Eltűnik az egyik online kereskedési platform

A közlemény szerint a fizz.hu indulásakor a bank célja az volt, hogy új digitális megoldásokkal piacvezető pozíciót érjenek el az e-kereskedelemben.

A piac jelentősen átalakult, a kedvezőtlen makrogazdasági környezet mellett a verseny nem várt módon alakult, amikor új, globális és regionális szereplők léptek be Magyarországra és ezzel elmaradt a várt növekedés – írta a pénzintézet.

Az OTP Csoport beyond banking stratégiája (a klasszikus banki működésen túlmutató szolgáltatások) folytatódik, az eddigi sikeres kezdeményezések mellett új irányokat is vizsgálnak.

A közlemény szerint a csoport jelenlegi elsődleges prioritása az érintett munkavállalók támogatása, valamint az ügyfelek és kereskedelmi partnerek megfelelő tájékoztatása az átállás során.

A 2024 óta működő webshop szolgáltatója az OTP Ecosystem Kft. A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a társaság vesztsége tavaly 8,460 milliárd forintra nőtt az előző évi 4,510 milliárd forintról. Az értékesítés nettó árbevétele 2025-ben 1,314 milliárd forintra emelkedett a 2024-es 242,845 millió forint után.