ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.11
usd:
306.38
bux:
130916.32
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (k) az Országgyûlés plenáris ülésén az Országházban 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

December 31-ig kell letenniük a javaslatokat az új végrehajtási modellre: az Országgyűlés 145 igen, 46 nem és 1 tartózkodó szavazattal elfogadta a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló javaslatot.

Vizsgálóbizottságot hoztak létre a végrehajtási visszaélések feltárására – döntött kedden az Országgyűlés.

A Tisza-frakció által kezdeményezett vizsgálóbizottság célja annak feltárása, hogy a jelenlegi végrehajtási rendszer hiányosságai hogyan vezettek tömeges adósságspirálokhoz, társadalmi bizalomvesztéshez és rendszerszintű visszaélések gyanújához.

A határozat indoklásában a jelenlegi végrehajtási rendszerrel szembeni bizalomvesztés egyik legfontosabb okaként a Schadl-Völner-ügyet nevezik meg, amelyben az ügyészség 2022-ben korrupciós, vagyon elleni bűncselekmények és pénzmosás miatt emelt vádat Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnöke és 21 társa, köztük Völner Pál volt igazságügyi államtitkár ellen.

A vizsgálóbizottság feladata lesz annak meghatározása, hogy a végrehajtási rendszer működésével összefüggésben mely állami, felügyeleti, kamarai vagy egyéb intézményi szereplőket terheli politikai, szakmai vagy igazgatási felelősség a feltárt rendszerszintű hiányosságok és visszásságok kialakulásáért.

A bizottságnak december 31-ig kell jelentést készítenie, illetve javaslatot tennie a szükséges jogalkotási, szervezeti és intézményi intézkedésekre egy állami, nonprofit, átláthatóbb és emberségesebb végrehajtási modell kialakítása érdekében.

A vizsgálóbizottság hat képviselőből áll majd, három tagot a Tisza-frakció delegálhat, a maradék hármat pedig a Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk képviselőcsoportjai. A bizottság elnökére a Tisza képviselőcsoportja, egy-egy alelnökére a Fidesz, valamint a Mi Hazánk frakciója tesz javaslatot.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek

országgyűlés

végrehajtás

vizsálóbizottság

schadl-völner ügy

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly
A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.
 

Jégkorong-vb: súlyos magyar vereség a csoportkör zárásán

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

A közjogi méltóságok miniszterelnök általi lemondásra történő felszólításáról, a migrációs paktumról, illetve a mindennapos iskolai testneveléssel kapcsolatban is interpellálták a képviselők a kormány tagjait kedden az Országgyűlésben.
 

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Máris itt a következő kormányszóvivői sajtótájékoztató

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Nem adja ki Kocsis Máté mentelmi jogát az Országgyűlés

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Öt országgyűlési bizottság kezdhet vizsgálódni

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas zuhé érkezik, több megyére riasztást adtak ki

Hatalmas zuhé érkezik, több megyére riasztást adtak ki

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében - derül ki a HungaroMet Zrt. keddi veszélyjelzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos dolgot közölt a magyar érettségiről az Oktatási Hivatal: ez sokaknak lesz sorsdöntő

Fontos dolgot közölt a magyar érettségiről az Oktatási Hivatal: ez sokaknak lesz sorsdöntő

Május 22-én rendben befejeződtek a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 17:56
Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben
2026. május 26. 17:25
Közel 4 ezer rendőr biztosítja a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét
×
×