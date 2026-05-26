ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.11
usd:
306.38
bux:
130916.32
2026. május 26. kedd Evelin, Fülöp
24 óra Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szavaznak a képviselõk az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. május 26-án.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Infostart / MTI

A közjogi méltóságok miniszterelnök általi lemondásra történő felszólításáról, a migrációs paktumról, illetve a mindennapos iskolai testneveléssel kapcsolatban is interpellálták a képviselők a kormány tagjait kedden az Országgyűlésben.

Fidesz: összhangban áll-e a nyomásgyakorlás a jogállamiság és az alkotmányosság elvével?

Tuzson Bence (Fidesz) emlékeztetett arra, hogy Magyar Péter a Tisza Párt elnökeként, majd később már megválasztott miniszterelnökként is több, törvényesen megválasztott közjogi méltóságot nyilvánosan lemondásra szólított fel, illetve nyíltan megfenyegette őket, hogy ha kell, az alaptörvény módosításával el fogja távolítani őket. Kiemelte a Sulyok Tamás köztársasági elnököt ért fenyegetést.

A volt igazságügyi miniszter azt kérdezte, összhangban áll-e ez nyomásgyakorlás a jogállamiság és az alkotmányosság elvével, mennyiben egyeztethető össze a jogbiztonság elvével, illetve nem ássa-e alá a közjogi intézményekbe vetett bizalmat, ha a miniszterelnök személyre szabott jogalkotást akar.

Bódis Péter, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az, hogy egyes közjogi méltóságokat országgyűlési képviselők lemondásra szólítanak fel, sem a jog nyelvén, sem a hétköznapi értelemben vett nyelvi kultúrában nem minősül fenyegetésnek. A politikai viták velejárója a kritika, sőt adott esetben az éles bírálat is; egy demokratikus rendszer egészséges működéséhez hozzátartozik, hogy a társadalomnak lehetősége legyen kritikát megfogalmazni a hatalomgyakorlással kapcsolatban - tette hozzá.

Közölte azt is, a személyre szabott jogalkotás sem jogállami, sem demokratikus szempontból nem tekinthető elfogadottnak, a Tisza Párt vonatkozásában ilyenről szó sem lehet. Úgy folytatta, a Tisza-kormány működésének egyik alapelve, hogy a törvények mindig társadalmi problémákra, gazdasági kihívásokra, intézményi szükségletekre reagáljanak, ne pedig konkrét személyek igényeihez igazodjanak.

Tuzson Bence a választ nem fogadta el, a parlament azonban igen.

KDNP: mi a kormány terve a migrációs paktum kapcsán?

Rétvári Bence (KDNP) arra hívta fel a figyelmet, hogy közeleg június 12., a migrációs paktum hatályba lépésének időpontja. Emlékeztetett arra, a paktumot Magyarország nem szavazta meg, ennek ellenére mégis az egész Európai Unióban életbe lép.

Ismertetése szerint a paktum kötelező kvótákat jelent, valamint pénzügyi hozzájárulást, ha valaki nem fogad be migránsokat, illetve Magyarországnak speciális kötelezettsége lenne, hogy több tízezer menekültügyi kérelmet a déli határán bíráljon el. Kitért arra, Magyarország az egyetlen az EU-ban, amely végrehajtási tervet sem adott le a paktumhoz. Magyarország továbbra is visszautasítja a paktumot? - kérdezte.

Pósfai Gábor belügyminiszter rögzítette, a Tisza-kormány elutasítja a migrációs paktumot és a kvótákat, a pénzbeli hozzájárulást, az illegális migrációval szemben szigorúan fellépnek. Hozzátette, fenntartják a déli határkerítést és a hozzá kapcsolódó határvédelmi infrastruktúrát, a kerítés korábbi években elmaradt felújítását is elkezdik.

Szólt arról is, hogy az EU-val jelenleg folyó tárgyalásoknak nem része ez a téma.

Kitért arra, az Orbán-kormány idején engedtek ki a börtönből jogerősen elítélt embercsempészeket, virágzott a letelepedésikötvény-üzlet.

A Tisza-kormány csak olyan megoldásra törekszik, amely szigorítani fog, amely egyszerre biztosítja az ország szuverenitásának védelmét és az uniós együttműködés keretei közötti érdekérvényesítést - jelentette ki.

Az ellenzéki képviselő a választ nem fogadta el, a Országgyűlés azonban elfogadta azt.

Mi Hazánk: miért tervezik a mindennapos testnevelés eltörlését?

Dúró Dóra (Mi Hazánk) az oktatási és gyermekügyi minisztert a kinevezése előtti bizottsági meghallgatásán a mindennapos iskolai testnevelésről elmondottakról kérdezte. Arra hívta fel a figyelmet: Lannert Judit következtésével ellentétben a túlsúlyos gyerekek száma elsősorban a Covid-időszak miatt nőtt, a 2022-es mélypont óta viszont a tanulók állapota a felmérések szerint ismét fokozatosan javul. Hangsúlyozta: amikor évről évre növekszik a gyerekek napi képernyőideje, különösen fontos, hogy az iskolában mindennapos testmozgást biztosítsanak számukra. Szerinte a mindennapos testnevelés megtartása a minimum, ezen felül fejleszteni kell a mozgást népszerűsítő programokat.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azt válaszolta: soha nem mondta, hogy megszüntetnék a mindennapos testnevelést, hanem arról beszélt, ennek jelenlegi formáját gondolnák át, és a testnevelésórák megszervezési módját iskolai hatáskörbe adnák. A képviselő által hivatkozott Netfit adatok a miniszter szerint éppen azt mutatják, hogy a kötelező heti 5 testnevelésóra bevezetése óta folyamatosan csökken egészségzónában lévők aránya és nő a túlsúlyosak aránya is.

Azért kell átgondolni, és nem megszünteti az öt testnevelésórát, mert ennek bevezetésekor nem voltak adottak mindenhol a szükséges feltételek, és az erőforrások, a megfelelő terek és szervezési lehetőségek nélkül, önmagában a kötelező óraszám nem hoz jó eredményt - emelte ki.

Élményalapú mozgásra van szükség - hangsúlyozta Lannert Judit, aki arra is rámutatott, hogy a kötelező testneveléssel kapcsolatos szabályozás nem kezeli elég rugalmasan a rendszeres, iskolán kívüli, egyesületi sportolást sem.

A képviselő a választ nem fogadta el, az Országgyűlés többsége viszont igen.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

kormány

parlament

interpelláció

ellenzék

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly

A hokiválogatott újra bennmaradt az elitben – Majoross Gergely: előrébb tartunk, mint tavaly
A magyar férfi jégkorong-válogatott egy győzelemmel és hat vereséggel zárta az A csoportos világbajnokság csoportkörét, és jövőre sorozatban harmadszor szerepelhet a legjobbak között. A szövetségi kapitány szerint idén már sokkal előrébb tartottak, mint tavaly. Ez a lőtt gólok számában és az érettebb döntésekben is megnyilvánult – erről beszélt az InfoRádióban Majoross Gergely, aki azt is mondta, az a cél, hogy folyamatosan közelítsenek az elit vb csapatainak szintjéhez.
 

Jégkorong-vb: súlyos magyar vereség a csoportkör zárásán

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

Interpellációk: fenyegetésekről is szó volt a parlamentben

A közjogi méltóságok miniszterelnök általi lemondásra történő felszólításáról, a migrációs paktumról, illetve a mindennapos iskolai testneveléssel kapcsolatban is interpellálták a képviselők a kormány tagjait kedden az Országgyűlésben.
 

Itt az első igazi parlamenti vitanap: heves indulatok a Házban, de azt még tisztázni kell, hogy Magyar Péter és Gulyás Gergely tegeződik-e

Magyar Péter napirend előtti beszéde az Országgyűlésben: más állami tisztségekre is kiterjedhet a 8 éves időkorlát

Máris itt a következő kormányszóvivői sajtótájékoztató

Melléthei-Barna Márton: gyorsan lehet lépni, ha Sulyok Tamás nem mond le

Nem adja ki Kocsis Máté mentelmi jogát az Országgyűlés

Magyar Péter benyújtotta – Így módosulna az Alaptörvény

„Meghátrálás” – Gulyás Gergely máris reagált a Tisza Alaptörvény-módosító javaslatára

Öt országgyűlési bizottság kezdhet vizsgálódni

VIDEÓ
Csal a diák, aki AI-t használ a leckéhez? Koren Balázs, Inforádió, Aréna
Jazztől az operáig, a Queentől az Eddáig: újdonságok a Margitszigeten. Bán Teodóra, Inforádió, Aréna
Kik az új Tisza-kormány erős emberei? Horn Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.27. szerda, 18:00
Csicsmann László
Közel-Kelet szakértő, a Budapesti Corvinus Egyetem tanára, a Magyar Külügyi Intézet vezető kutatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmas zuhé érkezik, több megyére riasztást adtak ki

Hatalmas zuhé érkezik, több megyére riasztást adtak ki

Hevesebb zivatarok alakulhatnak ki szerdán a Dunántúl nyugati, délnyugati részein és az északkeleti határ közelében - derül ki a HungaroMet Zrt. keddi veszélyjelzéséből.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Fontos dolgot közölt a magyar érettségiről az Oktatási Hivatal: ez sokaknak lesz sorsdöntő

Fontos dolgot közölt a magyar érettségiről az Oktatási Hivatal: ez sokaknak lesz sorsdöntő

Május 22-én rendben befejeződtek a 2025/2026-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakának írásbeli vizsgái.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

Iran condemns US strikes as 'gross violation' of ceasefire

The attacks took place while Iranian and Qatari negotiators were in Doha for peace talks.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 26. 18:10
Végrehajtások: feláll a vizsgálóbizottság, itt vannak a részletek
2026. május 26. 17:25
Közel 4 ezer rendőr biztosítja a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét
×
×