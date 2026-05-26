2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Budapest Eurasia Forum 2023 nyitónapján az MNB Lámfalussy Sándor Konferenciaközpontjában 2023. november 23-án. Az MNB negyedik alkalommal, Átmenetek a fenntarthatóságért címmel megrendezett kétnapos konferenciájára több mint 50 előadó érkezett 15 országból.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Megszavazták: a jegybanki vagyonvesztés és a privatizáció ügyében is feláll a bizottság, kiderültek a részletek

Infostart / MTI

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseket, valamint a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottságok felállításáról döntöttek a képviselők az Országgyűlés keddi ülésén.

Az Országgyűlés 146 igen, 43 nem és 2 tartózkodó szavazattal elfogadta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) működésével kapcsolatos visszaéléseit feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslatot.

A Tisza Párt frakciója által kezdeményezett vizsgálóbizottság célja annak feltárása, hogy

  • az MNB korábbi működésében,
  • különösen az alapítványi vagyonkezelésben,
  • az Optima-csoporton keresztüli befektetési struktúrákban,
  • valamint az ingatlanberuházások és székházfelújítások során

miként sérülhettek az átláthatóság, takarékosság, közpénzvédelem és felelős gazdálkodás követelményei.

A bizottság kiindulópontját az Állami Számvevőszék 2025-ös megállapításai adják, amelyek szerint több százmilliárd forintnyi, jelentős részben közpénzből származó vagyon kezelése vált átláthatatlanná, a kontrollmechanizmusok nem működtek megfelelően és egyes beruházási kifizetések azonos érdekeltségi körökhöz kerültek.

Mivel az ügyben büntetőeljárás is folyamatban van, a bizottság feladata nem egyedi büntetőjogi felelősség megállapítása, hanem a jogalkotási, intézményi, felügyeleti és politikai felelősségi lánc feltárása annak érdekében, hogy a jegybanki közpénzek kezelése a jövőben átláthatóbb, ellenőrizhetőbb és a közérdeket szolgáló keretek között történjen.

A bizottság feladata megvizsgálni, hogy az MNB korábbi működésében, különösen a jegybanki alapítványok vagyonkezelése, az Optima-csoport befektetési struktúrái, valamint az ingatlanberuházások és székházfelújítások során a közpénzek kezelése megfelelt-e a jogszerűség, az átláthatóság, a takarékosság és a felelős gazdálkodás követelményeinek.

Fel kell tárnia a bizottságnak azt is, hogy az MNB, az alapítványi és leányvállalati struktúrák, továbbá az azokhoz kapcsolódó gazdasági és befektetői szereplők milyen módon alakítottak ki olyan döntéshozatali és vagyonkezelési mechanizmusokat, amelyek a kontrollrendszerek gyengüléséhez, az átláthatóság csökkenéséhez, azonos érdekeltségi körök indokolatlan előnyhöz jutásához, illetve a közpénzekkel való gazdálkodás közérdekkel ellentétes torzulásaihoz vezethettek.

A bizottság ezen felül meghatározza, hogy a jegybanki alapítványi vagyonkezeléssel, az Optima-csoport működésével, valamint az MNB beruházási és felújítási döntéseivel összefüggésben mely állami, jegybanki, felügyeleti vagy gazdasági szereplőket terheli politikai, intézményi vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszerszintű hiányosságokért és visszásságokért, továbbá javaslatot tesz a jegybanki közpénzek kezelésének átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé és közérdekközpontúbbá tételéhez szükséges jogalkotási, felügyeleti és intézményi intézkedésekre.

Tevékenységéről a bizottság december 31-ig jelentést készít, amelyet az Országgyűlés honlapján közzé kell tenni.

A bizottság tagjai közé a Tisza Párt 3 főt, a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk pedig 1-1 főt jelölhet; a grémium elnökére a Tisza képviselőcsoportja, egy-egy alelnökére a Fidesz és a Mi Hazánk képviselőcsoportja tesz javaslatot. Munkájukért a tagok díjazásban nem részesülnek.

Feladatával összefüggésben a bizottság meghallgatásokat tarthat, iratokat kérhet be. A kért adatokat mindenki köteles a bizottság rendelkezésére bocsátani, valamint köteles a bizottság előtt megjelenni.

Elfogadta az Országgyűlés a spontán privatizációt és a közvagyon elvesztését feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló határozati javaslatot; a kezdeményezést 146 képviselő támogatta, 45 ellenezte, míg ketten tartózkodtak.

A Bujdosó Andrea, a Tisza frakcióvezetője által benyújtott, a frakció félszáz tagja által támogatott javaslatban megjelölt cél a spontán privatizáció történeti, intézményi és politikai felelősségi láncának feltárása, különösen annak bemutatása, hogyan alakította át a pártállami nómenklatúra és a hozzá kapcsolódó gazdasági, banki, külkereskedelmi és állambiztonsági hálózat a politikai hatalmat tartós gazdasági befolyássá.

A vizsgálat középpontjában az 1987–1990 közötti ellenőrizetlen vagyonátmentési folyamatok, majd tágabban az 1988–2000 közötti privatizációs mintázatok állnának

– az állami vállalatok átalakítása, vezetői kivásárlások, áron aluli vagyonkiszervezések, adósságok államon hagyása, párt- és szakszervezeti vagyonmozgások, valamint a külföldi vegyesvállalatok és impex hálózatok szerepe. kiárusítását – áll a dokumentumban.

Ugyanakkor hangsúlyozzák: a bizottság feladata nem egyedi jogi felelősség megállapítása, hanem a nemzeti vagyon lehetővé tevő jogszabályi kiskapuk, hiányzó kontrollmechanizmusok és politikai-gazdasági összefonódások feltárása, a kapcsolódó iratok nyilvánosságra hozatalának kezdeményezése, valamint annak bemutatása, miként alapozták meg ezek a folyamatok az elmúlt évtizedek oligarchikus gazdasági szerkezetét.

Tevékenységéről a bizottságnak december 31-ig kell nyilvános jelentést készítenie, amely magában foglalja a testület által tett megállapítások mellett a vizsgálat során feltárt bizonyítékokat, a meghallgatott személyek nyilatkozatait, valamint javaslatot a testület által szükségesnek tartott intézkedésekre.

A Tisza-frakció delegál elnököt, a Fidesz és a Mi Hazánk egy-egy alelnököt ad a hatfős bizottság élére; a kormányoldal három, a három ellenzéki képviselőcsoport egy-egy tagot ad a testületbe, amelynek tagjai ezen munkájukért külön díjazást nem kapnak.

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly
A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.
 

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

A közjogi méltóságok miniszterelnök általi lemondásra történő felszólításáról, a migrációs paktumról, illetve a mindennapos iskolai testneveléssel kapcsolatban is interpellálták a képviselők a kormány tagjait kedden az Országgyűlésben.
 

Kártérítést kér a tiszaújvárosi robbanás halálos áldozatának családja

Ügyvédhez fordult és kártérítést szeretne a tiszaújvárosi robbanásban meghalt férfi családja – derül ki az RTL Híradóból.

Mintha egy Batman-filmből lépnénk ki: rejtélyes Batmobil és éjszakai vonatozás vár a Bakonyban

Elsőre úgy hangzik, mintha egy Batman-film forgatása indulna a Bakonyban: június 13-án a denevérek, a tudomány és egy Batmobil nevű jármű kerül a középpontba.

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

