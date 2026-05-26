2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
A Woman Is Holding A Credit Card, Typing on A Laptop Keyboard. Theres a Notepad and a Pen next to it. The Concept of Buying Online, Ordering Products at Home, and paying via the Internet.
Nyitókép: Aleksandr Zubkov/Getty Images

Eltűnik az egyik online kereskedési platform

Infostart / MTI

Az OTP Csoport pénzügyi okokra hivatkozva a fizz.hu online kereskedési platform működésének fokozatos lezárásáról döntött.

A közlemény szerint a fizz.hu indulásakor a bank célja az volt, hogy új digitális megoldásokkal piacvezető pozíciót érjenek el az e-kereskedelemben.

A piac jelentősen átalakult, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra és ezzel elmaradt a várt növekedés – írta a pénzintézet.

Az OTP Csoport beyond banking stratégiája (a klasszikus banki működésen túlmutató szolgáltatások) folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgálnak.

A közlemény szerint a csoport jelenlegi elsődleges prioritása az érintett munkavállalók támogatása, valamint az ügyfelek és kereskedelmi partnerek megfelelő tájékoztatása az átállás során.

A 2024 óta működő webshop szolgáltatója az OTP Ecosystem Kft. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a társaság vesztsége tavaly 8,460 milliárd forintra nőtt az előző évi 4,510 milliárd forintról. Az értékesítés nettó árbevétele 2025-ben 1,314 milliárd forintra emelkedett a 2024-es 242,845 millió forint után.

Varga Mihály: nem egységesen döntöttünk az alapkamatról

Nem egységesen döntött a jegybanki alapkamat szinten tartásáról a Monetáris Tanács – közölte keddi tájékoztatóján Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Kérdésre válaszolva elmondta, reális a kormány várakozása, hogy 2 százalék legyen a gazdasági növekedés Magyarországon az év végére. Az MNB-ügyi parlamenti vizsgálóbizottsággal együttműködnek, sőt teljes transzparenciát sürgetnek az ügy feltárása folyamán. Kommentálta azt is, hogy a kormány pótköltségvetést ír 2026-ra, de a 2027-es büdzséterv ennél fontosabb lesz Varga Mihály szerint. Szólt még a „túl erős" forintról és arról is, görög mintára történhet-e a magyar euróbevezetés.
 

