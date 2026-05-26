Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Gulyás Gergely és Magyar Péter tegeződik-e

Magyar Péter miniszterelnök parlamenti napirend előtti felszólalására minden ellenzéki párt reagált, a kormányzó Tisza Párt viszont nem.

Az ellenzéki pártok frakcióvezetőjük a képviselőcsoport mérete szerint növekvő sorrendben kaptak válaszlehetőséget.

A Mi Hazánk csoportjának vezetője, Toroczkai László egy zöld dossziéval érkezett az ülésterembe, amelyben facebookos tartalmak szerepeltek, ezt átadta a kormányfőnek, és örömét fejezte ki, hogy végre nem a Facebookon vitatkoznak, ami eddig rendkívül egyenlőtlen volt rá nézve, ugyanis „az ő felületeit a Meta rendszeresen korlátozta”. Szerinte Magyar Péter elfelejtette néhány választási ígéretét, köztük a közmédia felfüggesztését is, igaz, „nem sokan nézik már” a köztelevíziót. Kritizálta Magyar Pétert amiatt ugyanakkor, hogy „az RTL-ből csinál új köztévét”, ahonnan a legtöbben érkeztek a Tisza Párthoz a médiából.

Kárhoztatta Lannert Judit oktatási minisztert, amiért ő az Amnesty Internationallel folytatta egyik első munkamegbeszélését, amely szervezet Toroczkai szerint káros propagandát akar bevinni az iskolába.

Nem sértődött meg, amikor Magyar Péter Hófehérke és a törpéihez hasonlította a Mi Hazánk frakcióját, ugyanakkor ez szerinte sértő volt a Mi Hazánk 358 ezer szavazójára nézve.

Jelezte,

támogatni fogja a Tisza Párt valamennyi értelmes és jó javaslatát, így az 5 vizsgálóbizottság felállítását is, de azt nem, hogy mindet tiszás politikus vezesse.

Szavaira reagálva a miniszterelnök szintén örömét fejezte ki, hogy személyesen tudnak beszélni, de rögtön szégyenletes menekülésnek is nevezte, amikor a parlament alakuló ülésén a sükösdi tamburás gyerekek előadása előtt a Mi Hazánk képviselőcsoportja elhagyta az üléstermet; ebben szerinte egyetért fele még Gulyás Gergely is. Facebookos megjegyzéseivel kapcsolatban úgy vélekedett, sokan vannak, akik az ellenzéki párt konteóit osztják, de ő nem ezzel foglalkozik, emlékeztetett: ő 700 magyar településre jutott el kisteherautóval és nézett a választók szemébe, nem öntötte a propagandát az emberekre. További különbségnek nevezte köztük, hogy őt két éven át a legnagyobb ellenzéki párt vezetőjeként sem hívták be a köztévé élő adásába, míg Toroczkai Lászlót rendszeresen, márpedig ott „hülyének nézték az embereket vagy ijesztegették”. Felajánlotta a Mi Hazánknak és minden más pártnak is, hogy vegyenek részt egy jobban működő közmédia létrehozásában, igaz, tökéleteset biztosan nem sikerül majd.

Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője

gratulált Magyar Péter megválasztásához,

ő is jelezte, hogy megszavaznak mindent, ami az emberek érdekeit szolgálja, de az eredmények megvédésére is készek, a parlamentben és azon kívül is.

Reagált Magyar Péter azon mondatára is, amelyben maffiának nevezte az előző kormányt, emlékeztette a kormányfőt, hogy 16 évből 14-ben ő is élvezte a kormányzás előnyeit, többnyire vezető pozícióban. Ugyanígy a pazarlós megjegyzéssel kapcsolatban is: felidézte, 199-re csökkentették a képviselők létszámát csaknem 400-ról, és megvágták a tiszteletdíjakat is.

A 8 éves hivatali időbeli korláttal kapcsolatban megjegyezte, Helmuth Kohl és Margareth Thatcher regnálásának második fele sem volt hiába, 8 év után, az embereket szolgálták. A törvénnyel Rétvári szerint az is probléma, hogy a Tisza Párt úgy akarja a legnagyobb ellenzéki párt elnökét ellehetetleníteni, hogy ehhez alaptörvényt módosít, pedig bízhatna a saját kormányzása eredményeiben, minisztereiben. E mentén félelemmel vádolta Magyar Pétert, aki hiába bukottazza Orbán Viktort, ő Rétvári Bence szerint a valaha volt leghosszabb ideig miniszterelnökként szolgáló emberként vonul be a történelembe.

Magyar Péter Rétvári Bencének is reagált, felhívta rá a figyelmet, hogy egyetlen árva szót sem ejtett a felelősségükről. „Igen, dolgoztam diplomataként az előző kormányzat idején, mit ahogy százezrek is az államigazgatásban. De a kormány tetteiért nem a hasonló több százezer ember a felelős. „Hová tűnt Orbán Viktor? Hová tűnt Lázár János?” – tudakolta.

Mivel a Tisza Párt frakcióvezetője nem kért szót, a szónokok sorában az utolsó a Fidesz új frakcióvezetője, Gulyás Gergely volt, aki a Tisza kampányígéreteit kérte számon, kritikaként megfogalmazva, hogy nem mindenkinek tűnt fel, hogy vége a kampánynak. Szintén jelezte, hogy az emberek számára hasznos programokat támogatni fogják, így ha megfelelő tartalommal nyújtják be a kata visszavezetését, azt is, a nyugdíjemelést is, ugyanígy a rezsicsökkentés, az otthonteremtés, a nyugdíjak, a nemzet- és migrációs politika és a családtámogatási rendszer ügyét is.

„De ha ezek közös eredmények, miért ez a gyűlöletkeltés? Miért a közjogi méltóságok sértegetése?”

– fordult Magyar Péter felé Gulyás Gergely.

Szerinte Magyar Péternek minden joga megvan ahhoz, hogy feljelentéseket tegyen, de a maga részéről visszautasította az ezúttal is hangoztatott lopás vádját: ugyanazzal a két ingatlannal fejezte be miniszteri időszakát, mint amelyekkel elkezdte.

A kekvák államosítása szerinte szintén egy lehetőség, de Magyar Péternek szegezte a kérdést, hogy a magáncégek által beadott pénzt is államosítani akarja-e a kormány.

Magyar Péter tegeződő közbevetéseire reagálva elejtette: meg kell még beszélniük, hogy tegeződnek vagy magázódnak-e majd, de az a javaslata, hogy valamilyen tiszteletteljes tónust tartsanak. (Ismert: Gulyás Gergely Magyar Péter egyik fiának keresztapja, a két politikus évtizedek óta, még az egyetemi évekből ismeri egymást.)

Magyar Péter „a sor végén” Gulyás Gergelynek reagált leghosszabban, azt mondta, lehet, hogy Gulyás ugyanazzal a két lakással távozott a kormányrúd mellől, mint amivel odaszegődött, de feltette a kérdést: és akik mellette ülnek? Ugyanígy van ezzel Lázár János is? Rogán Antal nevét is citálta: elhiszi róla bárki, hogy feltaláló? Gulyás Gergelyt egy olyan párt frakcióvezetőjének nevezte, amely szétrabolta az országot, példa erre Orbán Viktor édesapjának hatvanpusztai építkezése is Magyar Péter szerint. A Fidesz-frakcó további tagjaira mutatva Pócs „elvtársról” (János – a szerk.) azt mondta, lányokat szégyenített meg és romákat zárt kemencébe. Az ígéret szó helyett jobban szereti a vállalást, és megjegyezte, hogy a Tisza Párt le is írta több mint 200 oldalban a választás előtt, míg a Fidesz annyival megelégedett, hogy „folytatjuk”, ezzel kapcsolatban elmondta, hogy országjárása során ilyenkor mindig azt mondták neki, hogy „a lopást”. Szembesítette Gulyás Gergelyt azzal is, hogy a Fidesz minden választás előtt hazudott az embereknek, nem mondta el, hogy alaptörvényt fog írni, kivezeti a katát, ellopja a magán-nyugdíjpéztári vagyont, így kérte a választók szavazatát, így az övét is korábban. Véleménye szerint a Fidesz még az utolsó pillanatban is fosztogatja az országot, és most, hogy a kormány megalakult, minden miniszter feladatba kapta, hogy számvetést végezzen, milyen helyzetben van a szakterülete, például Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek nyilvánosságra kell hoznia a fertőzöttségi adatokat, a pénzügyminiszter Kármán András pedig olyan dokumentumokat fog bemutatni, amelyekből kiderül, mit tervezett még az előző kormány valójában. Megígérte, az egyetemek nem kerülnek állami gyámság alá, sőt a szakminiszterek mind egyeztetni fognak az ágazati szereplőkkel. Végül kérte Gulyás Gergelyt, emelkedjen ki a Fideszből, álljon ki, és mondja el, hogy hibáztak, és bocsánatot kér, hogy kirabolták az országot.

A napirend előtti szócsata után a parlamenti ülés az interpellációkkal folytódott a parlamenti ülés. Csak ellenzéki képviselők interpelláltak, a miniszteri válaszokat elfogadta a Ház.