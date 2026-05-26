Ráomlott a barlang bejárata egy csoportra, öt napja keresik őket Laoszban

A thaiföldi focicsapat kimentését 2018-ban végrehajtó búvárok is részt vesznek abban a kutatómunkában Laoszban, melyet egy barlangban rekedt hét fős csoport után indítottak még a múlt héten – írja a The Guardian beszámolója nyomán a 24.hu.

A csoport részben turistáskodott, részben aranyat keresett a barlangban, amikor a heves esőzés miatt földcsuszamlás történt és elzáródott a bejárat.

A laoszi kommunista kormány semmilyen információt nem közöl a mentéssel kapcsolatban, ám egy önkéntes mentőcsapat által közölt videón látszik, ahogy a kutatók rendkívül sötét és szűj járatokon keresztül próbálják elérni a bajba jutottakat. Mint közölték, a képződmény bejárata mindössze 60 centiméter magas, így nem a barlang komplexitása, hanem a helyhiány okozza a legnagyobb problémát. Kint eközben próbálják kiszivattyúzni odabentről a vizet.

A csoport egyelőre nem adott magáról életjelet, a kutatók szerint viszont még életben lehetnekk, egy túlélő ugyanis arról tájékoztatta őket, hogy a meélyebben fekvő barlangrészeket nem árasztotta el a víz. A mentőcsapatok vasárnap éjjel még 40 méterre voltak az eltűnt férfiak feltételezett tartózkodási helyétől, ám fel kellett függeszteni a munkát az ismételt esőzések miatt.