára ért a forint a főbb devizákkal szemben, majd délután érkezett a fordulat. A kamatdöntő ülést követően mérsékelt gyengülés bontakozott ki.

Felrobbant a Druzsba, óriási erőkkel támadnak az oroszok: még nem tudni, mekkora a kár

Egy orosz tengeri drón csapódott be a Druzsba, vagyis Barátság nevű ukrán haditengerészeti gyakorló vitorláshajóba Odesszában.

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

