Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Vizsgálóbizottságot hoztak létre a végrehajtási visszaélések feltárására – döntött kedden az Országgyűlés.

A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer hiányosságai hogyan vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához.

A határozat indoklásában a jelenlegi végrehajtási rendszerrel szembeni bizalomvesztés egyik legfontosabb okaként a Schadl-Völner-ügyet nevezik meg, amelyben az ügyészség 2022-ben korrupciós, vagyon elleni bűncselekmények és pénzmosás miatt emelt vádat Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke és 21 társa, köztük Völner Pál volt igazságügyi államtitkár ellen.

A vizsgálóbizottság feladata lesz annak meghatározása, hogy a végrehajtási rendszer működésével összefüggésben mely állami, felügyeleti, kamarai vagy egyéb intézményi szereplőket terheli politikai, szakmai vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszerszintű hiányosságok és visszásságok kialakulásáért.

A bizottságnak december 31-ig kell jelentést készítenie, illetve javaslatot tennie a szükséges jogalkotási, szervezeti és intézményi intézkedésekre egy állami, nonprofit, átláthatóbb és emberségesebb végrehajtási modell kialakítása érdekében.

A vizsgálóbizottság hat képviselőből áll majd, három tagot a Tisza-frakció delegálhat, a maradék hármat pedig a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőcsoportjai. A bizottság elnökére a Tisza képviselőcsoportja, egy-egy alelnökére a Fidesz, valamint a Mi Hazánk frakciója tesz javaslatot.