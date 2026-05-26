Granulátumot szórnak a levegőből, a földről permeteznek az ország több pontján

Az elaprózott tenyészőhelyeken földi permetezéssel védekeznek a szúnyogok ellen, ezt az eljárást alkalmazzák a szakemberek a Balaton és a Velencei-tó térségében, a Duna mentén a Szigetközben, Komárom, Budapest, Csepel-sziget, Dunaújváros, Szekszárd, Baja, valamint Mohács térségében, azaz lényegében a folyó hazai szakasza mentén minden területen, továbbá a Dráva mentén és Zala megyében – közölte a katasztrófavédelem.

A Körösök térségében és a Tisza déli folyószakaszán nagyobb, összefüggő tenyészőhelyek alakultak ki, ezekre a levegőből juttatnak ki granulátumot a szakemberek, amely képes behatolni a növényzettel fedett ártéri élőhelyekre.