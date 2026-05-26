2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
A Nap sugarai besütnek egy barlang bejáratán.
Nyitókép: Unsplash

Ráomlott a barlang bejárata egy csoportra, öt napja keresik őket Laoszban

Infostart

Egy már ismert thaiföldi mentőcsapat is részt vesz a hét férfi kimentésén az elárasztott barlangból, azonban a laoszi kommunista kormány semmilyen információt nem tesz közzé a folyamatról.

A thaiföldi focicsapat kimentését 2018-ban végrehajtó búvárok is részt vesznek abban a kutatómunkában Laoszban, melyet egy barlangban rekedt hét fős csoport után indítottak még a múlt héten – írja a The Guardian beszámolója nyomán a 24.hu.

A csoport részben turistáskodott, részben aranyat keresett a barlangban, amikor a heves esőzés miatt földcsuszamlás történt és elzáródott a bejárat.

A laoszi kommunista kormány semmilyen információt nem közöl a mentéssel kapcsolatban, ám egy önkéntes mentőcsapat által közölt videón látszik, ahogy a kutatók rendkívül sötét és szűj járatokon keresztül próbálják elérni a bajba jutottakat. Mint közölték, a képződmény bejárata mindössze 60 centiméter magas, így nem a barlang komplexitása, hanem a helyhiány okozza a legnagyobb problémát. Kint eközben próbálják kiszivattyúzni odabentről a vizet.

A csoport egyelőre nem adott magáról életjelet, a kutatók szerint viszont még életben lehetnekk, egy túlélő ugyanis arról tájékoztatta őket, hogy a meélyebben fekvő barlangrészeket nem árasztotta el a víz. A mentőcsapatok vasárnap éjjel még 40 méterre voltak az eltűnt férfiak feltételezett tartózkodási helyétől, ám fel kellett függeszteni a munkát az ismételt esőzések miatt.

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Gulyás Gergely és Magyar Péter tegeződik-e

Hófehérkézés, facebookozás, Magyar Péter múltja, Gulyás Gergely ingatlanjai, a miniszterek első feladatai is szóba kerültek a képviselői viszonválaszok alkalmával az új parlamenti ciklus harmadik ülésnapján az „adok-kapok" részben napirend előtt, amikor az ellenzéki frakciók reagálhattak Magyar Péter miniszterelnöki expozéjára, a reakciókra azonban a kormányfőnek időkeret nélkül volt „még egy lehetősége", amellyel élt is. Egy frakcióvezető néma maradt.
 

Nem változott az alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa változatlanul 6,25 százalékon hagyta a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó két széle sem változott – jelentette be a jegybank kedden.
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
Ez mindenkit érint, aki a nyugdíjhoz közelít: Magyar Péter megszólalt a "Férfi40" bevezetéséről

Napirend előtti felszólalásában sürgette a "Férfi40" program bevezetését Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője. Az intézkedés 40 év munkaviszony után a férfiak számára is lehetővé tenné az előrehozott nyugdíjba vonulást, hasonlóan a régóta létező Nők40-hez. A képviselő rámutatott, hogy a magyar férfiak egészségben várható élettartama mindössze 61,5 év – miközben a nyugdíjkorhatár 65 év, így sokan meg sem érik a nyugdíjas éveket. Magyar Péter miniszterelnök egyetértett a felvetéssel, és jelezte, hogy a kormány erős szándéka a Férfi40 bevezetése, ám ehhez először fel kell mérniük a költségvetés valós állapotát. A miniszterelnök türelmet kért, szerinte a konkrét ütemezésről csak a pénzügyi "leltár" elkészítését követően lehet döntést hozni.

Újabb trükkel húzza le a betegeket a magánegészségügy: betelt a pohár Hegedűs Zsolt miniszternél is

Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát.

US launches new strikes on Iran, targeting missile sites and boats

US Central Command says the strikes were taken in "self-defence", while Iran reports it downed a US drone that entered its airspace.

